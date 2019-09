A tömegturizmus és az egészségvédő kampányok igen jövedelmezővé tették a palackos víz piacát, amely több mint 130 milliárd dollárt hozott tavaly, elsősorban a nagy cégeknek. Három óriás verseng egymással: a Coca-Cola az első 8,2 százalékos piaci részesedéssel, szorosan követi a Nestlé 7,6 százalékkal, illetve a Danone 6,7 százalékkal. Európában persze nem ez a helyzet, ott az amerikai óriás az európaiak mögött kullog: a Nestlé és a Danone fej-fej mellett több mint 12 százalékkal, miközben a Coca-Cola kénytelen beérni 4,6 százalékkal.

Az amerikaiak a Smartwater után az új Aquariusszal nyomulnak, melyet Nagy-Britannia után Franciaországban is piacra dobnak – számolt be a párizsi Le Monde. A Smartwater csak 2017-ben került a Coca-Cola portfóliójába, miután az óriás 4,1 milliárd dollárért megvette a Glaceau céget. A Smartwater arca Jennifer Aniston volt az Egyesült Államokban, és nyilván ez is segített, hogy a globális piacon a Coca-Cola megszerezte az első helyet a palackosvíz-piacon is.

Az Aquarius nem igazán új termék

Japánban próbálták ki először még a hetvenes években mint sportitalt: egyfajta limonádé, mely szemben a Coca-Cola cukrozott termékeivel elnyerte az egészségvédők támogatását is. Nagy-Britanniában is azzal vezette be az Aquariust a Coca-Cola helyi igazgatója tavasszal, hogy ez az ital nem cukros.

Elég lesz-e ez Franciaországban, ahol az ásványvizekre éppoly büszkék a helyiek, mint a borokra? Mi van az Aquarius palackjában? – tudakolják a franciák, nemcsak saját piacuk, de egészségük védelmében is.

A környezettudatosság a kulcs

Az amerikaiak a saját kárukon tanulták ezt meg: az izraeli Sodastream agresszív reklámkampányokkal bírálta a Coca-Colát és a Pepsi Colát, mert azok műanyag palackot használtak. Az amerikaiak nem tudták elhallgattatni a kellemetlen vetélytársat, ezért szépen felvásárolták, a PepsiCo 3,2 milliárd dollárért kapta meg a veszélyes izraeli vetélytársat, akitől megtanulták, ezen a piacon kötelező a környezettudatosság.

Franciaországban is egyre több a környezettudatos polgár, és Amerika nem épp a legkedvezőbb háttér a Coca-Colának. Donald Trump ugyanis felmondta a Párizsban megkötött nemzetközi klímaegyezményt, melyre a franciák oly büszkék voltak. Ily módon érezhető ellenszélben indul a Coca-Cola kampánya a palackos víz piacának a lenyúlására Franciaországban és általában Európában. Az új brüsszeli bizottság is a korábbinál nagyobb piacvédelmet ígér az európai vállalkozóknak, akik meg akarják őrizni dominanciájukat az európai palackos víz piacon a világelső Coca-Colával szemben is. Mindez persze része lehet egy amerikai-európai kereskedelmi háborúnak is, mellyel az amerikai elnök oly gyakran fenyegeti meg az Európai Uniót.

(Kép: illusztráció)