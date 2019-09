A tram-train beruházás nyomvonala mentén kártalaníttatná a vásárhelyi vállalkozókat Grezsa István, a Fidesz polgármester jelöltje. A szerdai bejelentést már korábban beharangozta a jelölt, erre elhívott egy vállalkozót is, aki többször is hangsúlyozta, hogy a beruházással nincs baj, csak a forgalom csökkent az építkezés miatt. A sajtótájékoztatót Facebook-oldalán közvetítették.

Grezsa már egyeztetett is a Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergellyel, hogy módosítsák a beruházással kapcsolatos kormányhatározatot, aminek a megváltoztatását más vonatkozásban is javasolta: a beruházás nyomvonalán, annak elkészülte után, a felújításokat ne csak közvetlenül az építési munkák vonalában finanszírozzák, hanem a teljes utca szakaszokon, illetve azokban a mellékutcákban is, ahol a munkálatok tönkretették például a burkolatot. Grezsa mindezek mellett azt is megígérte, hogy az eredeti nyolc szerelvényen túl plusz négyet kértek még, ezzel kapcsolatosan is a kormányhatározat módosítását emlegette a polgármester jelölt.

A 2017-es közbeszerzés valóban nyolc szerelvényt tartalmaz, de opcióként szerepel a plusz négy tram-train kocsi is. Annak is a kormányhatározatba foglalását kérte Grezsa, hogy a vásárhelyi vasútállomás felújítására kerítsenek sort, valamint a szerelvényeket karbantartó remiz Hódmezővásárhelyen épüljön meg. Arról nem beszélt, hogy a négy plusz szerelvényen kívül, amelyek a közbeszerzések részét képezik, a kiegészítések mennyi plusz pénzbe kerülhetnek majd.