Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezeket eredetileg orvosoknak szánták.","shortLead":"Ezeket eredetileg orvosoknak szánták.","id":"20200203_Koronavirus_Kinaban_a_politikusok_specialis_szajmaszkot_kaptak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ad72cd-006c-4d98-8cfd-abe67ddf09ea","keywords":null,"link":"/vilag/20200203_Koronavirus_Kinaban_a_politikusok_specialis_szajmaszkot_kaptak","timestamp":"2020. február. 03. 10:49","title":"Koronavírus: Kínában a politikusok speciális szájmaszkot kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tünetmentesek, de a vírus lappangási ideje akár 14 nap is lehet. ","shortLead":"Tünetmentesek, de a vírus lappangási ideje akár 14 nap is lehet. ","id":"20200202_Koronavirus_hazatero_magyarok_karanten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b67947-eda9-480c-95a5-2a710cacba4e","keywords":null,"link":"/itthon/20200202_Koronavirus_hazatero_magyarok_karanten","timestamp":"2020. február. 02. 17:29","title":"Két hétig lesznek karanténban a Vuhanból hazatérő magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc3a45b5-5b8c-4877-8a53-7c3e8dcb6d25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről akar tárgyalni Merkellel.","shortLead":"Erről akar tárgyalni Merkellel.","id":"20200203_Orban_azt_akarja_megtudni_hogy_maradhatna_a_Fidesz_a_Neppartban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc3a45b5-5b8c-4877-8a53-7c3e8dcb6d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8df5877-04a5-4740-b721-951a2beca6fb","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Orban_azt_akarja_megtudni_hogy_maradhatna_a_Fidesz_a_Neppartban","timestamp":"2020. február. 03. 13:06","title":"Orbán azt akarja megtudni, hogy maradhatna a Fidesz a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c77917-3195-4722-9a40-1b5397b6a791","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormányfő sűrű napot tart Brüsszelben, az Európai Tanács elnökével a költségvetésről, Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel pedig a többi közt a Fideszről is tárgyal. ","shortLead":"A magyar kormányfő sűrű napot tart Brüsszelben, az Európai Tanács elnökével a költségvetésről, Ursula von der Leyen...","id":"20200203_Orban_Viktor_A_legfontosabb_a_becsulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8c77917-3195-4722-9a40-1b5397b6a791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a780064-401f-4535-97d7-a9d061570136","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Orban_Viktor_A_legfontosabb_a_becsulet","timestamp":"2020. február. 03. 13:32","title":"Orbán Viktor Brüsszelben: Nem engedünk a becsületből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f416d2-7854-4b66-bbf0-8813035df793","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Nem akart színész lenni, de tudta, hogy az lesz. A HVG-nek elmondta azt is, hogyan harcol a kormány kultúrpolitikája és a bulvársajtó módszerei, valamint a klímaváltozás ellen. Portréinterjú Pokorny Liával.","shortLead":"Nem akart színész lenni, de tudta, hogy az lesz. A HVG-nek elmondta azt is, hogyan harcol a kormány kultúrpolitikája és...","id":"202005_pokorny_lia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14f416d2-7854-4b66-bbf0-8813035df793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f21e7009-f44e-47c5-9937-0edaa3ab09a9","keywords":null,"link":"/360/202005_pokorny_lia","timestamp":"2020. február. 02. 12:00","title":"Pokorny Lia: „Bátor gyáva” embernek tartom magam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc928503-bab2-4068-9709-1854811e4715","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200203_Brad_Pitt_nem_tud_leallni_a_szingli_viccekkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc928503-bab2-4068-9709-1854811e4715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e17cf6e-a379-487f-bee7-412128aad976","keywords":null,"link":"/kultura/20200203_Brad_Pitt_nem_tud_leallni_a_szingli_viccekkel","timestamp":"2020. február. 03. 11:51","title":"Brad Pitt nem tud leállni a szingli viccekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0140d9-92f2-4a36-8011-a24c27f41e38","c_author":"HVG","category":"360","description":"A két vevő korábban abban az ingatlancégben volt tulajdonos, amely most már Tiborcz István és Mészáros Lőrinc érdekeltségeként ismert. ","shortLead":"A két vevő korábban abban az ingatlancégben volt tulajdonos, amely most már Tiborcz István és Mészáros Lőrinc...","id":"202005_twomar_ingatlanberuhazo_monacoi_milliardosok_irodahaza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d0140d9-92f2-4a36-8011-a24c27f41e38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5b4f555-88bf-489e-b66a-79048a20d30c","keywords":null,"link":"/360/202005_twomar_ingatlanberuhazo_monacoi_milliardosok_irodahaza","timestamp":"2020. február. 02. 08:30","title":"Monacóban lakó magyarok vettek kétmilliárdos óbudai irodaházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3542cffe-528a-43ec-9af8-fa9f04300662","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Minden mai embernek (Homo sapiens) van valamiféle neandervölgyi öröksége a DNS-ében, még az afrikaiaknak is, ami korábban nem volt ismert a kutatók előtt.","shortLead":"Minden mai embernek (Homo sapiens) van valamiféle neandervölgyi öröksége a DNS-ében, még az afrikaiaknak is, ami...","id":"20200203_neandervolgyi_ember_dns_orokitoanyag_ibdmix","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3542cffe-528a-43ec-9af8-fa9f04300662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33681606-6238-49fc-8fa7-5259cfa39d1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_neandervolgyi_ember_dns_orokitoanyag_ibdmix","timestamp":"2020. február. 03. 10:03","title":"Még önben is van egy kis adag neandervölgyi ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]