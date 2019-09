Nyolc és fél évet kér az ügyészség Simonka György békési parlamenti képviselőre, ráadásul fegyházbüntetést, ami a legsúlyosabb szabadságvesztés. Ezt a Magyar Narancs derítette ki úgy, hogy már postázták a hatóságok a vádiratot az érintetteknek.

Ennek ellenére pénteken Simonka György azt írta Facebook-oldalán, hogy minden a legnagyobb rendben van, a térségben soha nem látott fejlődés tapasztalható, ő maga pedig azon lesz, hogy a hozzá köthető fejlesztési terv, a Calendula-terv harmadik részének a kidolgozásával, folytassák ezt a munkát. Arról konkrétan nem ír Simonka, hogy vele, vagy nélküle, bár azt megjegyzi, reméli, hogy bebizonyosodik a rövidesen elkezdődő eljárás során, nem igazak az ellene felhozott vádak. Rajta kívül elég kevesen gondolják ezt így a Viharsarokban, egykori közeli barátja is kirohant ellene posztjaiban még a nyáron. Úgy tűnik, hogy Galló Ferenc is menti, ami menthető.

Galló nem csak személyes jó barátja volt a képviselőnek, de a Simonka György kampányában csak Calendula terveknek ismert programok kidolgozásában is részt vett, sőt, a térségben az önkormányzatoknak kötelezően előírt projektmenedzsmenttel megbízott Projektfelügyelet Kft munkatársaként, azok megvalósításában is közreműködött. A nyáron mégis kirohant Simonka ellen, posztok leleplező sorozatát ígérte, amiből nem lett semmi, legfeljebb egy kis fogcsikorgatás. Most megkerestük Gallót, hogyan látja a jelenleg kialakult helyzetet, hiszen pár hónappal ezelőtt kijelentette, ha Simonkát megválasztják a Fidesz megyei választmányában elnöknek, akkor ő veszi a kalapját.

Jelenleg talán én vagyok a legtisztességesebb fideszes a megyében

– mondta Galló Ferenc, aki egyébként a tagságát is felfüggesztette, amikor a kirohanásait kezdte Facebook-oldalán a képviselő ellen. Mivel egyelőre az agrárcégekkel összefüggésben emeltek Simonka György ellen vádat, arról is kérdeztük Gallót, hogyan látja a milliárdokat nyert térség beruházásait, hiszen, ahogy írtuk, nem pusztán barátja volt a képviselőnek, de a Calendula-tervben és a térség projektjeit kötelezően menedzselő cégben is dolgozott.

„Pusztaottlakától mindig távol tartottam magam” – mondta a hvg.hu megkeresésére Galló Ferenc, és azt is hozzátette, hogy azt a Projektfelügyelet Kft más munkatársa kezelte. „Soha nem vettem volna részt egy olyan projektben, amely egy 300 fős településen, mint Pusztaottlaka, egy félmilliárd forintos ipari parkot építene.” – magyarázta Galló, aki azt elismerte, hogy a szomszédos Medgyesegyháza ugyanilyen projektjét ő készítette elő. A hvg.hu írt már az egymástól néhány kilométerre fekvő településeken tervezett ipari parkokról, a medgyesegyházinak azóta már az alapkövét is letették, a pusztaottlakai kijelölt terület üresen tátong.

Cecén alapított cég is bejelentkezett a pusztaottlakai ipari parkba

Az ipari parkos pályázatok beadásának feltétele volt az is, hogy vállalkozások szándéknyilatkozatokat írjanak, hogy majd a megvalósítandó ipari parkban szeretnének működni, oda telephelyet költöztetni. A pusztaottlakai ipari park megvalósítását támogatandó jelentkezett az egyébként a projektet menedzselő Projektfelügyelet Kft, az Extensus Kft, amely a Békés Megyei Önkormányzat fejlesztési bizottsági elnökének, Ruck Mártonnak az érdekeltsége és az Első Magyar Farmenergia Zrt.

