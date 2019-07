Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b3665be-fdbb-4050-b1c7-d26cc41efe1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dunán elsüllyedt Hableány mentési és kiemelési munkálataiban részt vevő 24 ipari és mentőbúvárt emellett ki is tüntették.\r

\r

","shortLead":"A Dunán elsüllyedt Hableány mentési és kiemelési munkálataiban részt vevő 24 ipari és mentőbúvárt emellett ki is...","id":"20190705_Olyan_kiemelkedot_nyujtott_a_Hableanybuvarmentocsapat_hogy_atirjak_a_buvarkodas_szabalyait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b3665be-fdbb-4050-b1c7-d26cc41efe1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b05ab158-22f4-4653-9fdf-794a968d9949","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Olyan_kiemelkedot_nyujtott_a_Hableanybuvarmentocsapat_hogy_atirjak_a_buvarkodas_szabalyait","timestamp":"2019. július. 05. 18:26","title":"Olyan kiemelkedőt nyújtott a Hableány-búvár-mentőcsapat, hogy átírják a búvárkodás szabályait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"445106cd-2634-4907-b54c-62cade630b57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy építés alatt álló épület teteje és oldala kapott lángra.","shortLead":"Egy építés alatt álló épület teteje és oldala kapott lángra.","id":"20190704_Hatalmas_fust_boritotta_be_Obudat__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=445106cd-2634-4907-b54c-62cade630b57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233cedad-5fc7-4bcc-86ba-1c32956a1981","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Hatalmas_fust_boritotta_be_Obudat__fotok","timestamp":"2019. július. 04. 16:39","title":"Hatalmas füst borította be Óbudát - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a021755-5f19-4e7b-9afa-0db38961ce6d","c_author":"Hamvay Péter","category":"gazdasag","description":"Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) volt elnöke kétségbeesett levélben próbálja visszacsábítani az általa alapított lapnak, a Magyar Iparművészetnek az elpártoló olvasóit.","shortLead":"Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) volt elnöke kétségbeesett levélben próbálja visszacsábítani az általa...","id":"20190704_Fekete_Gyorgy_bajban_van_segitsunk_neki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a021755-5f19-4e7b-9afa-0db38961ce6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfaf2d24-f6fc-4f18-b2dd-e11677a89b53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190704_Fekete_Gyorgy_bajban_van_segitsunk_neki","timestamp":"2019. július. 04. 12:25","title":"Fekete György kétségbeesett levélben próbálja visszacsábítani olvasóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három újsáíró állítólag előre tudott a 2016-os török puccskísérletről, és műsorukban utaltak előzőleg a kísérletre. A Legfelsőbb Bíróság most azt mondja, nem jó tényállásért ítélték el őket.\r

\r

","shortLead":"Három újsáíró állítólag előre tudott a 2016-os török puccskísérletről, és műsorukban utaltak előzőleg a kísérletre...","id":"20190705_Torok_ujsagirokra_kiszabott_eletfogytiglani_iteleteket_helyezett_hatalyon_kivul_a_Legfelsobb_Birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1cbaa4-af81-40a7-8a6a-efb420fa7194","keywords":null,"link":"/vilag/20190705_Torok_ujsagirokra_kiszabott_eletfogytiglani_iteleteket_helyezett_hatalyon_kivul_a_Legfelsobb_Birosag","timestamp":"2019. július. 05. 18:49","title":"Török újságírókra kiszabott életfogytiglani ítéleteket helyezett hatályon kívül a Legfelsőbb Bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff22d39-95ec-43bf-8ff3-5683e21c66a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy eurót követelnek halottgyalázás címén.","shortLead":"Egy eurót követelnek halottgyalázás címén.","id":"20190705_Jacksonrajongok_perelik_a_zaklatas_aldozatait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ff22d39-95ec-43bf-8ff3-5683e21c66a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e90fc6-4ce8-49f0-93f8-2e27bf45ab86","keywords":null,"link":"/elet/20190705_Jacksonrajongok_perelik_a_zaklatas_aldozatait","timestamp":"2019. július. 05. 09:15","title":"Jackson-rajongók perelik a zaklatás áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d18cd85-ce53-4c7d-8178-2882b2f3281a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A takarékszövetkezetek működésének racionalizálása jegyében a Tiszántúli Takarék leszerelte hortobágyi ATM-jét, ami az egyetlen bankautomata volt a településen. Helyette egyelőre a „Takarék-busz” megy majd Hortobágyra hetente egyszer.","shortLead":"A takarékszövetkezetek működésének racionalizálása jegyében a Tiszántúli Takarék leszerelte hortobágyi ATM-jét, ami...","id":"20190704_Leszereltek_Hortobagy_egyetlen_bankautomatajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d18cd85-ce53-4c7d-8178-2882b2f3281a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ce62073-a622-4eb2-ac60-76c21e515de0","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_Leszereltek_Hortobagy_egyetlen_bankautomatajat","timestamp":"2019. július. 04. 10:44","title":"Leszerelték Hortobágy egyetlen bankautomatáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39819777-126d-4d67-957e-3a3eaab0ffaf","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ma már a harmadik érmet szerzik a magyarok.\r

\r

","shortLead":"Ma már a harmadik érmet szerzik a magyarok.\r

\r

","id":"20190705_Bronzermes_a_4X200as_gyorsvalto_a_kazanyi_junior_Ebn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39819777-126d-4d67-957e-3a3eaab0ffaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee9d031-d6bc-4c48-86b7-d25f9c221d71","keywords":null,"link":"/sport/20190705_Bronzermes_a_4X200as_gyorsvalto_a_kazanyi_junior_Ebn","timestamp":"2019. július. 05. 21:03","title":"Bronzérmes a 4X200-as gyorsváltó a kazanyi junior Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a83ac0-d3b3-4a78-8418-0637ddbb2e1c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ajszultan Nazarbajevet bíróság elé állították Londonban az eset miatt.","shortLead":"Ajszultan Nazarbajevet bíróság elé állították Londonban az eset miatt.","id":"20190705_kabitoszer_nurszultan_nazarbajev_unoka_rendor_birosag_vadlott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5a83ac0-d3b3-4a78-8418-0637ddbb2e1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6327a58-c0b2-4d94-892d-5a9cbd47e536","keywords":null,"link":"/vilag/20190705_kabitoszer_nurszultan_nazarbajev_unoka_rendor_birosag_vadlott","timestamp":"2019. július. 05. 09:39","title":"Bekokainozva harapott meg egy rendőrt a volt kazah elnök unokája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]