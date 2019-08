Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d8a81c4-0ffe-4986-ab29-00dbda80e9f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Számítógépes modellel körbehatárolták a szag forrását, az Érd – Felcsút – Tatabánya – Esztergom négyszögből csaphatott fel a szag.","shortLead":"Számítógépes modellel körbehatárolták a szag forrását, az Érd – Felcsút – Tatabánya – Esztergom négyszögből csaphatott...","id":"20190810_Az_Orszagos_Meteorologia_Szolgalat_szerint_akar_Felcsutrol_is_johetett_az_orrfacsaro_buz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d8a81c4-0ffe-4986-ab29-00dbda80e9f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2071fa7a-8ce9-4c5e-99fc-3be50d908833","keywords":null,"link":"/itthon/20190810_Az_Orszagos_Meteorologia_Szolgalat_szerint_akar_Felcsutrol_is_johetett_az_orrfacsaro_buz","timestamp":"2019. augusztus. 10. 10:49","title":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint akár Felcsútról is jöhetett az orrfacsaró bűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b045cc-ba3c-418b-9e12-bff4f6f43437","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A focimez miatt írtak neki.","shortLead":"A focimez miatt írtak neki.","id":"20190809_MLSZ_Ed_Sheeran_focimez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3b045cc-ba3c-418b-9e12-bff4f6f43437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f4e2954-38f9-42eb-95d3-c9b0ef156ec8","keywords":null,"link":"/elet/20190809_MLSZ_Ed_Sheeran_focimez","timestamp":"2019. augusztus. 09. 09:10","title":"Az MLSZ is üzent Ed Sheerannek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d78f139-05bf-404a-9472-61ab9dc9f5e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nem éppen kétfilléres apró retró járgány mellé 1984-es parkolócetlit és napilapot is mellékel az eladó.","shortLead":"A nem éppen kétfilléres apró retró járgány mellé 1984-es parkolócetlit és napilapot is mellékel az eladó.","id":"20190810_27_millio_forint_a_legdragabb_elado_hazai_kispolszki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d78f139-05bf-404a-9472-61ab9dc9f5e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc133f76-a6b6-4c98-b1f5-17ff9255f699","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_27_millio_forint_a_legdragabb_elado_hazai_kispolszki","timestamp":"2019. augusztus. 10. 06:41","title":"2,7 millió forint a legdrágább eladó hazai Kispolszki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f590d8b9-80ae-48cf-851f-9cfa1a2c1e69","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Hamarosan minden egyes netes fizetésnél egy SMS-ben kapott kódot is be kell majd pötyögni. 