[{"available":true,"c_guid":"52f31ca9-8dca-4fd0-9b98-6cb3cac7fa80","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A popzene és a tévésorozatok után a mozifilmmel is felírta magát a nemzetközi kultúra térképére Dél-Korea. Az ázsiai ország filmipara százéves, de csak három évtizede szűnt meg a cenzúra, és még néhány éve is volt feketelista, amelyen az Oscar-díjas Élősködők rendezője, Pong Dzsun Ho is szerepelt.","shortLead":"A popzene és a tévésorozatok után a mozifilmmel is felírta magát a nemzetközi kultúra térképére Dél-Korea. Az ázsiai...","id":"202008__eloskodok__delkoreai_mozi__cenzura_es_feketelista__arnyekbol_afenybe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52f31ca9-8dca-4fd0-9b98-6cb3cac7fa80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b9dd034-e419-4d16-a4b4-e0d41063cd1a","keywords":null,"link":"/360/202008__eloskodok__delkoreai_mozi__cenzura_es_feketelista__arnyekbol_afenybe","timestamp":"2020. február. 22. 16:00","title":"Az Élősködők, mint a dél-koreai társadalom tükre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bernie Sanders vermonti szenátor megerősítette vezető szerepét a demokrata elnökjelölt-aspiránsok körében, az első részeredményekből ugyanis az derült ki, hogy több mint 40 százalékos támogatottsággal ő a várható győztese a szombaton Nevadában megtartott demokrata párti jelölőgyűléseknek (caucusoknak).","shortLead":"Bernie Sanders vermonti szenátor megerősítette vezető szerepét a demokrata elnökjelölt-aspiránsok körében, az első...","id":"20200223_Sanders_siman_nyert_Nevadaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0397076-21d9-4d15-95d1-68331c9b5409","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_Sanders_siman_nyert_Nevadaban","timestamp":"2020. február. 23. 08:07","title":"Sanders simán nyert Nevadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46c9e90-9e78-4df5-9a54-7cc2c90894c1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Corneliu Porumboiu filmjében nincsenek csak jók és csak rosszak, a végén pedig senki sem nyer.","shortLead":"Corneliu Porumboiu filmjében nincsenek csak jók és csak rosszak, a végén pedig senki sem nyer.","id":"202008_film__futtykoncert_a_hegyek_szigete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f46c9e90-9e78-4df5-9a54-7cc2c90894c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a145874-ef21-455d-9f67-369af6bc3a1a","keywords":null,"link":"/360/202008_film__futtykoncert_a_hegyek_szigete","timestamp":"2020. február. 21. 16:00","title":"Ilyen, amikor a nyomasztó posztkommunista kulisszát a film noir kellékeire cserélik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29157867-c5bd-439d-8ce6-5b03378e7fe7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Teljesen összezavarodtak, amikor a gazdájuk feje lecserélődött egy macskáéra.","shortLead":"Teljesen összezavarodtak, amikor a gazdájuk feje lecserélődött egy macskáéra.","id":"20200223_Ilyen_dobbent_macskakat_ritkan_latni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29157867-c5bd-439d-8ce6-5b03378e7fe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed75d889-c810-4aa7-83a6-442773bab9b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_Ilyen_dobbent_macskakat_ritkan_latni","timestamp":"2020. február. 23. 10:07","title":"Ilyen döbbent macskákat ritkán látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea855604-d7cb-48e6-9038-02b43afef112","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A súlyosan veszélyeztetett cebu szigeti disznó (Sus cebifrons) megmentéséért indít tenyészprogramot a délkelet-csehországi Jihlavai Állatkert. Az intézmény már el is hozott két kocát az észak-csehországi Decin állatkertjéből és jelenleg egy kant keres, hogy beindíthassa a programot.","shortLead":"A súlyosan veszélyeztetett cebu szigeti disznó (Sus cebifrons) megmentéséért indít tenyészprogramot...","id":"20200223_cebu_szigeti_diszno_tenyesztese_sulyosan_veszelyeztetett_faj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea855604-d7cb-48e6-9038-02b43afef112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c4e4ba-018c-4906-add8-cfbc257bdd4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_cebu_szigeti_diszno_tenyesztese_sulyosan_veszelyeztetett_faj","timestamp":"2020. február. 23. 14:03","title":"Az emberiség hamarosan kiirthatja a cebu szigeti disznót, de program indult a megmentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"933544d4-776c-475b-9539-2ba0b24e3650","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megújítja földfelszíni digitális sugárzásának technológiáját az Antenna Hungária. Márciustól fél éven át, tíz üzemben kapcsolgatják majd az adókat, ami teljes vagy részleges üzemszünettel jár. Fontos, hogy a technológiaváltás után az előfizetőknek maguknak kell elvégezniük a dekóderek újrahangolását.","shortLead":"Megújítja földfelszíni digitális sugárzásának technológiáját az Antenna Hungária. Márciustól fél éven át, tíz üzemben...","id":"20200222_antenna_hungaria_frekvenciacsere_mindig_tv_extra_dekoder_athangolasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=933544d4-776c-475b-9539-2ba0b24e3650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77965ef3-87c4-4e48-9fbf-11d3d24988e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200222_antenna_hungaria_frekvenciacsere_mindig_tv_extra_dekoder_athangolasa","timestamp":"2020. február. 22. 12:03","title":"Készüljön, nem lesz tévéadás – és csak akkor jön vissza, ha kézzel újrahangolja a tévéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54f429aa-58f9-42b2-a2b0-584011beb55a","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Huszonnégy órát töltöttünk el a Samsung most bemutatott Galaxy Z Flipjével, amely főleg egyetlen tulajdonságával vonzza a figyelmet – és az ujjlenyomatokat. A kagylószerűen csukható, több mint félmillió forintos telefon értelmét azonban nehéz megfogalmazni.","shortLead":"Huszonnégy órát töltöttünk el a Samsung most bemutatott Galaxy Z Flipjével, amely főleg egyetlen tulajdonságával vonzza...","id":"20200222_samsung_galaxy_z_flip_telefonteszt_velemeny_osszecsukhato_telefon_motorola_razr_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54f429aa-58f9-42b2-a2b0-584011beb55a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec883211-78c9-4d96-833b-0fb9bbe1c86d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200222_samsung_galaxy_z_flip_telefonteszt_velemeny_osszecsukhato_telefon_motorola_razr_2019","timestamp":"2020. február. 22. 16:00","title":"Félmilliós \"sminktükör” a Samsungtól: kipróbáltuk az új Z Flipet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd732b01-f798-4c39-bc8d-3989bbe26a4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerző a szövegben egyáltalán nem tér ki arra, hogy a férfiaknak milyen felelősségük van a fogamzásgátlásban és a nem kívánt terhességhez vezető helyzetekben.","shortLead":"A szerző a szövegben egyáltalán nem tér ki arra, hogy a férfiaknak milyen felelősségük van a fogamzásgátlásban és a nem...","id":"20200221_biosztankonyv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd732b01-f798-4c39-bc8d-3989bbe26a4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89536eca-7855-4cdf-af2c-02d8138913a9","keywords":null,"link":"/itthon/20200221_biosztankonyv","timestamp":"2020. február. 21. 15:36","title":"Állami tankönyvben írnak az abortuszellenességről, és hibáztatják a nőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]