Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca696fe2-3889-472f-a857-e59166a16215","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Járványügyi híradóval jelentkezik a házi karanténból a Duma Aktuál, ezúttal a hvg360-on. Megtudhatjuk, hogyan lehet home office-t bérelni az Airbnb-n és miért nem készült még kabala a járványhoz. Debrecenből pedig Hadházi László tudósít. ","shortLead":"Járványügyi híradóval jelentkezik a házi karanténból a Duma Aktuál, ezúttal a hvg360-on. Megtudhatjuk, hogyan lehet...","id":"20200316_Duma_Aktual_Karantenyek_masodik_adas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca696fe2-3889-472f-a857-e59166a16215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9c6c27-fb21-4d1f-9e25-051cf6755c71","keywords":null,"link":"/360/20200316_Duma_Aktual_Karantenyek_masodik_adas","timestamp":"2020. március. 16. 19:00","title":"Duma Aktuál karanténhíradó: Mészáros Lőrinc-hologram tart matekórát a távoktatás alatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56941bff-38d1-4d27-9cac-dfe93d1e7b07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus elleni védekezésről tájékoztatott az operatív törzs: már heten kaptak többszázezres bírságot, mert nem tartották be a korlátozó intézkedéseket. A román és a bolgár tranzitutasok mellett a szerbeket is átengedik a határon. A tesztekhez pedig további hét laboratóriumot jelöltek ki, valamint több járványkórházat is arra az esetre, ha sokkal több beteg lesz.\r

\r

","shortLead":"A koronavírus elleni védekezésről tájékoztatott az operatív törzs: már heten kaptak többszázezres bírságot, mert nem...","id":"20200318_Eloben_az_operativ_torzs_sajtotajekoztatojarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56941bff-38d1-4d27-9cac-dfe93d1e7b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c2f923-ec94-464c-9be3-e6b4ab8569a8","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_Eloben_az_operativ_torzs_sajtotajekoztatojarol","timestamp":"2020. március. 18. 16:08","title":"Operatív törzs: az egész ország területén vannak már betegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64d9372-3491-4eb7-b73c-4345e19d21c2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hegyvidékek felmelegedése a kihalás szélére sodorhatja a görög karsztviperát (Vipera graeca) az MTA Ökológiai Kutatóközpontja tudósainak egy új kutatása szerint.","shortLead":"A hegyvidékek felmelegedése a kihalás szélére sodorhatja a görög karsztviperát (Vipera graeca) az MTA Ökológiai...","id":"20200317_hegyvidekek_felmelegedese_gorog_karsztvipera_kihalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b64d9372-3491-4eb7-b73c-4345e19d21c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5666fd-0272-4f2a-b50d-f20e76c9bfe1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200317_hegyvidekek_felmelegedese_gorog_karsztvipera_kihalas","timestamp":"2020. március. 17. 15:53","title":"Olyan meleg van a hegyekben is, hogy kihalhat a karsztvipera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0119344-cace-4333-84f0-1c352bc7275d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész és a felesége a múlt héten került kórházba, miután kiderült, hogy koronavírussal fertőződtek.","shortLead":"A színész és a felesége a múlt héten került kórházba, miután kiderült, hogy koronavírussal fertőződtek.","id":"20200317_Tom_Hanks_es_Rita_Wilson_elhagyhatta_a_korhazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0119344-cace-4333-84f0-1c352bc7275d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565c3ffd-69a5-4cf7-a108-adaea2755b80","keywords":null,"link":"/kultura/20200317_Tom_Hanks_es_Rita_Wilson_elhagyhatta_a_korhazat","timestamp":"2020. március. 17. 06:52","title":"Tom Hanks és Rita Wilson elhagyhatta a kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41221b37-df26-4046-8cb2-7d54d47f373c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Orbán Viktor hétfőn az Országgyűlésben arról beszélt, van, ahol már \"kopogtatott a baj\" a koronavírus miatt. Konkrét segítséget azonban csak az MNB kínált fel, a kormány eddig nem. De milyen bajokra milyen orvosságok lehetségesek? Vállalkozókkal beszélgettünk.","shortLead":"Orbán Viktor hétfőn az Országgyűlésben arról beszélt, van, ahol már \"kopogtatott a baj\" a koronavírus miatt. Konkrét...","id":"20200317_koronavirus_valsag_beruhazasosztonzes_kormanyzati_segitseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41221b37-df26-4046-8cb2-7d54d47f373c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0cbfc2c-27fd-453e-9102-24fda9a791f5","keywords":null,"link":"/kkv/20200317_koronavirus_valsag_beruhazasosztonzes_kormanyzati_segitseg","timestamp":"2020. március. 17. 06:30","title":"Óriási bajban a vállalkozások, mégis késik a kormányzati segítség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dbf9b93-43f0-4b5d-82a9-eb410b6e4f09","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakemberek továbbra is azt tanácsolják, hogy aki teheti, maradjon otthon. Arra az esetre, ha ez mégsem lehetséges, itt egy ügyintézői kisokos.","shortLead":"A szakemberek továbbra is azt tanácsolják, hogy aki teheti, maradjon otthon. Arra az esetre, ha ez mégsem lehetséges...","id":"20200317_Erre_figyeljen_ha_bankba_postara_hivatalba_vagy_orvoshoz_kell_mennie_veszelyhelyzet_eseten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dbf9b93-43f0-4b5d-82a9-eb410b6e4f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14bd0abc-cd62-4cb9-bff7-d28a4f3f7064","keywords":null,"link":"/kkv/20200317_Erre_figyeljen_ha_bankba_postara_hivatalba_vagy_orvoshoz_kell_mennie_veszelyhelyzet_eseten","timestamp":"2020. március. 17. 12:25","title":"Erre figyeljen, ha most bankba, postára, hivatalba, vagy orvoshoz kell mennie ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16983d4f-afc0-4976-93c1-b7a76eef2650","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Számos kiemelten fontos szolgáltató cég működését kell biztosítani.\r

","shortLead":"Számos kiemelten fontos szolgáltató cég működését kell biztosítani.\r

","id":"20200317_letfontossagu_vallalatokert_felelos_akciocsoport_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16983d4f-afc0-4976-93c1-b7a76eef2650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caf3b7a0-62dc-4e77-813b-11692e2d66ec","keywords":null,"link":"/kkv/20200317_letfontossagu_vallalatokert_felelos_akciocsoport_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 15:48","title":"Már dolgozik a létfontosságú vállalatokért felelős akciócsoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6172f735-666d-4f09-8975-95bb3cc8aa19","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Az egészségügyi ellátás szinte teljes leállásával jár egyes körzetekben az emberi erőforrásminiszter vasárnapi utasítása, amely szerint a 65 éven felüli egészségügyi dolgozók ne találkozzanak betegekkel. Van körzet, ahol hétből hat háziorvos már túl van ezen a koron – ők telefonon rendelnek vagy szabadságra mennek. De mi lesz a betegekkel?","shortLead":"Az egészségügyi ellátás szinte teljes leállásával jár egyes körzetekben az emberi erőforrásminiszter vasárnapi...","id":"20200316_szakorvosi_es_haziorvosi_ellatas_koronavirus_jarvany_idejen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6172f735-666d-4f09-8975-95bb3cc8aa19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2adbeb07-6c9e-435c-9be1-951c11e633ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_szakorvosi_es_haziorvosi_ellatas_koronavirus_jarvany_idejen","timestamp":"2020. március. 16. 20:00","title":"Ne lepődjön meg, ha már be sem engedik az orvosi rendelőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]