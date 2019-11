Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d59ccc06-dac5-4bee-8a80-44a0af5074c7","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Kávékupon, sárkányhajózás, virágcsokor – ez is segít, de ennél többet, sőt napjainkban egyre többet kell tenni azért, hogy a munkavállalók befogadva érezzék magukat a cégnél.","shortLead":"Kávékupon, sárkányhajózás, virágcsokor – ez is segít, de ennél többet, sőt napjainkban egyre többet kell tenni azért...","id":"20191031_Ezert_fontos_a_munkahelyi_cimboralas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d59ccc06-dac5-4bee-8a80-44a0af5074c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ecb6e3-1099-4306-8bcd-c282796f24a0","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191031_Ezert_fontos_a_munkahelyi_cimboralas","timestamp":"2019. október. 31. 14:15","title":"Ezért fontos a munkahelyi \"cimborálás\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74613c39-de9b-4980-aeb1-434d28bc281c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az SQ8 eddig sem szenvedett erőhiányban, mostantól azonban kis túlzással élve akár egy hegyet is el lehet vontatni vele.","shortLead":"Az SQ8 eddig sem szenvedett erőhiányban, mostantól azonban kis túlzással élve akár egy hegyet is el lehet vontatni vele.","id":"20191031_520_loeros_dizel_szivet_kapott_az_audi_sq8_divatterepjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74613c39-de9b-4980-aeb1-434d28bc281c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e86acecf-80a7-472a-a045-4762a161742f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191031_520_loeros_dizel_szivet_kapott_az_audi_sq8_divatterepjaro","timestamp":"2019. október. 31. 13:21","title":"520 lóerős dízel szívet kapott az Audi SQ8 divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d839cf-8da5-4b1f-bc40-57661c730e85","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vicces meglepetést (easter egget) rejtett a Google a Pixel 4 és a Pixel 4 XL telefonjai dobozainak hátoldalára. Ezek a Google Lens kamerafunkció segítségével nézhetők meg kiterjesztett valóságban.","shortLead":"Vicces meglepetést (easter egget) rejtett a Google a Pixel 4 és a Pixel 4 XL telefonjai dobozainak hátoldalára. Ezek...","id":"20191031_google_pixel_4_doboza_easter_egg_kiterjesztett_valosag_video_google_lens","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60d839cf-8da5-4b1f-bc40-57661c730e85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b610fd14-2b41-4407-81fd-c3f30d45654d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191031_google_pixel_4_doboza_easter_egg_kiterjesztett_valosag_video_google_lens","timestamp":"2019. október. 31. 14:03","title":"Videó: húsvéti tojást rejtett a Google a Pixel 4-ek dobozainak hátuljára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17a457dc-9a08-4239-9656-c639b5e3fb1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Választási kampányátadás keretében adták át a félkész játszóteret Érden, a rendőrség jobbikos feljelentés miatt nyomozni kezdett gondatlan veszélyeztetés ügyében.","shortLead":"Választási kampányátadás keretében adták át a félkész játszóteret Érden, a rendőrség jobbikos feljelentés miatt...","id":"20191101_Nyomoz_a_rendorseg_a_botranyosan_atadott_erdi_jatszoter_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17a457dc-9a08-4239-9656-c639b5e3fb1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20aed1ef-c957-4e43-94cf-1061bf90175e","keywords":null,"link":"/itthon/20191101_Nyomoz_a_rendorseg_a_botranyosan_atadott_erdi_jatszoter_ugyeben","timestamp":"2019. november. 01. 19:15","title":"Nyomoz a rendőrség a botrányosan átadott érdi játszótér ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77ee5dd7-2bbf-4e50-9847-f58ed88023c3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha rossz leszel, elvisz a kéményseprő – az ilyesfajta, ártalmatlannak tűnő hazugságoknak messzemenő következményeik lehetnek a gyerek felnőttkorára.","shortLead":"Ha rossz leszel, elvisz a kéményseprő – az ilyesfajta, ártalmatlannak tűnő hazugságoknak messzemenő következményeik...","id":"201944_artalmatlan_hazugsagok_ragados_pelda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77ee5dd7-2bbf-4e50-9847-f58ed88023c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"919daaf5-b9af-42b6-9240-54624be7c407","keywords":null,"link":"/360/201944_artalmatlan_hazugsagok_ragados_pelda","timestamp":"2019. november. 01. 12:15","title":"Talán nem is sejti, mit tesz, amikor ártatlanul füllent a gyerekének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"487742dc-2903-42c7-8107-46ec6d9606ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez őrület! - reagált egy volt FBI-szakértő arra, hogy Rudolph Giuliani elfelejtette az iPhone-jelszavát, ráadásul egy Apple-boltban kért segítséget.\r

","shortLead":"Ez őrület! - reagált egy volt FBI-szakértő arra, hogy Rudolph Giuliani elfelejtette az iPhone-jelszavát, ráadásul...","id":"20191101_Hulyet_csinalt_magabol_Trump_kiberbiztonsagi_tanacsadoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=487742dc-2903-42c7-8107-46ec6d9606ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7362fdc5-6eb1-4978-b7bf-46bcfce42b65","keywords":null,"link":"/tudomany/20191101_Hulyet_csinalt_magabol_Trump_kiberbiztonsagi_tanacsadoja","timestamp":"2019. november. 01. 08:58","title":"Hülyét csinált magából Trump kiberbiztonsági tanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5abde78a-5d1e-4e46-b8dd-a3577b261abc","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A lakatlan házban amúgy 140 kígyó volt.\r

\r

","shortLead":"A lakatlan házban amúgy 140 kígyó volt.\r

\r

","id":"20191101_Ket_es_fel_meteres_kigyo_fojtott_meg_egy_not_egy_indanai_hazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5abde78a-5d1e-4e46-b8dd-a3577b261abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01ed0630-781b-43a1-9921-63321c5342e4","keywords":null,"link":"/elet/20191101_Ket_es_fel_meteres_kigyo_fojtott_meg_egy_not_egy_indanai_hazban","timestamp":"2019. november. 01. 16:55","title":"Két és fél méteres kígyó fojtott meg egy nőt egy indianai házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568b3393-6cd3-481d-a6a0-a29d1c6003b9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Döcögősen indított, de aztán hozta a kötelezőt.","shortLead":"Döcögősen indított, de aztán hozta a kötelezőt.","id":"20191031_Djokovic_a_nyolc_koze_jutott_Parizsban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=568b3393-6cd3-481d-a6a0-a29d1c6003b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30214772-c364-47ca-a4ef-be0603a6d67c","keywords":null,"link":"/sport/20191031_Djokovic_a_nyolc_koze_jutott_Parizsban","timestamp":"2019. október. 31. 21:23","title":"Djokovic a nyolc közé jutott Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]