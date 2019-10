Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Októbertől 300 CEU-s diáknak már nem Budapesten, hanem Bécsben kezdődött a tanév. Egy gombnyomással oldják meg a könyvtári kölcsönzést a CEU bécsi kampuszán

„Fiam, tied a munka, tied a bevétel!" – ezzel indította el sok évvel ezelőtt Günzer Mátyás a fiát, amikor a kezébe adta egy picike pince kulcsát. 2019-ben a villányi Günzer Tamásé lett az Év Pincészete díj. A hivatalos díjátadóra október 9-én került sor Villányban. Villányi az Év Pincészete Mennyi igaz a „kimentem tanulni, most láttatok utoljára" című tündérmeséből? Bár a csapból is a fiatalok kivándorlása folyik, a kormánymédián kívül alig hallani arról, és ott is csak ritkán, hogy vannak, akik visszatérnek. Pedig többségüknek megfordult a fejében a hazaköltözés. Kudarc ez, vagy inkább hazahozzuk a tudást? Az álmok feladása vagy újratervezés? Szeretettel Nagy-Britanniából: Haza lehet jönni a külföldi tanulás után? Esendő emberként mutatja be a kormánysajtó Borkai Zsoltot, akinek a szexvideós botrányát Wittinghoff Tamás ügyével kötötték össze. A sztorija csak a bocsánatkéréskor került a híreikbe, akkor sem túlrészletezve. A kormányoldali médiabirodalom címlapjain alig találkozni az üggyel, anyabálnák, az Operettszínház és a terhesszex is megelőzi jelentőségben a Borkai-ügyet. Szétnéztünk a kormánysajtóban. Anyabálnák, operett, terhesszex - minden fontosabb a Borkai-ügynél a kormánymédiában A szemtanúk egy legalább öt méteres hosszúszárnyú bálnáról beszélnek. Feltűnt egy bálna Londonnál a Temzében (videó) Glázer Tímea szerint a győri polgármesterről eddig megjelent videók annak magánéletéhez tartoznak, és amíg a korrupciós dolgok ki nem derülnek, a politikának nincs dolga az üggyel. Borkai ellenzéki kihívója a polgármester botrányáról: Nőként és anyaként nekem ebben nehéz megszólalnom Azért, mert nem született megállapodás a még elégséges szolgáltatásokról, mert a kormány azt megakadályozta - írták. Az új időpont: november 13. Későbbre halasztják a közszolgálati sztrájkot Az elérhető nyilvános dokumentumokból gyakorlatilag lehetetlen kideríteni, hogy tulajdonosként kik jártak jól Borkai haverjának földügyeinél, a háló ugyanis két Brit Virgin-szigeteki offshore-cégben végződik. Ugyanez az offshore-háló áll egy győri parkolóház-ügylet mögött is, amely Paár Attilához, Tiborcz István jelenlegi üzlettársához köthető. Borkai-ügy: átláthatatlan offshore-hálót szőttek