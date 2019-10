Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Magyarok tízezrei vettek maguknak üdülési jogot tetemes summáért (és borsos éves díjért). Rengeteg azonban a rossz konstrukció, márpedig ezek akár 90 évre is szólhatnak, és kilépni belőlük szinte lehetetlen. Ám a munkaerőhiány miatt már a szolgáltatók vannak bajban.","shortLead":"Magyarok tízezrei vettek maguknak üdülési jogot tetemes summáért (és borsos éves díjért). Rengeteg azonban a rossz...","id":"20191020_A_fagyi_visszanyal_egy_szallodacsoportnak_mar_fajnak_a_perverz_udulesi_jogos_szerzodesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d47de11-1cfe-44cc-a477-b84420d8766e","keywords":null,"link":"/kkv/20191020_A_fagyi_visszanyal_egy_szallodacsoportnak_mar_fajnak_a_perverz_udulesi_jogos_szerzodesek","timestamp":"2019. október. 20. 10:30","title":"A fagyi visszanyal: már a szállodásoknak is fáj a sok üdülési jog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00f299d0-e308-4d7e-b02e-7386c409410b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaliforniai Műszaki Egyetem (Caltech) olyan robotot fejlesztett, amely karok nélkül is képes kiválóan egyensúlyozni.","shortLead":"A Kaliforniai Műszaki Egyetem (Caltech) olyan robotot fejlesztett, amely karok nélkül is képes kiválóan egyensúlyozni.","id":"20191019_leonardo_robot_propeller_dron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00f299d0-e308-4d7e-b02e-7386c409410b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02d94e4-c764-489c-869a-3ac6ef45efe0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_leonardo_robot_propeller_dron","timestamp":"2019. október. 19. 18:03","title":"Imbolyogva sétál az új kétlábú robot, de úgy forog, mint egy balett-táncos – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dac291f-e081-470a-8893-b63e2dc33d6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem azért, hogy emberek ne haljanak meg fölöslegesen, hanem mert a jól működő gazdasághoz egészséges társadalom kell.","shortLead":"Nem azért, hogy emberek ne haljanak meg fölöslegesen, hanem mert a jól működő gazdasághoz egészséges társadalom kell.","id":"20191019_Allamtitkar_9_ev_Fideszkormanyzas_utan_Intezkedesekre_van_szukseg_az_egeszsegugyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1dac291f-e081-470a-8893-b63e2dc33d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac4205ad-5eb8-46a7-8990-d238d7e363e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191019_Allamtitkar_9_ev_Fideszkormanyzas_utan_Intezkedesekre_van_szukseg_az_egeszsegugyben","timestamp":"2019. október. 19. 15:40","title":"Államtitkár 9 év Fidesz-kormányzás után: Intézkedésekre van szükség az egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fc5ead8-8365-4342-9846-b96727d31dba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tározó egy aranybányához tartozik, az elszabaduló áradat a munkások szállására zúdult.","shortLead":"A tározó egy aranybányához tartozik, az elszabaduló áradat a munkások szállására zúdult.","id":"20191019_Osszeszakadt_egy_viztarozo_gatja_Oroszorszagban_tobben_meghaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fc5ead8-8365-4342-9846-b96727d31dba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04eed698-dbba-4dcb-afcc-ffad7f4b995b","keywords":null,"link":"/vilag/20191019_Osszeszakadt_egy_viztarozo_gatja_Oroszorszagban_tobben_meghaltak","timestamp":"2019. október. 19. 08:23","title":"Összeszakadt egy víztározó gátja Oroszországban, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8d6863-3cbb-4836-b38b-94db23dc19f9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csökkentheti a szívinfarktus okozta károsodás mértékét egy új eljárás a Genfi Egyetem kutatói szerint. Szívinfarktus esetén szövetek halnak el, mivel megszakad az oxigénellátásuk. A kutatók felfedezték, hogy ezért egy bizonyos lipid felelős. Ha gátolják ennek termelődését, erőteljesen csökken a szövetkárosodás mértéke.","shortLead":"Csökkentheti a szívinfarktus okozta károsodás mértékét egy új eljárás a Genfi Egyetem kutatói szerint. Szívinfarktus...","id":"20191019_szivinfaktus_altal_okozott_karosodas_lipidgatlo_eljaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f8d6863-3cbb-4836-b38b-94db23dc19f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148862a1-96a6-4c60-8413-f5537a265709","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_szivinfaktus_altal_okozott_karosodas_lipidgatlo_eljaras","timestamp":"2019. október. 19. 12:03","title":"A férgeket vizsgálva jöttek rá a kutatók, mivel mérsékelhető a szívinfaktus által okozott károsodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"948b0808-1880-42ef-becc-34c4523f9abf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tizenhat éves ez a bajor sportkocsi, melynek menetdinamikáját a legújabb autók is megirigyelhetik.","shortLead":"Tizenhat éves ez a bajor sportkocsi, melynek menetdinamikáját a legújabb autók is megirigyelhetik.","id":"20191020_eladosorba_kerult_egy_igen_ritka_bmw_m3_csl","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=948b0808-1880-42ef-becc-34c4523f9abf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e53a8c-da88-4c79-99fd-f4eea61571cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20191020_eladosorba_kerult_egy_igen_ritka_bmw_m3_csl","timestamp":"2019. október. 20. 06:41","title":"Eladósorba került egy igen ritka BMW M3 CSL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f19fa50-ef62-400c-a74f-9826942cb903","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Ismét kényes témákat boncolgat a Spektrum saját gyártású sorozata, a Tabukról tabuk nélkül. Miért fontos szembesülni olyan kérdésekkel, amelyekre még csak nem is gondolunk szívesen? És hogyan lehet szóra bírni azokat, akik életük gyakran legfájdalmasabb emlékeiket osztják meg a nézőkkel? A második évad indulásának apropóján beszélgettünk Pálinkás Norberttel, a műsor rendezőjével.","shortLead":"Ismét kényes témákat boncolgat a Spektrum saját gyártású sorozata, a Tabukról tabuk nélkül. Miért fontos szembesülni...","id":"20191018_Legyen_mar_ez_egy_olyan_vilag_ahol_nem_kell_letagadni_hogyan_elunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f19fa50-ef62-400c-a74f-9826942cb903&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b3ecdf-9c4a-4c88-891e-3bacfe72b4de","keywords":null,"link":"/elet/20191018_Legyen_mar_ez_egy_olyan_vilag_ahol_nem_kell_letagadni_hogyan_elunk","timestamp":"2019. október. 18. 20:00","title":"Legyen már ez egy olyan világ, ahol nem kell letagadni, hogyan élünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea417ab4-195e-4314-9e0e-8c851255d1f2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Markus Söder lett ismét a CSU elnöke, miután január végén átvette a párt irányítását Horst Seehofertől. Fiatalítani akar, és növelni a nők szerepét.\r

\r

","shortLead":"Markus Söder lett ismét a CSU elnöke, miután január végén átvette a párt irányítását Horst Seehofertől. Fiatalítani...","id":"20191018_Ujravalasztottak_a_bajor_CSU_elnoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea417ab4-195e-4314-9e0e-8c851255d1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb60ad5-f63c-4771-aedd-47ccc0a9f4f9","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_Ujravalasztottak_a_bajor_CSU_elnoket","timestamp":"2019. október. 18. 21:29","title":"Újraválasztották a bajor CSU elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]