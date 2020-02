Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab621529-53b0-4b80-87ad-6b0ba143b63f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ábel nehezen éli meg, hogy távol kell lennie a családjától és kollégiumban lakik tanulmányai alatt. A középiskolás fiúnak ugyanakkor mindene a tánc, és a fizikai megpróbáltatások ellenére is kitart. De vajon elég-e ez a továbblépésre? ","shortLead":"Ábel nehezen éli meg, hogy távol kell lennie a családjától és kollégiumban lakik tanulmányai alatt. A középiskolás...","id":"20200225_Doku360_Harom_tanc_masodik_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab621529-53b0-4b80-87ad-6b0ba143b63f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f03e43f-ac56-47a0-a58f-86d9f5bf8d35","keywords":null,"link":"/360/20200225_Doku360_Harom_tanc_masodik_resz","timestamp":"2020. február. 25. 19:00","title":"Doku360: \"Fizikailag minden nap meg kell ugornunk a saját határainkat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3b2813-b605-4d7e-ac4f-a92364fb1446","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dél-koreai elnök szerint nagyon súlyos a helyzet, és a héten meg kell állítaniuk a vírus terjedését. Közben már hat arab országban is megjelent a kór, a betegek mind jártak korábban Iránban.","shortLead":"A dél-koreai elnök szerint nagyon súlyos a helyzet, és a héten meg kell állítaniuk a vírus terjedését. Közben már hat...","id":"20200225_DelKoreaban_mar_majd_ezren_fertozodtek_meg_koronavirussal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca3b2813-b605-4d7e-ac4f-a92364fb1446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741e4895-cca4-49c1-9581-8f8f3f6c3ea4","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_DelKoreaban_mar_majd_ezren_fertozodtek_meg_koronavirussal","timestamp":"2020. február. 25. 14:36","title":"Dél-Koreában már majd ezren fertőződtek meg koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A győri filharmonikusoknak ennek tizedével kellett beérniük.","shortLead":"A győri filharmonikusoknak ennek tizedével kellett beérniük.","id":"20200225_allami_tamogatas_havasi_balazs_koncert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7441b36d-c58e-4412-8794-669a2250c9f4","keywords":null,"link":"/kkv/20200225_allami_tamogatas_havasi_balazs_koncert","timestamp":"2020. február. 25. 18:14","title":"450 millió forinttal segítette Havasi Balázs külföldi koncertjeit az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8002010f-16c5-447c-95ef-6d37eb3ff118","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindenki, aki a Rómától északra fekvő területeken járt, maradjon otthon két hétig – kérik körlevélben. ","shortLead":"Mindenki, aki a Rómától északra fekvő területeken járt, maradjon otthon két hétig – kérik körlevélben. ","id":"20200226_Onkentes_tavolmaradasra_szolitott_fel_az_ELTE","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8002010f-16c5-447c-95ef-6d37eb3ff118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b7bffbb-f969-41ba-80b3-8fa99c6d8b56","keywords":null,"link":"/elet/20200226_Onkentes_tavolmaradasra_szolitott_fel_az_ELTE","timestamp":"2020. február. 26. 11:24","title":"A fertőzési gócpontokból érkezőket önkéntes távolmaradásra szólította fel az ELTE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"István azóta új munkahelyet talált, ahol nem diszkriminálják a betegsége miatt.","shortLead":"István azóta új munkahelyet talált, ahol nem diszkriminálják a betegsége miatt.","id":"20200225_hiv_fertozes_kirugas_tarsasag_a_szabadsagjogokert_diszkriminacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca31cb0-0d06-4ef1-b821-29a7e41db145","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_hiv_fertozes_kirugas_tarsasag_a_szabadsagjogokert_diszkriminacio","timestamp":"2020. február. 25. 13:04","title":"HIV-fertőzése miatt rúgtak ki egy férfit a munkahelyéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67eae8c8-2ef9-4599-8457-ba5251348b5c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megfordultak a szerepek Olaszországban: eddig az északi tartományok berzenkedtek a déli honfitársaik miatt, most viszont a Capri szigetére induló kompra nem akarták felengedni a venetói utast – írta egy olvasónk a karantén közeléből. Többen is áruhiányról számoltak be, egyik olvasónk arról írt, az emberek egymás kezéből kapkodják ki az élelmiszert. A kedd esti adatok szerint Olaszországban 11 ember halt meg a vírus miatt, több mint 220-an megfertőződtek.","shortLead":"Megfordultak a szerepek Olaszországban: eddig az északi tartományok berzenkedtek a déli honfitársaik miatt, most...","id":"20200226_Magyarok_a_koronavirus_arnyekaban_Hatborzongatoan_ures_volt_a_kornyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67eae8c8-2ef9-4599-8457-ba5251348b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48a67955-ada1-4d03-a1d2-293dd2f1efa1","keywords":null,"link":"/elet/20200226_Magyarok_a_koronavirus_arnyekaban_Hatborzongatoan_ures_volt_a_kornyek","timestamp":"2020. február. 26. 06:15","title":"Magyarok a koronavírus árnyékában: \"Hátborzongatóan üres a környék\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65aff027-879e-46b6-a8ca-3fffd5ce6394","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kurt0411 nevű Fifa-játékos fenyegette a programot fejlesztő Electronic Arts munkatársait, és a többi felhasználót sem hagyta békén, ezért büntetésül minden online eseménytől eltiltották.","shortLead":"A Kurt0411 nevű Fifa-játékos fenyegette a programot fejlesztő Electronic Arts munkatársait, és a többi felhasználót sem...","id":"20200227_youtuber_ea_online_jatek_fifa_kurt0411_eltiltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65aff027-879e-46b6-a8ca-3fffd5ce6394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd860149-e820-4bfd-8332-039b5ae7a80f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200227_youtuber_ea_online_jatek_fifa_kurt0411_eltiltas","timestamp":"2020. február. 27. 12:03","title":"Betelt a pohár, minden játékából kitiltotta az EA a begőzölt youtubert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Minden eddigi rekordot megdöntött, 5,252 milliárd forint az ötös lottó várható főnyereménye.","shortLead":"Minden eddigi rekordot megdöntött, 5,252 milliárd forint az ötös lottó várható főnyereménye.","id":"20200227_otos_lotto_sorsolas_legnagyobb_nyeremeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0e15a9-7c16-4514-8ee5-fdfd2e52a1eb","keywords":null,"link":"/elet/20200227_otos_lotto_sorsolas_legnagyobb_nyeremeny","timestamp":"2020. február. 27. 11:48","title":"Minden idők legnagyobb lottónyereménye vár gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]