[{"available":true,"c_guid":"045ad412-8dd3-484a-b291-4a1612d16be8","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"Az állami vállalatok egyik kedvelt trükkje, hogy a szerződéseikről szóló adatokat olyan formátumban osztják meg, hogy azokkal semmit sem lehet kezdeni. Hasonló játékot játszott az elmúlt években az MTVA is, a hvg.hu viszont az elmúlt hetekben kereshető adatbázist készített az adatokból, és az érdekesebbeket a Vizzu segítségével vizualizálta is. Kíváncsi, kik és mire talicskáztak ki sok milliárd forintot a közmédiából? Kiderül alábbi cikkünkből, amelynek párját megtalálja a friss HVG-ben.","shortLead":"Az állami vállalatok egyik kedvelt trükkje, hogy a szerződéseikről szóló adatokat olyan formátumban osztják meg...","id":"20190801_mtva_szerzodesek_vizzu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=045ad412-8dd3-484a-b291-4a1612d16be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"414640c1-fe22-424e-bbb9-bd0270b30e05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_mtva_szerzodesek_vizzu","timestamp":"2019. augusztus. 01. 06:30","title":"Ingyen megcsináltuk, amire a közmédia nem volt képes: itt az adatbázis a milliós szerződéseikről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e7f0705-e044-4c9c-9a9d-56d5e90c0bf5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intel a májusi előzetes után csütörtökön hivatalosan is bemutatta újgenerációs processzorait, amelyek alacsonyabb órajellel is nagyobb teljesítményre képesek, mint a korábbi változatok.","shortLead":"Az Intel a májusi előzetes után csütörtökön hivatalosan is bemutatta újgenerációs processzorait, amelyek alacsonyabb...","id":"20190801_intel_10_generacios_processzor_ice_lake_cpu_gpu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e7f0705-e044-4c9c-9a9d-56d5e90c0bf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72b670f-8632-4fa3-90d5-533fa620ebca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_intel_10_generacios_processzor_ice_lake_cpu_gpu","timestamp":"2019. augusztus. 01. 19:03","title":"Nagyobb erő, kisebb fogyasztás: megjöttek az Intel 10. generációs processzorai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lakosság, a munkavállalók és a befektetők többsége is elvárja a cégvezetőktől, hogy fellépjenek a gazdaságot fenyegető globális kihívások megoldása érdekében. Egyre több vezérigazgató érzi a nyomást.","shortLead":"A lakosság, a munkavállalók és a befektetők többsége is elvárja a cégvezetőktől, hogy fellépjenek a gazdaságot...","id":"20190801_A_cegvezetoktol_varjak_a_klimavaltozas_vagy_a_nemek_kozti_egyenlotlenseg_megoldasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27242e32-abc3-40ff-b26f-323ea6eae1e4","keywords":null,"link":"/kkv/20190801_A_cegvezetoktol_varjak_a_klimavaltozas_vagy_a_nemek_kozti_egyenlotlenseg_megoldasat","timestamp":"2019. augusztus. 01. 17:32","title":"A cégvezetőktől várják a klímaváltozás vagy a nemek közti egyenlőtlenség megoldását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c80b061-8b26-4a2c-a18c-a5d8a95d52b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20190731_Marabu_Feknyuz_Mikroszoft_Hangeri","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c80b061-8b26-4a2c-a18c-a5d8a95d52b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f06e447a-9b9c-492f-b1f0-a078b1b0ef7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Marabu_Feknyuz_Mikroszoft_Hangeri","timestamp":"2019. július. 31. 10:31","title":"Marabu Féknyúz: Mikrószoft Hángeri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab1d8f6-d424-49af-93bc-013d84dfaf02","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Másodfokú riasztást adtak ki Északkelet-Magyarország több járására. ","shortLead":"Másodfokú riasztást adtak ki Északkelet-Magyarország több járására. ","id":"20190731_Vihar_csap_le_az_orszag_keleti_felere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cab1d8f6-d424-49af-93bc-013d84dfaf02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d398653-3f97-4cff-bf39-2ce71c8622dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Vihar_csap_le_az_orszag_keleti_felere","timestamp":"2019. július. 31. 13:59","title":"Vihar csap le az ország keleti felére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf268b19-1e0a-4acd-b81e-67c040a9647c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik adásban történt technikai hiba árulta el egy népszerű kínai vlogger valódi arcát, a videós ugyanis filtereket használva megváltoztatta küllemét. Követői mit sem tudtak róla.","shortLead":"Az egyik adásban történt technikai hiba árulta el egy népszerű kínai vlogger valódi arcát, a videós ugyanis filtereket...","id":"20190731_kinai_vlogger_elo_kozvetites_live_stream_face_filter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf268b19-1e0a-4acd-b81e-67c040a9647c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee3e7a80-5ed4-4317-9bb1-1ac7480debdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_kinai_vlogger_elo_kozvetites_live_stream_face_filter","timestamp":"2019. július. 31. 13:33","title":"Átverte követőit a népszerű vlogger, nem is egy fiatal nő ült a gép előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4047c81e-716d-4709-8b97-f7e4db7f6c00","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem is akárhogyan, a Koreai-félszigetet kettéválasztó demilitarizált övezeten át. ","shortLead":"Nem is akárhogyan, a Koreai-félszigetet kettéválasztó demilitarizált övezeten át. ","id":"20190801_DelKoreaban_szokott_egy_eszaki_katona","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4047c81e-716d-4709-8b97-f7e4db7f6c00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91045d27-de06-4268-a26e-22ab28975a1b","keywords":null,"link":"/vilag/20190801_DelKoreaban_szokott_egy_eszaki_katona","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:28","title":"Dél-Koreába szökött egy északi katona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bea216e-cce3-406b-b137-9d26662721a9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gyerekek és nők is életüket vesztették.","shortLead":"Gyerekek és nők is életüket vesztették.","id":"20190731_Civileket_ert_pokolgepes_tamadas_Afganisztanban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bea216e-cce3-406b-b137-9d26662721a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93175b01-b0c1-46cb-bc1a-4c5551e77aec","keywords":null,"link":"/vilag/20190731_Civileket_ert_pokolgepes_tamadas_Afganisztanban","timestamp":"2019. július. 31. 07:44","title":"Civileket ért pokolgépes támadás Afganisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]