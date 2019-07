Az indiai Byju Raveendran egy oktatást segítő applikációt készített hét éve, amivel hamarosan akár az Egyesült Államokban is megjelenhet.

A most 37 éves tanár az oktatást akarta megreformálni, amikor létrehozta a – saját neve alapján – Byju applikációt. A kiegészítőt teljes mértékben a gyerekekre szabta, így például az Oroszlánkirályból Szimba vagy éppen a Jégvarázsból ismert Anna hangján tanítja a matematikát, az angolt vagy bármi mást. Ennek megfelelően a célcsoport is az általános iskola első, második és harmadik osztálya – számol be a Bloomberg.

Az app jókor jelent meg, hiszen Indiában egyre népszerűbb az online oktatás, köszönhetően az egyre olcsóbb okostelefonoknak és a még kevesebbe kerülő netes előfizetéseknek. A fejlődés akkora, hogy az állam felmérése szerint a szektor 2020-ra megduplázza az értékét, és elérheti az 5,7 milliárd dollárt. Ezzel ez lesz az indiai online üzletág leggyorsabban fejlődő részterülete.

Az applikáció mára hatalmas siker lett, nemrég kapott egy 150 millió dolláros befektetést, amivel a vállalkozás értéke elérte a közel 6 milliárd dollárt. Mivel Byju Raveendran a startup 21 százalékát birtokolja, ezért immár ő is dollármilliárdosnak tekinthető. A cég bevételei persze ezektől az összegektől elmaradnak, ám a tervek szerint 2020 márciusának végére elérhetik a 435 millió dollárt is. Mindez nem meglepő, ha tudjuk, hogy az applikációnak immár 35 millió feliratkozója van, amiből 2,4 millióan a nagyobb, fizetős csomagot választották.

A fejlődés azonban nem áll le, a Bloomberg tudósítása szerint a Byju jövőre a Walt Disney-vel lépne szorosabb kapcsolatba, hogy 2020-tól az USA-ban is megjelenhessen az applikáció.