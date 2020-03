Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd18da54-5d99-4d8d-8759-063ea70a4196","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A múzeum dolgozói félnek a fertőzéstől, megelőzési tervet szeretnének.","shortLead":"A múzeum dolgozói félnek a fertőzéstől, megelőzési tervet szeretnének.","id":"20200301_A_koronavirus_miatt_nem_nyitott_ki_a_Louvre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd18da54-5d99-4d8d-8759-063ea70a4196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72bfffa-43e6-48f5-9fc0-1f3fff70913c","keywords":null,"link":"/kultura/20200301_A_koronavirus_miatt_nem_nyitott_ki_a_Louvre","timestamp":"2020. március. 01. 15:15","title":"A koronavírus miatt nem nyitott ki a Louvre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cdb7d0d-3ae3-4de5-a807-072e799fa5a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bár Athén és Szófia is cáfolta, hogy százezer bevándorló kelt át a török határokon, Görögország és Bulgária is megerősítette határainak védelmét.","shortLead":"Bár Athén és Szófia is cáfolta, hogy százezer bevándorló kelt át a török határokon, Görögország és Bulgária is...","id":"20200302_Franciaorszag_hatarvedelmi_segitseget_nyujtana_Gorogorszagnak_es_Bulgarianak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cdb7d0d-3ae3-4de5-a807-072e799fa5a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9013dab1-fdcf-40e7-83f2-97e1d83c0358","keywords":null,"link":"/vilag/20200302_Franciaorszag_hatarvedelmi_segitseget_nyujtana_Gorogorszagnak_es_Bulgarianak","timestamp":"2020. március. 02. 05:33","title":"Franciaország határvédelmi segítséget nyújtana Görögországnak és Bulgáriának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7cc37f2-7ea7-4ee1-a8c1-26a1539d43f2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lírikusabb hangvételű ballada, és progresszívebb, kifejezetten technikás dal is megtalálható a USEME új lemezén, az Üveghegyen.\r

\r

","shortLead":"Lírikusabb hangvételű ballada, és progresszívebb, kifejezetten technikás dal is megtalálható a USEME új lemezén...","id":"20200301_Itt_a_USEME_harmadik_nagylemeze__albumpremier_a_hvghun","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7cc37f2-7ea7-4ee1-a8c1-26a1539d43f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5bbdcfb-46f2-44df-9529-2f16dd3035b8","keywords":null,"link":"/kultura/20200301_Itt_a_USEME_harmadik_nagylemeze__albumpremier_a_hvghun","timestamp":"2020. március. 01. 11:00","title":"Itt a USEME harmadik nagylemeze – albumpremier a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1019640-4ff8-4897-b104-d1d32e4a7dde","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"kultura","description":"Hobo Blues Band, Skorpió, Syrius, Tátrai Band, Boom Boom, Latin – csak néhány Tátrai Tiborhoz köthető zenekar a sokból. Több mint 50 éve van a pályán, és több mint 50 lemezen gitározik a most 68 éves zenész-zeneszerző. Magát tücsöknek tartja, és úgy véli, a politikának nincs helye a művészetben. Interjú a hétfő este Artisjus zenei életműdíjat átvevő gitárossal, aki még azzal is derűsen együtt tud élni, hogy kézbetegsége miatt egyre nehezebb gitároznia. ","shortLead":"Hobo Blues Band, Skorpió, Syrius, Tátrai Band, Boom Boom, Latin – csak néhány Tátrai Tiborhoz köthető zenekar a sokból...","id":"20200302_Tatrai_Tibor_artisjus_dij_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1019640-4ff8-4897-b104-d1d32e4a7dde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e3ac5a-2acd-41bf-a1c5-9c05afbf56fa","keywords":null,"link":"/kultura/20200302_Tatrai_Tibor_artisjus_dij_interju","timestamp":"2020. március. 02. 20:00","title":"Tátrai Tibor: Megvisel, ha a hatalom rátelepszik a kultúrára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 120 parlamenti mandátumból a legfrissebb exit pollok szerint csak 59-et szerezhet meg a jobboldal az izraeli választáson.","shortLead":"A 120 parlamenti mandátumból a legfrissebb exit pollok szerint csak 59-et szerezhet meg a jobboldal az izraeli...","id":"20200303_izrael_exit_poll_valasztas_Netanjahu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05d13db2-1e79-4957-bd9a-0a4e3e116f34","keywords":null,"link":"/vilag/20200303_izrael_exit_poll_valasztas_Netanjahu","timestamp":"2020. március. 03. 05:06","title":"Frissítették az izraeli exit pollt, lehet, hogy mégsem lesz Netanjahunak többsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c57f4a-8e96-4a56-89fa-453881518821","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár évekkel ezelőtt elveszítette, Stohl András a mai napig szeretne megfelelni édesapjának. Egy színpadi beszélgetés során Kadarkai Endrének elárulta, szerette a férfit, de félt is tőle, mert nevelésében a szép szó és az atyai szigor egyaránt helyet kapott.\r

\r

","shortLead":"Bár évekkel ezelőtt elveszítette, Stohl András a mai napig szeretne megfelelni édesapjának. Egy színpadi beszélgetés...","id":"20200302_Bandi_Bandi_pofon_lesz_a_vege__Stohl_Andras_apja_nevelesi_elveirol_meselt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27c57f4a-8e96-4a56-89fa-453881518821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e12659-3832-429a-aa22-90bf3e9dbd31","keywords":null,"link":"/elet/20200302_Bandi_Bandi_pofon_lesz_a_vege__Stohl_Andras_apja_nevelesi_elveirol_meselt","timestamp":"2020. március. 02. 09:34","title":"„Bandi, Bandi, pofon lesz a vége!” – Stohl András az apja nevelési elveiről mesélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három héten át nem fogadják a turistákat, a lobbistákat, a vendégeket és a szemináriumok külsős résztveőit.","shortLead":"Három héten át nem fogadják a turistákat, a lobbistákat, a vendégeket és a szemináriumok külsős résztveőit.","id":"20200302_koronavirus_europai_parlament_latogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd47d58-c873-4b5b-94cf-0c6f50fbc51b","keywords":null,"link":"/vilag/20200302_koronavirus_europai_parlament_latogatas","timestamp":"2020. március. 02. 21:46","title":"Koronavírus: az Európai Parlamentet is lezárják a látogatók elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19112896-bcb8-4a5a-a062-a8677988772c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pár órával korábban Ankarában is őrizetbe vették a cég három munkatársát.\r

","shortLead":"Pár órával korábban Ankarában is őrizetbe vették a cég három munkatársát.\r

","id":"20200301_Orizetbe_vettek_Isztambulban_a_Szputnyik_orosz_hirportal_foszerkesztojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19112896-bcb8-4a5a-a062-a8677988772c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b0c3096-038f-4451-bd1a-23857a57df73","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_Orizetbe_vettek_Isztambulban_a_Szputnyik_orosz_hirportal_foszerkesztojet","timestamp":"2020. március. 01. 15:37","title":"Őrizetbe vették Isztambulban a Szputnyik orosz hírportál főszerkesztőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]