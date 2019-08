Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4848f9aa-8c4e-4e5f-817b-8410f0db3331","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Át kell vizsgálni, és ahol szükséges, helyreállítani a falakat.","shortLead":"Át kell vizsgálni, és ahol szükséges, helyreállítani a falakat.","id":"20190808_86_milliard_forintos_felujitasra_keszulnek_a_budai_Varban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4848f9aa-8c4e-4e5f-817b-8410f0db3331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9872ac3c-4e50-45d2-b816-b69d49837157","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190808_86_milliard_forintos_felujitasra_keszulnek_a_budai_Varban","timestamp":"2019. augusztus. 08. 09:42","title":"8,6 milliárd forintos felújításra készülnek a budai Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce93e8d-e75f-4b69-b4b2-1a1afac87185","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"120 ezer résztvevőt vizsgáltak.



","shortLead":"120 ezer résztvevőt vizsgáltak.



","id":"20190808_Ot_szokas_es_akar_egy_evtizeddel_tobbet_elhetunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fce93e8d-e75f-4b69-b4b2-1a1afac87185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068501c5-9d55-445b-b3c7-5f7b2d8a1210","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190808_Ot_szokas_es_akar_egy_evtizeddel_tobbet_elhetunk","timestamp":"2019. augusztus. 08. 12:15","title":"Öt szokás, és akár egy évtizeddel többet élhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"528404be-2815-4cb4-9922-39f855a2a460","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerencsére kisebb sérülésekkel megúszta.","shortLead":"Szerencsére kisebb sérülésekkel megúszta.","id":"20190806_Milliok_remalma_tortent_meg_ezzel_a_kinai_kisfiuval__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=528404be-2815-4cb4-9922-39f855a2a460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0995b15-1448-4003-bc25-11da64722140","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Milliok_remalma_tortent_meg_ezzel_a_kinai_kisfiuval__video","timestamp":"2019. augusztus. 06. 18:22","title":"Milliók rémálma történt meg ezzel a kínai kisfiúval – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aed2c6c-6cdc-4912-8352-9fbaf30b7c0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sonnyfive néven ismert grafikus számos filmhez készített már hivatalos vizuált, ezúttal viszont egy rajongói plakátot dobott össze.","shortLead":"A Sonnyfive néven ismert grafikus számos filmhez készített már hivatalos vizuált, ezúttal viszont egy rajongói plakátot...","id":"20190807_stranger_things_3_plakat_szalay_sandor_sonnyfive","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8aed2c6c-6cdc-4912-8352-9fbaf30b7c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5cc8c9-5900-4198-8b4c-241bb2c3230b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_stranger_things_3_plakat_szalay_sandor_sonnyfive","timestamp":"2019. augusztus. 07. 09:33","title":"Szuper rajongói plakátot csinált egy magyar grafikus a Stranger Things 3-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf43a4f-b12c-4a4a-ab66-8c433d03284e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Létezik a nyaralásnak egy olyan filozófiai megközelítése, miszerint nem lehet nyár tenger nélkül. Hajlunk arra, hogy egyetértsünk vele. Kánikulában pedig fokozottan. Ebből a világnézetből inspirálódva összegyűjtöttünk néhány filmet, amelyben a tenger központi szerepet kap. Csobbanjon velünk!","shortLead":"Létezik a nyaralásnak egy olyan filozófiai megközelítése, miszerint nem lehet nyár tenger nélkül. Hajlunk arra...","id":"20190807_Filmek_es_tenger","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bf43a4f-b12c-4a4a-ab66-8c433d03284e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a94dd4f-1889-42d7-b5dd-05232a504c5e","keywords":null,"link":"/kultura/20190807_Filmek_es_tenger","timestamp":"2019. augusztus. 07. 20:00","title":"Segítünk élvezni a kánikulát, tartson velünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da617c7-dfe8-42b1-a87b-3780050b02f4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Azt remélik, hogy az új DNS-vizsgálati technikáknak köszönhetően az eltelt hosszú idő ellenére is azonosítani tudják az elkövetőt.","shortLead":"Azt remélik, hogy az új DNS-vizsgálati technikáknak köszönhetően az eltelt hosszú idő ellenére is azonosítani tudják...","id":"20190806_Exhumaltak_Izraelben_egy_37_eve_meggyilkolt_kislanyt_hogy_megtalaljak_az_elkovetot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2da617c7-dfe8-42b1-a87b-3780050b02f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1ff72f-a10d-49b9-a48c-da593545bc7f","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Exhumaltak_Izraelben_egy_37_eve_meggyilkolt_kislanyt_hogy_megtalaljak_az_elkovetot","timestamp":"2019. augusztus. 06. 21:02","title":"Exhumáltak Izraelben egy 37 éve meggyilkolt kislányt, hogy megtalálják az elkövetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem is a homoszexualitással van a baj, hanem az érzékenyítéssel. ","shortLead":"Nem is a homoszexualitással van a baj, hanem az érzékenyítéssel. ","id":"20190806_Pesti_Sracok_Coca_Cola_hirdetes_oriascegek_homoszexualitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff99f0c5-0b4c-41bf-be1f-28afbd5c4751","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Pesti_Sracok_Coca_Cola_hirdetes_oriascegek_homoszexualitas","timestamp":"2019. augusztus. 06. 15:02","title":"Pesti Srácok: Tolószékes embereket sem szeretnénk hirdetéseken nézegetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a3870d-f29c-406f-b42e-2979ca177d5a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Három év alatt átlagosan 35 százalékkal drágultak a lakások Magyarországon, Európában messze a leggyorsabb ütemben. 2018-ban 7 évnyi átlagkeresetnek megfelelő összegért lehetett venni egy 70 négyzetméteres lakást.","shortLead":"Három év alatt átlagosan 35 százalékkal drágultak a lakások Magyarországon, Európában messze a leggyorsabb ütemben...","id":"20190807_Magyarorszag_nagyon_kilog_a_sorbol_ami_a_lakasok_dragulasat_illeti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5a3870d-f29c-406f-b42e-2979ca177d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e9b2fc-bff2-4c27-b2f9-e5a42571b2de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_Magyarorszag_nagyon_kilog_a_sorbol_ami_a_lakasok_dragulasat_illeti","timestamp":"2019. augusztus. 07. 14:37","title":"Magyarország nagyon kilóg a sorból, ami a lakások drágulását illeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]