Ez utóbbi azért is érdekes, mert a cég, amelyet 2011-ben jegyeztek be Cecén, és 2014-ig a Breton Kft. a tulajdonosa, amely a cecei polgármester rokonainak érdekeltsége, az elmúlt tíz évben nem végzett tevékenységet. 2016-ban a székhelyét Cecéről Medgyesbodzásra tették át, Galló Ferenc édesapjának a címére, ekkor már az Ottlaka Trade Kft volt a cég tulajdonosa. Az Ottlaka Trade Kft. pedig egészen 2016-ig egy soltvadkerti vállalkozó, Kerényi János, a Fidesz Dél-Alföldi régióigazgató rokonának és Simonka rokonainak az érdekeltségébe tartozott. Tehát 2016-ban került az egész Gallóhoz, bár ekkor egy magánszemély volt bejegyezve tulajdonosként, de végül az idén februárban Galló megvette.

Nagyon zavarosnak tűnik, de a lényeg az, hogy 2011-2016 között egymással boltoltak a cecei polgármester, a fideszes régióigazgató rokonai Simonka családjával, majd 2016-ban túladtak a cégen, amelynek először csak a székhelye került Galló édesapjának címére, majd végül, szőröstül-bőröstül Galló Ferencnél landolt. Amikor be kellett jelentkezni az ipari parkok tervezett használatára, akkor már Galló hatáskörében volt a Zrt.

Most Galló azzal magyarázta a cég nyílt megvásárlását, hogy bajba került tulajdonos-barátján szeretett volna segíteni azzal, hogy magára vette a felszámolás terheit, amit egyébként a nyáron indított el. Pont akkor, amikor a Facebookon kirohant Simonka György ellen azzal, hogy az becstelen, bár konkrétumokat a poszt sorozatában soha nem írt le.

A pusztaottlakai ipari parkot bár eltolta magától Galló, de a fentiekből az tűnik ki, hogy azért volt köze ahhoz, hogy a projekt minél több pontot szerezhessen a bírálatoknál a cégek szándéknyilatkozatával. Medgyesegyházán pedig, ezt el is ismerte, ő menedzselte a szintén félmilliárdos ipari park pályázatát. Itt a helyzet az, hogy eredetileg három taggal indultak a beruházásnak, az önkormányzat mellett a Paprikakert Tész Kft, és a Mentor Menedzsment Kft vett részt, mindkettő erősen kötődik Simonka Györgyhöz. Végül, ahogy elindult a felszámolás az agrár tésznél, az kivált a konzorciumból, majd később a Mentor Menedzsment is kivált. (Ez utóbbi a szegedi Vdaspark területén működtette azt a kalandparkot, amire a Paprikakert Tész nyert még uniós támogatást.) A medgyesegyházi tervekben, szintén az Első Magyar Farmenergia Zrt volt, ahogy a pusztaottlakai ipari parknál is, amely a betelepülési szándékról nyilatkozott. Most pedig megy a levesbe az Első Magyar Farmenergia Zrt, elindult a felszámolás, ez lesz a sorsa az Ottlaka Trade Kft nek is, legalábbis ezt mondta Galló Ferenc.

Simonka György utódai?

A pikáns a történetben az, hogy Galló Ferenc Medgyesbodzáson, a felszámolás alatt levő cég korábbi, 2016 után egymást váltó tulajdonosai pedig Pusztaottlakán lesznek a képviselő testület tagjai. Gallónak küzdenie kell, mert Medgyesbodzáson a hat képviselői helyre háromszoros a túljelentkezés, de Simonka falujában nem lesz harc, ott pont annyi a jelentkező, ahány hely van, így biztos befutók. A Projektfelügyelet Kft. munkatársaként sok projektben közreműködő medgyesegyházi képviselő, Kraller József pedig polgármesterjelöltként indul a szintén közel kétmilliárd forintot elnyert településen.