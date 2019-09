Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a395672-036f-4a0b-835d-9e1f5d693285","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google mai kedvenc keresőkifejezése a Junko Tabei. A kereső főoldalán elhelyezett különleges, animált logó az előtt a hegymászó előtt tiszteleg, aki úgy csinált történelmet, hogy harminchatodikként feljutott a Mount Everest csúcsára. Ő volt az első nő.","shortLead":"A Google mai kedvenc keresőkifejezése a Junko Tabei. A kereső főoldalán elhelyezett különleges, animált logó az előtt...","id":"20190922_junko_tabei_dzsunko_japan_hegymaszo_szuletesenek_80_evforduloja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a395672-036f-4a0b-835d-9e1f5d693285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00db2061-ce17-4783-a4e0-eb55f20b362b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190922_junko_tabei_dzsunko_japan_hegymaszo_szuletesenek_80_evforduloja","timestamp":"2019. szeptember. 22. 07:33","title":"Ki az a Junko Tabei, miért van ma a Google főoldalán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három ember meghalt, négy kórházba került az amerikai Pittsburgh-ben, mind középkorú férfiak voltak és sárga karszalagot viseltek. A rendőrség szerint egy együtt adagoltak túl valamilyen drogot egy lakásban, ahova egy karszalagos rendezvény után mentek.","shortLead":"Három ember meghalt, négy kórházba került az amerikai Pittsburgh-ben, mind középkorú férfiak voltak és sárga...","id":"20190922_Rejtelyes_korulmenyek_kozt_meghalt_harom_ember_Pittsburghben_mindannyiukon_sarga_karszalag_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d71c836-0899-4165-abf3-bf644722e177","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_Rejtelyes_korulmenyek_kozt_meghalt_harom_ember_Pittsburghben_mindannyiukon_sarga_karszalag_volt","timestamp":"2019. szeptember. 22. 19:55","title":"Meghalt három ember Pittsburgh-ben, mindannyiukon sárga karszalag volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindemellett kettősfronti hatás terheli a szervezetünket. ","shortLead":"Mindemellett kettősfronti hatás terheli a szervezetünket. ","id":"20190923_Borus_esos_napunk_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e5980d-2a00-4c41-a9b4-7ab3f1f932b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Borus_esos_napunk_lesz","timestamp":"2019. szeptember. 23. 05:20","title":"Borús, esős napunk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7233ff8-7d3c-437b-8272-87979075efe0","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Több ügyben is nagyon összeveszett nemzetbiztonsági főtanácsadójával az amerikai elnök, aki John Bolton menesztésével maga alá gyűrte a külpolitikát, mert külügyminisztere nem szokott ellentmondani neki.","shortLead":"Több ügyben is nagyon összeveszett nemzetbiztonsági főtanácsadójával az amerikai elnök, aki John Bolton menesztésével...","id":"20190922_Trump_meneszettte_a_tanacsadojat_aki_imadja_a_haborukat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7233ff8-7d3c-437b-8272-87979075efe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04199027-e6c6-4f80-b05b-ce44d6fa8ca7","keywords":null,"link":"/360/20190922_Trump_meneszettte_a_tanacsadojat_aki_imadja_a_haborukat","timestamp":"2019. szeptember. 22. 16:30","title":"A héják héjájának kirúgása után Trumpnak egyedül kell kitalálnia, mit kezdjen Iránnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fapados légitársaság a flottáját is bővíti.","shortLead":"A fapados légitársaság a flottáját is bővíti.","id":"20190923_Indiaba_indithat_jaratokat_a_WizzAir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ececb9-22aa-413e-8f2a-41adbdd0c87d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190923_Indiaba_indithat_jaratokat_a_WizzAir","timestamp":"2019. szeptember. 23. 15:06","title":"Indiába is indíthat járatokat a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02bf98f0-39b8-4963-bbbf-f55173295fd8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Északi szomszédunk zárt kapuk mögött fogadja Walest.","shortLead":"Északi szomszédunk zárt kapuk mögött fogadja Walest.","id":"20190923_Szlovakiat_is_megbuntette_az_Europai_Labdarugoszovetseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02bf98f0-39b8-4963-bbbf-f55173295fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deddf9c0-3921-4d3d-9abf-69b7ab82d7e9","keywords":null,"link":"/sport/20190923_Szlovakiat_is_megbuntette_az_Europai_Labdarugoszovetseg","timestamp":"2019. szeptember. 23. 07:28","title":"Szlovákiát is megbüntette az Európai Labdarúgó-szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fadbf4f3-f638-45d3-9ffb-74fd8a5fbbc1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Spanyolországban élő brit állampolgárok demonstráltak, hogy jelezzék, aggasztja őket, mi lesz a sorsuk a brexit után.","shortLead":"Spanyolországban élő brit állampolgárok demonstráltak, hogy jelezzék, aggasztja őket, mi lesz a sorsuk a brexit után.","id":"20190922_Brit_nyugdijasok_Spanyolorszagban_A_spanyol_kormany_tobbet_tett_ertunk_mint_a_brit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fadbf4f3-f638-45d3-9ffb-74fd8a5fbbc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b88834-a277-46a7-872a-91a715999308","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190922_Brit_nyugdijasok_Spanyolorszagban_A_spanyol_kormany_tobbet_tett_ertunk_mint_a_brit","timestamp":"2019. szeptember. 22. 15:27","title":"Brit nyugdíjasok Spanyolországban: A spanyol kormány többet tett értünk, mint a brit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dc93d02-1ba1-4138-aee8-1eba50cab2cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megnyílt az Újpesti rakparton a Zsilip, amely zsinagóga és közösségi központ egyben. ","shortLead":"Megnyílt az Újpesti rakparton a Zsilip, amely zsinagóga és közösségi központ egyben. ","id":"20190923_Uj_zsinagogat_avattak_Ujlipotvarosban_vasarnap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0dc93d02-1ba1-4138-aee8-1eba50cab2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a08796-a6b0-4475-93a9-ff11ac0f525e","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Uj_zsinagogat_avattak_Ujlipotvarosban_vasarnap","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:21","title":"Új zsinagógát avattak Újlipótvárosban vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]