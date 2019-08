Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e2bb3e4-6e33-4d44-8635-2f1efd5f2205","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A szakértő szerint ez nem meglepő: arrafele sok a cápa.","shortLead":"A szakértő szerint ez nem meglepő: arrafele sok a cápa.","id":"20190806_Ket_nap_alatt_harom_capatamadas_tortent_egy_floridai_strandon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e2bb3e4-6e33-4d44-8635-2f1efd5f2205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9748dfb-a217-4ebe-8abc-4948d059f1fe","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Ket_nap_alatt_harom_capatamadas_tortent_egy_floridai_strandon","timestamp":"2019. augusztus. 06. 17:51","title":"Két nap alatt három cápatámadás történt egy floridai strandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kérdéseket intéztek a melegbarát plakátokkal kampányoló vállalathoz.","shortLead":"Kérdéseket intéztek a melegbarát plakátokkal kampányoló vállalathoz.","id":"20190806_A_Hit_Gyulekezete_mar_attol_tart_hogy_a_CocaCola_atirna_a_magyar_alaptorvenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3159898-f50d-4f4a-af85-88bbd282dfe5","keywords":null,"link":"/elet/20190806_A_Hit_Gyulekezete_mar_attol_tart_hogy_a_CocaCola_atirna_a_magyar_alaptorvenyt","timestamp":"2019. augusztus. 06. 11:32","title":"A Hit Gyülekezete már attól tart, hogy a Coca-Cola átírná a magyar alaptörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92773462-3ade-4ef2-8c25-d7b0e6cc9c4f","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"A termelőknek már kevesebbet fizetnek a felvásárlók, de az üzletekben még csillagászati áron vehetjük a zöldségeket. A szegedi nagybanin nem csak a kereskedők, de már nyugdíjasok is vásárolnak, hogy olcsóbban töltsék fel a kamrájukat.","shortLead":"A termelőknek már kevesebbet fizetnek a felvásárlók, de az üzletekben még csillagászati áron vehetjük a zöldségeket...","id":"20190805_nagybani_zoldsegpiac_szeged","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92773462-3ade-4ef2-8c25-d7b0e6cc9c4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c87dc3-b9d1-43e4-b236-7e67b1737f2e","keywords":null,"link":"/kkv/20190805_nagybani_zoldsegpiac_szeged","timestamp":"2019. augusztus. 05. 11:32","title":"Hamarosan kiderülhet, marad-e a zöldségek horror ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57540073-9ec6-472d-9bde-b2bfa9ee7ad7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Edward Snowden nemrég azt ígérte, Twitteren fogja elmagyarázni, hogyan kémkednek a felhasználók után Zuckerbergék.","shortLead":"Edward Snowden nemrég azt ígérte, Twitteren fogja elmagyarázni, hogyan kémkednek a felhasználók után Zuckerbergék.","id":"20190805_facebook_instagram_felhasznalok_megfigyelese_kemkedes_edward_snowden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57540073-9ec6-472d-9bde-b2bfa9ee7ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb47802f-92dc-4424-8886-0c1c78798cac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_facebook_instagram_felhasznalok_megfigyelese_kemkedes_edward_snowden","timestamp":"2019. augusztus. 05. 09:33","title":"Edward Snowden állítja: ön után is kémkedik a Facebook és az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9fdaa1-d200-4f11-aea5-d2b32060c539","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az osztrák kormány győzelmével ért véget a hatóságok és a Hitler ausztriai szülőházát birtokló család közötti jogi vita. Ez pedig azt jelenti, hogy a Braunau am Innben lévő házat úgy átalakítják, hogy arra rá sem lehet majd ismerni. A cél, hogy az épület ne legyen a neonácik zarándokhelye.","shortLead":"Az osztrák kormány győzelmével ért véget a hatóságok és a Hitler ausztriai szülőházát birtokló család közötti jogi...","id":"20190806_Nem_lesz_naci_zarandokhelyi_Hitler_szulohazabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d9fdaa1-d200-4f11-aea5-d2b32060c539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed9448a-f4eb-4102-b224-3cb67f6bf15f","keywords":null,"link":"/vilag/20190806_Nem_lesz_naci_zarandokhelyi_Hitler_szulohazabol","timestamp":"2019. augusztus. 06. 15:09","title":"Nem lesz náci zarándokhely Hitler szülőházából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"307c8e19-0b04-4686-a4fe-29e491226cee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kínai vállalkozás különleges légylárvák nevelésébe kezdett, hogy eltüntessék a konyhai hulladékot. Eddig jól megy: tízkilónyi petéből kikelt lárva száztonnányi szemetet képes eltüntetni.","shortLead":"Egy kínai vállalkozás különleges légylárvák nevelésébe kezdett, hogy eltüntessék a konyhai hulladékot. Eddig jól megy...","id":"20190805_fekete_katonalegy_larva_elelmiszerhulladek_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=307c8e19-0b04-4686-a4fe-29e491226cee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223a1363-aa4b-422a-aff3-b1ad3ee08571","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_fekete_katonalegy_larva_elelmiszerhulladek_kina","timestamp":"2019. augusztus. 05. 12:03","title":"Új rovarhadserege van Kínának, egy feladatra nevelik őket: felzabálják az élelmiszer-hulladékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f7bd02-b52b-490e-ad92-b0dfe8bdfc1a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A lakosság 1510,5 milliárd forintot jegyzett a Magyar Állampapír Pluszból június eleje óta a hétfő délutáni zárásig.","shortLead":"A lakosság 1510,5 milliárd forintot jegyzett a Magyar Állampapír Pluszból június eleje óta a hétfő délutáni zárásig.","id":"20190806_magyar_allampapir_plusz_szuperkotveny_vasarlas_kereslet_jegyzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3f7bd02-b52b-490e-ad92-b0dfe8bdfc1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e599c52-21b1-4c33-b90f-a87afeda0f50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190806_magyar_allampapir_plusz_szuperkotveny_vasarlas_kereslet_jegyzes","timestamp":"2019. augusztus. 06. 06:48","title":"Elkapkodják a szuperkötvényt: már 1500 milliárdnyinál is többet vettek belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a61405-7572-46aa-8f25-201cfa45f5f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy póznára \"kötözte\" legújabb művét Kolodkó Mihály. ","shortLead":"Egy póznára \"kötözte\" legújabb művét Kolodkó Mihály. ","id":"20190805_Uj_miniszobor_Budapest_Simpson_Kolodko_Mihaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02a61405-7572-46aa-8f25-201cfa45f5f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c356ee5-e3c4-44a2-a6ec-25ac80696137","keywords":null,"link":"/elet/20190805_Uj_miniszobor_Budapest_Simpson_Kolodko_Mihaly","timestamp":"2019. augusztus. 05. 12:05","title":"Új miniszobra van Budapestnek: egy Simpson-figura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]