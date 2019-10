Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c3370b9-0524-4782-af27-2fd08eb6eebc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elemlámpával próbálják elijeszteni az emberek a vaddisznókat Miskolcon - számolt be az RTL Klub híradója a nézők közlésére hivatkozva. ","shortLead":"Elemlámpával próbálják elijeszteni az emberek a vaddisznókat Miskolcon - számolt be az RTL Klub híradója a nézők...","id":"20190929_Elemlampaval_ijesztik_el_a_disznokat_Miskolcon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c3370b9-0524-4782-af27-2fd08eb6eebc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68472c7-ec1f-4262-bfa8-83317fbe20d1","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_Elemlampaval_ijesztik_el_a_disznokat_Miskolcon","timestamp":"2019. szeptember. 29. 19:30","title":"Elemlámpával ijesztik el a disznókat Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98179d92-4b53-4115-9677-a71d8bef2314","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy emberi jogi eseményen jelentette be az énekes, hogy bővül a család.","shortLead":"Egy emberi jogi eseményen jelentette be az énekes, hogy bővül a család.","id":"20190930_Ricky_Martin_a_negyedik_gyereket_varja_a_ferjevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98179d92-4b53-4115-9677-a71d8bef2314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37689af4-a2f3-4da5-ae80-e67552dda38b","keywords":null,"link":"/elet/20190930_Ricky_Martin_a_negyedik_gyereket_varja_a_ferjevel","timestamp":"2019. szeptember. 30. 09:21","title":"Ricky Martin a negyedik gyereket várja a férjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"709a6168-1535-4f07-93ff-1fa466bb8a2d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ritka jelenséget sikerült megfigyelnie a NASA tudósainak a TESS nevű műhold segítségével.","shortLead":"Ritka jelenséget sikerült megfigyelnie a NASA tudósainak a TESS nevű műhold segítségével.","id":"20190930_csillagaszat_fekete_lyuk_urkutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=709a6168-1535-4f07-93ff-1fa466bb8a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"151effe7-f79e-4fcc-8e64-37a399d47a76","keywords":null,"link":"/tudomany/20190930_csillagaszat_fekete_lyuk_urkutatas","timestamp":"2019. szeptember. 30. 13:03","title":"Ízekre tépett egy csillagot egy fekete lyuk – a NASA pedig \"végignézte\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4ff5ec7-3e33-484a-9457-03fcfca94a18","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Adria Airways legalább 60 millió eurós tartozást halmozott fel, de az állam nem akarja átvállalni az adósságát.","shortLead":"Az Adria Airways legalább 60 millió eurós tartozást halmozott fel, de az állam nem akarja átvállalni az adósságát.","id":"20190930_adria_airways_szloven_legitartasag_csodeljaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4ff5ec7-3e33-484a-9457-03fcfca94a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d7d846-24f4-4ded-88bf-b58b4bded3fb","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_adria_airways_szloven_legitartasag_csodeljaras","timestamp":"2019. szeptember. 30. 19:12","title":"Csődöt jelentett és törölte járatait az Adria Airways","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"520e6bd5-d006-4465-a675-f8fedf3a5bc1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az európai uniós versenyhatóságnak azért még jóvá kell hagynia a fúziót. ","shortLead":"Az európai uniós versenyhatóságnak azért még jóvá kell hagynia a fúziót. ","id":"20190930_Egyesulhet_ket_europai_szupergyorsvonatceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=520e6bd5-d006-4465-a675-f8fedf3a5bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20dd8344-508b-4ccd-b18e-fc3ad59e0826","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_Egyesulhet_ket_europai_szupergyorsvonatceg","timestamp":"2019. szeptember. 30. 14:10","title":"Egyesülhet két európai szupergyorsvonat-cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b978bd-331e-48ec-ad26-721a9cd3cf69","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Boldog Istvánt egy óvodában gyerekek között fotózták le, a képet a Facebook-oldalán tette közzé.","shortLead":"Boldog Istvánt egy óvodában gyerekek között fotózták le, a képet a Facebook-oldalán tette közzé.","id":"20190930_Gyerekekkel_fotoztatta_le_magat_egy_fideszes_kepviselo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69b978bd-331e-48ec-ad26-721a9cd3cf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d76fc29c-d9ba-4794-8536-2d353d07aa49","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Gyerekekkel_fotoztatta_le_magat_egy_fideszes_kepviselo","timestamp":"2019. szeptember. 30. 11:42","title":"Gyerekekkel fotóztatta le magát egy fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91413bea-deb6-49ba-8281-a3d33ab63007","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pedig ennek a tuningcsodának rendben vannak a papírjai. ","shortLead":"Pedig ennek a tuningcsodának rendben vannak a papírjai. ","id":"20190930_Egy_ilyen_Suzuki_Swifttel_biztos_az_igazoltatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91413bea-deb6-49ba-8281-a3d33ab63007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a40180f0-d95e-4761-9d4e-512fb3352870","keywords":null,"link":"/cegauto/20190930_Egy_ilyen_Suzuki_Swifttel_biztos_az_igazoltatas","timestamp":"2019. szeptember. 30. 15:12","title":"Egy ilyen Suzuki Swifttel biztos az igazoltatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373ae891-001a-4b98-9877-87b92eaa4693","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kihívója volt a mohácsi polgármesternek, aki tragikus körülmények között pénteken meghalt. Ilyenkor már nem lehet új jelöltet állítani az október 13-i választásra.","shortLead":"Egy kihívója volt a mohácsi polgármesternek, aki tragikus körülmények között pénteken meghalt. Ilyenkor már nem lehet...","id":"20190930_Mohacs_szeko_mszp_csorbai_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=373ae891-001a-4b98-9877-87b92eaa4693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffdd39f0-eb4c-4327-ac38-3b7b13a85416","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Mohacs_szeko_mszp_csorbai_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 30. 16:28","title":"Mohácson máris győzött az MSZP: a polgármester váratlan halála után nem lépnek vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]