[{"available":true,"c_guid":"ef81a83c-ee36-4e92-993a-4e336a8998d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik legnagyobb kalózoldal elvileg lekövethetetlen kriptovalutát is elfogad adományként. Nem túl nagy az adakozó kedv, de sok kicsi sokra mehet, különösen egy olyan ingadozó értékű pénzeszköznél, mint amilyen a Bitcoin.","shortLead":"Az egyik legnagyobb kalózoldal elvileg lekövethetetlen kriptovalutát is elfogad adományként. Nem túl nagy az adakozó...","id":"20190925_bitcoin_adomanyok_pirate_bay","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef81a83c-ee36-4e92-993a-4e336a8998d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"831cae75-c278-4804-a003-28d4334a3d74","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_bitcoin_adomanyok_pirate_bay","timestamp":"2019. szeptember. 25. 16:03","title":"Akár meg is gazdagodhat a Pirate Bay a torrentezők adományaiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b605ba91-6b8b-48aa-92d5-0eb495f63923","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Takaros ház medencével, rengeteg zöldfelülettel.","shortLead":"Takaros ház medencével, rengeteg zöldfelülettel.","id":"20190925_Ime_a_haz_amit_a_Rogan_csalad_berel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b605ba91-6b8b-48aa-92d5-0eb495f63923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059e0744-1808-496a-839d-e516fdf24526","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190925_Ime_a_haz_amit_a_Rogan_csalad_berel","timestamp":"2019. szeptember. 25. 16:03","title":"Így néz ki a ház, amit a Rogán-család bérel – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022a1207-2e4a-4f14-b382-2931abf39611","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Például könyvekkel, amelyekben a szereplők az elfogadás rögös útját járják végig.","shortLead":"Például könyvekkel, amelyekben a szereplők az elfogadás rögös útját járják végig.","id":"20190926_Igy_nevelhetjuk_toleranciara_a_gyereket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=022a1207-2e4a-4f14-b382-2931abf39611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cdc18ed-a705-46e8-afa9-487caa465871","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190926_Igy_nevelhetjuk_toleranciara_a_gyereket","timestamp":"2019. szeptember. 26. 10:00","title":"Így nevelhetjük toleranciára a gyereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d014e797-bd89-4994-977d-8f9b42b90310","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hotel is a győztesek között volt az E.On Energy Globe versenyén.","shortLead":"A hotel is a győztesek között volt az E.On Energy Globe versenyén.","id":"20190925_Itt_a_magyar_klimasemleges_szalloda_ahol_a_medence_vizet_is_novenyek_tisztitjak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d014e797-bd89-4994-977d-8f9b42b90310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69901a5f-9e88-4d64-84b5-c9a5a4d1fa22","keywords":null,"link":"/kkv/20190925_Itt_a_magyar_klimasemleges_szalloda_ahol_a_medence_vizet_is_novenyek_tisztitjak","timestamp":"2019. szeptember. 25. 16:09","title":"Itt a magyar klímasemleges szálloda, ahol a medence vizét is növények tisztítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"034499e0-75ae-49bd-ae9a-dffaa131930b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A postáshiány évek óta problémát okoz a faluban.","shortLead":"A postáshiány évek óta problémát okoz a faluban.","id":"20190925_Lebetegedtek_a_postasok_ugyintezok_viszik_ki_a_leveleket_Rajkan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=034499e0-75ae-49bd-ae9a-dffaa131930b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01885c18-22f4-464d-ba76-f3c8e4cec56b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190925_Lebetegedtek_a_postasok_ugyintezok_viszik_ki_a_leveleket_Rajkan","timestamp":"2019. szeptember. 25. 19:45","title":"Lebetegedtek a postások, ügyintézők viszik ki a leveleket Rajkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e407f622-770f-4958-99f9-bf3d9a1091c1","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Az ötvenes nők köszönik szépen, nem kérnek még a passzív nyugdíjas évekből. Gyakran mellőzöttek, pedig többféle szempontból is értékesek.","shortLead":"Az ötvenes nők köszönik szépen, nem kérnek még a passzív nyugdíjas évekből. Gyakran mellőzöttek, pedig többféle...","id":"remifeminplus_20170223_Nok_50_felett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e407f622-770f-4958-99f9-bf3d9a1091c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd3aeaa2-4ddb-40c5-84e3-106ad65d3ad7","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20170223_Nok_50_felett","timestamp":"2019. szeptember. 25. 17:30","title":"Nők 50 felett: sokan vannak és élvezni akarják az életet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"cd42846e-a5c8-4d98-bff2-b679f367dab4","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"b3a89e4a-21df-4dd8-9776-38ad6debb2dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, Star Wars-témájú utasszállítót állított forgalomba a Virgin Atlantic légitársaság. A repülő oldalára az Ezeréves Sólyom is felkerült.","shortLead":"Új, Star Wars-témájú utasszállítót állított forgalomba a Virgin Atlantic légitársaság. A repülő oldalára az Ezeréves...","id":"20190926_virgin_atlantic_boeing_747_utasszallito_repulo_star_wars","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3a89e4a-21df-4dd8-9776-38ad6debb2dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db3ec6d0-4fb3-4161-bf5f-fecdc443a2dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_virgin_atlantic_boeing_747_utasszallito_repulo_star_wars","timestamp":"2019. szeptember. 26. 10:44","title":"Erre a repülőre minden Star Wars-rajongó felülne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c316bf-e4d9-4e42-be78-5191b50a97b8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szemmel láthatóan remekül érzi magát Magyarországon. ","shortLead":"Szemmel láthatóan remekül érzi magát Magyarországon. ","id":"20190925_Megerkezett_Will_Smith_a_budapesti_voros_szonyegre__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68c316bf-e4d9-4e42-be78-5191b50a97b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8eda813-6766-401f-ba74-77c935fc1815","keywords":null,"link":"/kultura/20190925_Megerkezett_Will_Smith_a_budapesti_voros_szonyegre__fotok","timestamp":"2019. szeptember. 25. 17:18","title":"Megérkezett Will Smith a budapesti vörös szőnyegre - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]