[{"available":true,"c_guid":"87d902ea-d0b6-4df3-83f9-fbf2fff24904","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Könnyebbé teszi a Google a gifek megosztását a keresőből, ehhez egy új gombot társítanak a találatokhoz.","shortLead":"Könnyebbé teszi a Google a gifek megosztását a keresőből, ehhez egy új gombot társítanak a találatokhoz.","id":"20190628_google_gif_megosztasa_google_kepkereso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87d902ea-d0b6-4df3-83f9-fbf2fff24904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f79429b5-b55f-4fd7-bebe-81e6d2c96b63","keywords":null,"link":"/tudomany/20190628_google_gif_megosztasa_google_kepkereso","timestamp":"2019. június. 28. 19:03","title":"Régóta várt funkció kerül a Google mobilos keresőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc4ecb0-0b5c-45d4-adea-6ccb7fab499f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vaucluse-ban dőlt meg a történelmi csúcs.","shortLead":"Vaucluse-ban dőlt meg a történelmi csúcs.","id":"20190628_Rekordmeleg_Franciaorszagban_443_fokot_mertek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbc4ecb0-0b5c-45d4-adea-6ccb7fab499f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"330cbaa5-40e8-45c4-822d-da3d5ed7befe","keywords":null,"link":"/elet/20190628_Rekordmeleg_Franciaorszagban_443_fokot_mertek","timestamp":"2019. június. 28. 16:02","title":"Rekordmeleg Franciaországban: 44,3 fok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98ed60e-d66f-462c-b7a1-c8c8d16e991e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Januárban szintén a Reáltanoda utcában sikerült 43 centis járdát hagyni a gyalogosoknak. ","shortLead":"Januárban szintén a Reáltanoda utcában sikerült 43 centis járdát hagyni a gyalogosoknak. ","id":"20190628_Hat_honapja_adtak_at_ujra_kell_aszfaltozni_ket_belvarosi_utcat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a98ed60e-d66f-462c-b7a1-c8c8d16e991e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd0317d1-16f3-4070-a3cb-2074ed76d592","keywords":null,"link":"/cegauto/20190628_Hat_honapja_adtak_at_ujra_kell_aszfaltozni_ket_belvarosi_utcat","timestamp":"2019. június. 28. 16:06","title":"Hat hónapja adták át, újra kell aszfaltozni két belvárosi utcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem jó, de nem is tragikus.","shortLead":"Nem jó, de nem is tragikus.","id":"20190629_A_kanikula_utan_ra_sem_ismerunk_az_idojarasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f9e78e-2887-4e5c-92fb-198fd1a2ad0a","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_A_kanikula_utan_ra_sem_ismerunk_az_idojarasra","timestamp":"2019. június. 29. 07:59","title":"A kánikula után rá sem ismerünk az időjárásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b02f93e5-8a3d-4de7-9a94-21889b4fa16f","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A Széchenyi- és József Attila-díjas író, műfordító, irodalomtörténész 88 éves volt.","shortLead":"A Széchenyi- és József Attila-díjas író, műfordító, irodalomtörténész 88 éves volt.","id":"20190629_Meghalt_Ungvari_Tamas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b02f93e5-8a3d-4de7-9a94-21889b4fa16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a04197-f7a4-4f3e-b6c8-ee5753dc522b","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Meghalt_Ungvari_Tamas","timestamp":"2019. június. 29. 15:13","title":"Meghalt Ungvári Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4faee2d-02ff-4e6c-84bf-17fe029a5c7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nem ismétlődő rádiókitörések forrásának meghatározása eddig gyakorlatilag lehetetlen volt, hiszen a tudósok nem tudták megjósolni, hol bukkan majd fel a \"következő\". Egy új módszer segítségével sikerült áthidalni a problémát, de végül csak több lett a kérdés, mint a válasz.","shortLead":"A nem ismétlődő rádiókitörések forrásának meghatározása eddig gyakorlatilag lehetetlen volt, hiszen a tudósok nem...","id":"20190629_csillagaszat_radiokitores_radiojel_vilagur","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4faee2d-02ff-4e6c-84bf-17fe029a5c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e30ce23-499d-4550-b3b1-0338d1d25bf7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190629_csillagaszat_radiokitores_radiojel_vilagur","timestamp":"2019. június. 29. 09:03","title":"Különös rádiójelet fogtak be a csillagászok, és nem onnan jött, ahonnan várták volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e870ecf-08f4-4d72-ad11-c6697929b44b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idei évről még nem adott ki mérést a főváros, de 2018-ban már tartott az ostrom.","shortLead":"Az idei évről még nem adott ki mérést a főváros, de 2018-ban már tartott az ostrom.","id":"20190628_Nepszava_mar_tavaly_elkezdodott_a_patkanyinvazio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e870ecf-08f4-4d72-ad11-c6697929b44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db790e3-116e-4ecc-ae22-1252a974c4c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_Nepszava_mar_tavaly_elkezdodott_a_patkanyinvazio","timestamp":"2019. június. 28. 07:32","title":"Népszava: már tavaly elkezdődött a patkányinvázió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több kilométeres összefüggő kocsisor alakult ki az M7-es autópályától Szigetszentmiklós felé. ","shortLead":"Több kilométeres összefüggő kocsisor alakult ki az M7-es autópályától Szigetszentmiklós felé. ","id":"20190628_Negya_uto_es_egy_treler_utkozott_az_M0son_oriasi_a_dugo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee3f7d10-93ce-4b2b-af96-8bcba5b2c0b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190628_Negya_uto_es_egy_treler_utkozott_az_M0son_oriasi_a_dugo","timestamp":"2019. június. 28. 17:12","title":"Négy autó és egy tréler ütközött az M0-son, óriási a dugó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]