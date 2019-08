Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"695d8c21-4edb-46cb-9cc2-8f995c09a427","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aránytalannak tartja a magyar úszók szövetségi kapitánya azt a nemzetközi médiaérdeklődést, ami Kenderesi Tamás ügyét kísérte figyelemmel Dél-Koreában. Neki kell „ez a gyerek.”","shortLead":"Aránytalannak tartja a magyar úszók szövetségi kapitánya azt a nemzetközi médiaérdeklődést, ami Kenderesi Tamás ügyét...","id":"20190801_Az_uszokapitany_Kenderesirol_A_rendorseg_hatso_kijaratan_kellett_kimenekiteni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=695d8c21-4edb-46cb-9cc2-8f995c09a427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8444bb99-0858-456c-b811-6731f734d9e6","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Az_uszokapitany_Kenderesirol_A_rendorseg_hatso_kijaratan_kellett_kimenekiteni","timestamp":"2019. augusztus. 01. 13:41","title":"Az úszókapitány Kenderesiről: A rendőrség hátsó kijáratán kellett kimenekíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"933fba79-03cf-4a93-add7-d6689a226f98","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kétperces nyugis film lazításhoz! ","shortLead":"Kétperces nyugis film lazításhoz! ","id":"20190731_Video_Igy_telik_a_budapesti_vombatcsalad_egy_napja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=933fba79-03cf-4a93-add7-d6689a226f98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab20714-a6f6-46cb-9d3b-dcc48b114ff2","keywords":null,"link":"/elet/20190731_Video_Igy_telik_a_budapesti_vombatcsalad_egy_napja","timestamp":"2019. július. 31. 15:20","title":"Videó: Így telik a budapesti vombatcsalád egy napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf268b19-1e0a-4acd-b81e-67c040a9647c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik adásban történt technikai hiba árulta el egy népszerű kínai vlogger valódi arcát, a videós ugyanis filtereket használva megváltoztatta küllemét. Követői mit sem tudtak róla.","shortLead":"Az egyik adásban történt technikai hiba árulta el egy népszerű kínai vlogger valódi arcát, a videós ugyanis filtereket...","id":"20190731_kinai_vlogger_elo_kozvetites_live_stream_face_filter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf268b19-1e0a-4acd-b81e-67c040a9647c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee3e7a80-5ed4-4317-9bb1-1ac7480debdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_kinai_vlogger_elo_kozvetites_live_stream_face_filter","timestamp":"2019. július. 31. 13:33","title":"Átverte követőit a népszerű vlogger, nem is egy fiatal nő ült a gép előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275117b7-16af-4f54-8a52-6ce5996160e9","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"„A Magyar Országgyűlés, látva a klímaváltozás és az ökológiai válság egyre súlyosbodó jeleit Magyarországon és az egész világon, kihirdeti a klímavészhelyzetet” – áll a Párbeszéd politikusának, Tordai Bencének a most benyújtott törvényjavaslatában.","shortLead":"„A Magyar Országgyűlés, látva a klímaváltozás és az ökológiai válság egyre súlyosbodó jeleit Magyarországon és az egész...","id":"20190801_Klimaveszhelyzetrol_szolo_torvenyjavaslatot_nyujtott_be_az_ellenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=275117b7-16af-4f54-8a52-6ce5996160e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb0ae30b-6b1b-418d-8e56-9b9f4a03bc6b","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Klimaveszhelyzetrol_szolo_torvenyjavaslatot_nyujtott_be_az_ellenzek","timestamp":"2019. augusztus. 01. 15:04","title":"Klímavészhelyzetről szóló törvényjavaslatot nyújtott be az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f7aa45-3332-48b8-b309-1828ff4e3ff2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Még a halála előtt döntött a német Friedrich Nietzsche Alapítvány a díj Hellernek ítéléséről. ","shortLead":"Még a halála előtt döntött a német Friedrich Nietzsche Alapítvány a díj Hellernek ítéléséről. ","id":"20190731_Posztumusz_nemzetkozi_dijat_kap_Heller_Agnes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99f7aa45-3332-48b8-b309-1828ff4e3ff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2efca4c-2bb9-49f7-a848-7b7ac613a193","keywords":null,"link":"/kultura/20190731_Posztumusz_nemzetkozi_dijat_kap_Heller_Agnes","timestamp":"2019. július. 31. 15:05","title":"Posztumusz kap nemzetközi díjat Heller Ágnes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ac1419-c151-416f-af24-7d9c4c82601e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kilenc helyszínről lövik majd fel a tűzijátékot. ","shortLead":"Kilenc helyszínről lövik majd fel a tűzijátékot. ","id":"20190731_222_millioba_kerul_iden_az_augusztus_20i_tuzijatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31ac1419-c151-416f-af24-7d9c4c82601e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8bc6ea3-f50d-4326-ab24-62a52e1d0da8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_222_millioba_kerul_iden_az_augusztus_20i_tuzijatek","timestamp":"2019. július. 31. 18:55","title":"222 millióba kerül idén az augusztus 20-i tűzijáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bf6a491-5fb5-4619-baec-07c52815db80","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190801_COFfonok_Soros_a_birosagon_vegzi_Meszaros_pedig_a_magyarok_joletet_erositi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bf6a491-5fb5-4619-baec-07c52815db80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b62e46d-f072-442e-aae0-40314323a336","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_COFfonok_Soros_a_birosagon_vegzi_Meszaros_pedig_a_magyarok_joletet_erositi","timestamp":"2019. augusztus. 01. 19:08","title":"CÖF-főnök: Soros a bíróságon végzi, Mészáros pedig a magyarok jólétét erősíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754db433-e22d-438d-b416-fdb38f83b6d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A megkárosított rapper sokkal többre számított.","shortLead":"A megkárosított rapper sokkal többre számított.","id":"20190802_Dontott_a_birosag_mennyit_fizessen_Katy_Perry_az_ellopott_dal_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=754db433-e22d-438d-b416-fdb38f83b6d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c00679e8-7764-4323-9417-cc47f5f4ab46","keywords":null,"link":"/kultura/20190802_Dontott_a_birosag_mennyit_fizessen_Katy_Perry_az_ellopott_dal_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 02. 12:14","title":"Döntött a bíróság, mennyit fizessen Katy Perry az ellopott dal miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]