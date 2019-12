Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d5804f8-305b-4fd7-880b-25c19664b736","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már javában készül a Radeon videokártyákhoz tartozó Adrenalin új, 2020-as változata. Egy érdekes funkció is kerülhet bele.","shortLead":"Már javában készül a Radeon videokártyákhoz tartozó Adrenalin új, 2020-as változata. Egy érdekes funkció is kerülhet...","id":"20191209_amd_radeon_boost_videokartya_adrenalin_2020_edition","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d5804f8-305b-4fd7-880b-25c19664b736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8084da64-6e76-48d3-93f6-e08511a1fe77","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_amd_radeon_boost_videokartya_adrenalin_2020_edition","timestamp":"2019. december. 09. 15:03","title":"Olyan új szoftvert adhat ki az AMD, amellyel jobban futnak a videojátékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1df3479-b766-4ed0-9d6b-4ca39cefb9fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Boeing a hat rotorral felszerelt Cargo Air Vehicle nevű teherszállító drónját alakította át úgy, hogy abból két X-szárnyú legyen.","shortLead":"A Boeing a hat rotorral felszerelt Cargo Air Vehicle nevű teherszállító drónját alakította át úgy, hogy abból két...","id":"20191209_star_wars_boeing_x_szarnyu_dron_csillagok_haboruja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1df3479-b766-4ed0-9d6b-4ca39cefb9fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56885a18-76e2-4fcc-849e-7a0c0e983169","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_star_wars_boeing_x_szarnyu_dron_csillagok_haboruja","timestamp":"2019. december. 09. 14:03","title":"Két hatalmas X-szárnyú vadászgépet reptetett a Boeing – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d68d7e35-c8bb-44a3-98c8-3bfd07780705","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megérkezett a Nemzetközi Űrállomásra a SpaceX Dragon nevű, ember nélküli teherszállító űrhajója.","shortLead":"Megérkezett a Nemzetközi Űrállomásra a SpaceX Dragon nevű, ember nélküli teherszállító űrhajója.","id":"20191208_Megerkezett_a_karacsonyi_ajandek_a_Nemzetkozi_Urallomasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d68d7e35-c8bb-44a3-98c8-3bfd07780705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a7ba0b-1e0b-4ace-b720-1fff54d82028","keywords":null,"link":"/tudomany/20191208_Megerkezett_a_karacsonyi_ajandek_a_Nemzetkozi_Urallomasra","timestamp":"2019. december. 08. 16:02","title":"Megérkezett a karácsonyi ajándék a Nemzetközi Űrállomásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vélhetően rosszul lett a sofőr, ez okozhatta a tragédiát.","shortLead":"Vélhetően rosszul lett a sofőr, ez okozhatta a tragédiát.","id":"20191207_Haznak_utkozott_es_meghalt_egy_autos_Zugloban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a1f149a-a974-4449-ab68-f1ee47de3931","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_Haznak_utkozott_es_meghalt_egy_autos_Zugloban","timestamp":"2019. december. 07. 21:03","title":"Háznak ütközött és meghalt egy autós Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f1bba43-8d70-471c-96df-e66f18677895","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azt még mindig nem tudni pontosan, mennyien lehettek a tűzhányó közelében.","shortLead":"Azt még mindig nem tudni pontosan, mennyien lehettek a tűzhányó közelében.","id":"20191209_Ujzelandi_vulkankitores_eddig_ot_halottrol_tudni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f1bba43-8d70-471c-96df-e66f18677895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe50622c-8026-4cd9-8afc-3a0de4999222","keywords":null,"link":"/vilag/20191209_Ujzelandi_vulkankitores_eddig_ot_halottrol_tudni","timestamp":"2019. december. 09. 12:27","title":"Új-zélandi vulkánkitörés: eddig öt halottról tudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyes hírek szerint az állat nem is azé a férfié volt, aki megkínozta.","shortLead":"Egyes hírek szerint az állat nem is azé a férfié volt, aki megkínozta.","id":"20191209_A_porazanal_fogva_az_utcan_vonszoltak_egy_kutyat_Vacon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21cc909b-5127-4ada-a2a2-8724b1fefaf1","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_A_porazanal_fogva_az_utcan_vonszoltak_egy_kutyat_Vacon","timestamp":"2019. december. 09. 14:37","title":"A pórázánál fogva az utcán vonszoltak egy kutyát Vácon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0a036db-d635-4bf7-adcb-9f09b8611150","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már ötödik napja tart a tiltakozás a tervezett nyugdíjreform ellen.","shortLead":"Már ötödik napja tart a tiltakozás a tervezett nyugdíjreform ellen.","id":"20191209_Tovabbra_is_teljes_a_kaosz_Parizsban_a_tuntetesek_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0a036db-d635-4bf7-adcb-9f09b8611150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32bd41c2-5299-473e-9e19-a279bd5157da","keywords":null,"link":"/vilag/20191209_Tovabbra_is_teljes_a_kaosz_Parizsban_a_tuntetesek_miatt","timestamp":"2019. december. 09. 14:05","title":"Továbbra is teljes a káosz Párizsban a tüntetések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1cc05b-a5e8-4654-ab17-2c7ed05907df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth-díjas író szerkesztőségünkbe az alábbi levelet juttatta el.



","shortLead":"A Kossuth-díjas író szerkesztőségünkbe az alábbi levelet juttatta el.



","id":"20191208_El_a_kezekkel_a_Katona_Jozsef_szinhaztol__Sandor_Ivan_uzenete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a1cc05b-a5e8-4654-ab17-2c7ed05907df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfba9cd8-0c48-457a-9554-c9dc528528bd","keywords":null,"link":"/kultura/20191208_El_a_kezekkel_a_Katona_Jozsef_szinhaztol__Sandor_Ivan_uzenete","timestamp":"2019. december. 08. 11:33","title":"„El a kezekkel a Katona József színháztól!” - Sándor Iván üzenete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]