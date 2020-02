Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d749fe4-f00e-4419-8de0-62d77be68bc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint a 15 percen belüli kiérkezési arány pedig 82 százalékos. ","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint a 15 percen belüli kiérkezési arány pedig 82 százalékos. ","id":"20200218_mentoszolgalat_surgos_eset_emmi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d749fe4-f00e-4419-8de0-62d77be68bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5545e239-9b2d-45f4-90ad-d57c24b2f9aa","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_mentoszolgalat_surgos_eset_emmi","timestamp":"2020. február. 18. 21:12","title":"Átlagosan 10,88 perc alatt érnek ki a mentők a sürgős esetekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf6f321-e19f-4c47-a3e9-52bcc7572853","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kispesti Wekerle-telep két intézményében csak ballonos vizet ihatnak a gyerekek. ","shortLead":"A kispesti Wekerle-telep két intézményében csak ballonos vizet ihatnak a gyerekek. ","id":"20200218_olom_ivoviz_budapest_ovoda_iskola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edf6f321-e19f-4c47-a3e9-52bcc7572853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf75b902-3e66-4dca-98a4-ecd18265570a","keywords":null,"link":"/elet/20200218_olom_ivoviz_budapest_ovoda_iskola","timestamp":"2020. február. 18. 17:24","title":"Négy budapesti óvodában is ólom van a vízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472179f7-184e-464a-9ab8-f37aac5dbc06","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Aggasztó szavakkal és asszociációkkal hergeli liberális ellenfeleit az orbáni propagandagépezet, hogy még mélyebb szakadékot képezzen hívei és ellenfelei között. Közben pedig a kormányfő attól retteg, hogy a legújabb generáció már nem tudja értékelni, milyen jól járt a Fidesszel. Erről szól a csütörtökön megjelenő HVG hetilap Fókusz írása.","shortLead":"Aggasztó szavakkal és asszociációkkal hergeli liberális ellenfeleit az orbáni propagandagépezet, hogy még mélyebb...","id":"20200219_Orban_attol_retteg_hogy_a_fiatalok_mar_nem_tudjak_ertekelni_milyen_jol_jartak_a_Fidesszel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=472179f7-184e-464a-9ab8-f37aac5dbc06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bb070d8-b5d3-4cab-8eac-c1b74d887d18","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_Orban_attol_retteg_hogy_a_fiatalok_mar_nem_tudjak_ertekelni_milyen_jol_jartak_a_Fidesszel","timestamp":"2020. február. 19. 12:50","title":"Orbán attól retteg, hogy a fiatalok már nem tudják értékelni, milyen jól jártak a Fidesszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a38dc84a-82c0-4ef2-ac75-8241b4a405a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Verseket szavaltak és transzparenseket tartottak a demonstrálók. ","shortLead":"Verseket szavaltak és transzparenseket tartottak a demonstrálók. ","id":"20200218_utlezaras_tiltakozas_nemzeti_alaptanterv_szell_kalman_ter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a38dc84a-82c0-4ef2-ac75-8241b4a405a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0722cd6d-8687-4b1f-88e0-e5fe49994e37","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_utlezaras_tiltakozas_nemzeti_alaptanterv_szell_kalman_ter","timestamp":"2020. február. 18. 18:12","title":"Félpályás útlezárással tiltakoztak a NAT ellen a Széll Kálmán téren – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc501bb-b8b8-4c2d-9387-15e7c14dedb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szoftveres hibák után újabb probléma hátráltatja a Boeing 737 MAX-ok visszatérését.","shortLead":"A szoftveres hibák után újabb probléma hátráltatja a Boeing 737 MAX-ok visszatérését.","id":"20200219_boeing_737_max_uzemanyagtank_idegen_targy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdc501bb-b8b8-4c2d-9387-15e7c14dedb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc50ffc0-8aca-4400-8975-797c8c35f5de","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_boeing_737_max_uzemanyagtank_idegen_targy","timestamp":"2020. február. 19. 12:16","title":"Megint baj van a Boeing 737 MAX-okkal, idegen tárgyak kerülnek elő a tankjukból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"968e073e-862c-4004-9c65-3513a4710635","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó egyelőre nem közölt más részleteket az incidensről.","shortLead":"A német gyártó egyelőre nem közölt más részleteket az incidensről.","id":"20200220_A_Porsche_elismerte_hogy_egy_Taycan_egett_porra_magatol_egy_garazsban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=968e073e-862c-4004-9c65-3513a4710635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7771cb6a-5d6f-4e2f-bce9-13bc96b80037","keywords":null,"link":"/cegauto/20200220_A_Porsche_elismerte_hogy_egy_Taycan_egett_porra_magatol_egy_garazsban","timestamp":"2020. február. 20. 08:54","title":"A Porsche elismerte, hogy egy vadonatúj elektromos Taycan robbant fel egy garázsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ennek ellenére a hatóságok még nem jelentették ki, hogy a járvány elérte volna a csúcspontját Kínában.\r

","shortLead":"Ennek ellenére a hatóságok még nem jelentették ki, hogy a járvány elérte volna a csúcspontját Kínában.\r

","id":"20200220_koronavirus_jarvany_kina_betegek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a45f4b10-1fc4-4eda-b51a-c4125433b109","keywords":null,"link":"/vilag/20200220_koronavirus_jarvany_kina_betegek_szama","timestamp":"2020. február. 20. 05:27","title":"Jelentősen csökkent az új koronavírusos megbetegedések száma ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65ad0d3f-e0ec-4760-9877-5bf4a506cfb1","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Nincs újdonság a kormány faültetési vállalásában: mondták ezt már korábban is, csak éppen reálisabb határidőkkel. De hát nem mindenki tart évértékelőt. Mellesleg, az sem mindegy, hova és milyen fát ültetünk.","shortLead":"Nincs újdonság a kormány faültetési vállalásában: mondták ezt már korábban is, csak éppen reálisabb határidőkkel. De...","id":"20200219_Amit_ultetunk_azt_is_kivagjuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65ad0d3f-e0ec-4760-9877-5bf4a506cfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d05f552-e9eb-4289-a895-2c71f67e2582","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_Amit_ultetunk_azt_is_kivagjuk","timestamp":"2020. február. 19. 11:04","title":"Orbán és a csecsemők fái: régi terv, és rég tudják, hogy elbukik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]