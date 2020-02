Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f03d3ff6-ee07-4f95-94a0-cb2a6850f4ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Popszámra balettozva hívják fel a figyelmet az áldozatok kiszolgáltatottságára.","shortLead":"Popszámra balettozva hívják fel a figyelmet az áldozatok kiszolgáltatottságára.","id":"20200220_Videoklippel_kampanyol_a_csaladon_beluli_eroszak_ellen_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f03d3ff6-ee07-4f95-94a0-cb2a6850f4ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4617aa2-3d91-4641-99e0-a597d0b787a9","keywords":null,"link":"/elet/20200220_Videoklippel_kampanyol_a_csaladon_beluli_eroszak_ellen_a_rendorseg","timestamp":"2020. február. 20. 17:09","title":"Videóklippel kampányol a családon belüli erőszak ellen a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha nem dobják el a fiatalok a multikultit a hazafias vetélkedő hatására, akkor már tényleg nem tudjuk, mire lehet szükségük.","shortLead":"Ha nem dobják el a fiatalok a multikultit a hazafias vetélkedő hatására, akkor már tényleg nem tudjuk, mire lehet...","id":"20200219_vetelkedo_hazafias_simicsko","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247b922f-e18d-4474-807e-dc0cfc67f8ce","keywords":null,"link":"/elet/20200219_vetelkedo_hazafias_simicsko","timestamp":"2020. február. 19. 13:30","title":"Megértette a kormány, mi kell a mai fiataloknak: országos vetélkedő a hazafias értékekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ff5fe3-5ba3-456c-ad41-a9152ffd0d5d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A teherhajót egy év bolyongás után a Dennis vihar sodorta az ír partokhoz. Az MV Alta még 2018 őszén vált irányíthatatlanná az Atlanti-óceán közepén, akkor hagyta el a legénysége.","shortLead":"A teherhajót egy év bolyongás után a Dennis vihar sodorta az ír partokhoz. Az MV Alta még 2018 őszén vált...","id":"20200219_Megvan_az_ir_partokra_sodrodott_kisertethajo_tulajdonosa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5ff5fe3-5ba3-456c-ad41-a9152ffd0d5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdc370e8-42bc-4b4c-a1de-54b785a20574","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_Megvan_az_ir_partokra_sodrodott_kisertethajo_tulajdonosa","timestamp":"2020. február. 19. 18:26","title":"Megvan az ír partokra sodródott kísértethajó tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c05ba42a-538d-40ef-b9dc-0261e6a2818f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség szerint nem terrorcselekmény történt.","shortLead":"A rendőrség szerint nem terrorcselekmény történt.","id":"20200220_Megkeseltek_egy_muezzint_Londonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c05ba42a-538d-40ef-b9dc-0261e6a2818f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed347b3-5804-4bb3-826f-c5a41a733ac7","keywords":null,"link":"/vilag/20200220_Megkeseltek_egy_muezzint_Londonban","timestamp":"2020. február. 20. 17:56","title":"Megkéseltek egy müezzint Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az innovációs és technológiai miniszter szerint viszont már idén 100 milliárdot költ a kormány klímavédelemre.","shortLead":"Az innovációs és technológiai miniszter szerint viszont már idén 100 milliárdot költ a kormány klímavédelemre.","id":"20200219_Palkovics_Nem_lesz_onallo_kornyezetvedelmi_vagy_klimaugyi_miniszterium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e39a2f8-9b69-4115-97a5-33da3a25ab35","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_Palkovics_Nem_lesz_onallo_kornyezetvedelmi_vagy_klimaugyi_miniszterium","timestamp":"2020. február. 19. 21:10","title":"Palkovics: Nem lesz önálló környezetvédelmi vagy klímaügyi minisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A testnevelő-tanárokat továbbképzik, hogy oktatni tudják a sportágat.","shortLead":"A testnevelő-tanárokat továbbképzik, hogy oktatni tudják a sportágat.","id":"20200220_A_hazafias_vetelkedo_utan_karate_orakkal_neveli_a_diakokat_Simicsko","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5225cee9-016b-406d-b0d7-9aebd377b689","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_A_hazafias_vetelkedo_utan_karate_orakkal_neveli_a_diakokat_Simicsko","timestamp":"2020. február. 20. 20:10","title":"A hazafias vetélkedő mellett karate órákkal nevelné a diákokat Simicskó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee4380fb-3f2e-4a59-8539-3d7afa2729c0","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A magát Magyarország első roma tévéjeként definiáló Dikh TV alapítóinak politikamentes céljait jócskán felülírhatja, hogy éppen annak a Habony Árpádnak a köreiből vásároltak be a tévécsatornába, akihez a cigányellenes kormánykommunikáció ötletét kötik.","shortLead":"A magát Magyarország első roma tévéjeként definiáló Dikh TV alapítóinak politikamentes céljait jócskán felülírhatja...","id":"20200219_Zsivanyutra_tevedt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee4380fb-3f2e-4a59-8539-3d7afa2729c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ac59413-38cb-414f-be3b-ece601a28aa4","keywords":null,"link":"/360/20200219_Zsivanyutra_tevedt","timestamp":"2020. február. 19. 15:00","title":"A kormány cigányellenes hangulatkeltése közben lesz Habony-közelieké a roma tévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4115d9a2-147d-4272-bef0-86c5bac873fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mivel a ház még mindig nincs a tulajdonos nevén, ezért nem is tud rá biztosítást kötni. Azóta több vihar is megrongálta az ingatlant.","shortLead":"Mivel a ház még mindig nincs a tulajdonos nevén, ezért nem is tud rá biztosítást kötni. Azóta több vihar is megrongálta...","id":"20200219_Visszavasarolta_a_hazat_a_Nemzeti_Eszkozkezelotol_de_papiron_nem_lett_tulajdonos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4115d9a2-147d-4272-bef0-86c5bac873fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5fa8500-3785-4c8c-8444-6c371eb30834","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_Visszavasarolta_a_hazat_a_Nemzeti_Eszkozkezelotol_de_papiron_nem_lett_tulajdonos","timestamp":"2020. február. 19. 21:50","title":"Visszavásárolta a házát a Nemzeti Eszközkezelőtől, de papíron nem lett tulajdonos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]