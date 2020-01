Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81df564b-2437-48f3-843d-8dafd3181a29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokat erősödtek Hosszú Levente karjai és a háta, amióta novemberben megkapta a 700 millió forint értékű génterápiás kezelést – derül ki az RTL Klub Híradójából.\r

","shortLead":"Sokat erősödtek Hosszú Levente karjai és a háta, amióta novemberben megkapta a 700 millió forint értékű génterápiás...","id":"20200114_sma_levente_genterapia_fejlodes_erosodes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81df564b-2437-48f3-843d-8dafd3181a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6a84b5-c219-4422-b68d-bf31b9edef6a","keywords":null,"link":"/elet/20200114_sma_levente_genterapia_fejlodes_erosodes","timestamp":"2020. január. 14. 05:22","title":"Látványosan fejlődik, ügyesedik az SMA-s Levente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"607ec1f0-1806-4132-a971-06e5420bc6ec","c_author":"HVG","category":"360","description":"Életjeleket adott Spéder Zoltán. Az egykor üldözött milliárdos visszatér az ingatlanbizniszhez, mindjárt három céggel is. ","shortLead":"Életjeleket adott Spéder Zoltán. Az egykor üldözött milliárdos visszatér az ingatlanbizniszhez, mindjárt három céggel...","id":"202002_diana_alpha_beta_gamma_speder_akcioban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=607ec1f0-1806-4132-a971-06e5420bc6ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8d31f87-5209-4549-8ad6-137fc7976c1a","keywords":null,"link":"/360/202002_diana_alpha_beta_gamma_speder_akcioban","timestamp":"2020. január. 12. 12:30","title":"Előkerült az Index egykori tulaja és egyből három ingatlanos céget is gründolt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9444d341-591f-4915-9c1a-507608ba4dd2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Grecsó Krisztián volt D. Tóth Kriszta vendége az Elviszlek magammal című műsorban a hétvégén. Az író mesélt arról, hogy párjával hogyan élték meg az örökbefogadási procedúrát, és bő egy évvel azután, hogy véget értek a rákbetegségét gyógyító kezelések, a felépülés időszakának önismereti aspektusairól is beszélt. Ezeket a mondatokat pedig azoknak is érdemes megszívelni, akik nem érintettek hasonló betegségben. ","shortLead":"Grecsó Krisztián volt D. Tóth Kriszta vendége az Elviszlek magammal című műsorban a hétvégén. Az író mesélt arról...","id":"20200113_Grecso_Krisztian_elviszlek_magammal_dtk_orokbefogadas_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9444d341-591f-4915-9c1a-507608ba4dd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"854d9802-54e9-4481-9079-843ae3a8c892","keywords":null,"link":"/elet/20200113_Grecso_Krisztian_elviszlek_magammal_dtk_orokbefogadas_","timestamp":"2020. január. 13. 12:53","title":"Grecsó Krisztián: Azzal szembesültem, hogy milyen remekül megy az élet nélkülem ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Prostitúciós tevékenység köré épült bűnbanda ellen emeltek vádat Siófokon – áll a somogyi főügyészség közleményében.","shortLead":"Prostitúciós tevékenység köré épült bűnbanda ellen emeltek vádat Siófokon – áll a somogyi főügyészség közleményében.","id":"20200114_Apa_es_fia_sajat_partnereit_futtatta_Siofokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9692e3bf-ee6f-4c16-bda7-0d8acc1d6fc0","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Apa_es_fia_sajat_partnereit_futtatta_Siofokon","timestamp":"2020. január. 14. 09:01","title":"Egy apa és fia a saját élettársát futtatta Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede65acb-3ebe-483d-a1b4-9aa1a3f97b97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő héten kezdődnek a találkozók.","shortLead":"Jövő héten kezdődnek a találkozók.","id":"20200112_Felidos_konzultaciot_tart_Orban_Viktor_a_FideszKDNP_valasztokeruleti_elnokeivel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ede65acb-3ebe-483d-a1b4-9aa1a3f97b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024b8727-273f-4d61-bb76-6b93e82435dd","keywords":null,"link":"/itthon/20200112_Felidos_konzultaciot_tart_Orban_Viktor_a_FideszKDNP_valasztokeruleti_elnokeivel","timestamp":"2020. január. 12. 15:26","title":"Félidős konzultációt tart Orbán Viktor a Fidesz-KDNP választókerületi elnökeivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Netflix összességében nem mondható drága szolgáltatásnak, van olyan piac (például az indiai), ahol nagy a helyi konkurencia. Kénytelen volt itt árat csökkenteni, s most ezt a stratégiát akarják kiterjeszteni más piacokra is.","shortLead":"Bár a Netflix összességében nem mondható drága szolgáltatásnak, van olyan piac (például az indiai), ahol nagy a helyi...","id":"20200114_olcso_netflix_csomag_mobilra_video_streaming","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4931c40-1cd9-46ac-af2c-4c83a4ed9e8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200114_olcso_netflix_csomag_mobilra_video_streaming","timestamp":"2020. január. 14. 12:03","title":"Jó lenne köztük lenni: jóval olcsóbb mobilos előfizetést kínál majd a Netflix több országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5ef43c3-ede2-4be7-a6e1-b3b77f95e4d9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Már a szakszervezetek is megosztottak a nyugdíjreform miatti tiltakozás módjával kapcsolatban.","shortLead":"Már a szakszervezetek is megosztottak a nyugdíjreform miatti tiltakozás módjával kapcsolatban.","id":"20200113_Francia_sztrajkok_a_parizsi_kormany_cseles_megoldast_talalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5ef43c3-ede2-4be7-a6e1-b3b77f95e4d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba7ccde-2b05-4c08-8291-13f02ef4fe7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200113_Francia_sztrajkok_a_parizsi_kormany_cseles_megoldast_talalt","timestamp":"2020. január. 13. 15:33","title":"Francia sztrájkok: a párizsi kormány cseles megoldást talált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"054fba57-33f3-4a41-80f6-a0bac6f402c9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő lett a tulajdonosa annak a hat, eddig magánkézben lévő vállalkozásnak, amely a lombikbébi programokat működteti.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő lett a tulajdonosa annak a hat, eddig magánkézben lévő vállalkozásnak, amely a lombikbébi...","id":"20200114_Mar_at_is_vette_az_allam_az_extraprofitos_meddosegkezelo_cegeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=054fba57-33f3-4a41-80f6-a0bac6f402c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c7eb8ad-23d7-46ad-80f2-b4994515ee6d","keywords":null,"link":"/kkv/20200114_Mar_at_is_vette_az_allam_az_extraprofitos_meddosegkezelo_cegeket","timestamp":"2020. január. 14. 11:39","title":"Már át is vette az állam a meddőségkezelő cégeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]