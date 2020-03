Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fcc67ce-78d2-4f90-98a3-4bde08c3ec4e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Március első felében már a vállalkozások gazdaságilag rosszabbnak látták a jövőt, pedig még sehol nem volt a koronavírus-járvány.","shortLead":"Március első felében már a vállalkozások gazdaságilag rosszabbnak látták a jövőt, pedig még sehol nem volt...","id":"20200323_gki_konjunkturaindex_koronavirus_kkv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fcc67ce-78d2-4f90-98a3-4bde08c3ec4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4148fc19-2a60-4ebb-8444-2c876042d9e4","keywords":null,"link":"/kkv/20200323_gki_konjunkturaindex_koronavirus_kkv","timestamp":"2020. március. 23. 06:00","title":"Már a koronavírus-pánik előtt borúsan látták a jövőt a magyarországi cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c40df7-ec52-4028-b681-445435660b75","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely folyamatosan véleményeztetni fogja az előterjesztéseket minden frakcióval, amíg nem rendeződik a helyzet.","shortLead":"Karácsony Gergely folyamatosan véleményeztetni fogja az előterjesztéseket minden frakcióval, amíg nem rendeződik...","id":"20200323_Elmarad_a_Fovarosi_Kozgyules_marciusi_ulese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09c40df7-ec52-4028-b681-445435660b75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ccf67c-fcf2-4410-a5e5-f02776b12e57","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_Elmarad_a_Fovarosi_Kozgyules_marciusi_ulese","timestamp":"2020. március. 23. 14:44","title":"Elmarad a Fővárosi Közgyűlés ülése a járványveszély miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3c0677-9d8c-46b8-bcba-ac833532da14","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Helyénvalónak tartják, hogy Eszenyi Enikő múlt héten visszavonta igazgatói pályázatát, de ez a fejlemény nem elégséges. A Vígszínház társulatának egykori tagjai egy új, közös nyilatkozatban kérik a fenntartót, hogy független szakértőkkel vizsgálják meg: a felidézett események jogilag is kimerítik-e a munkahelyi zaklatás fogalmát. ","shortLead":"Helyénvalónak tartják, hogy Eszenyi Enikő múlt héten visszavonta igazgatói pályázatát, de ez a fejlemény nem elégséges...","id":"20200323_Hianyoljuk_Eszenyi_Eniko_bocsanatkereset__kozos_nyilatkozatot_adtak_ki_a_volt_vigszinhazi_tagok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d3c0677-9d8c-46b8-bcba-ac833532da14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77a731f-12ab-4d61-80af-574ac800fabb","keywords":null,"link":"/kultura/20200323_Hianyoljuk_Eszenyi_Eniko_bocsanatkereset__kozos_nyilatkozatot_adtak_ki_a_volt_vigszinhazi_tagok","timestamp":"2020. március. 23. 12:11","title":"Hiányoljuk Eszenyi Enikő bocsánatkérését – közös nyilatkozatot adtak ki a volt vígszínházi tagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20ccae82-8019-4f92-b9c8-03f83220288c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egész erős földrengés keletkezett a horvát főváros térségében.","shortLead":"Egész erős földrengés keletkezett a horvát főváros térségében.","id":"20200322_Rengett_a_fold_a_szomszedban_Magyarorszagon_is_erezni_lehetett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20ccae82-8019-4f92-b9c8-03f83220288c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4cfcf5b-59e9-4599-8a84-aadb558ed212","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Rengett_a_fold_a_szomszedban_Magyarorszagon_is_erezni_lehetett","timestamp":"2020. március. 22. 08:27","title":"Rengett a föld a szomszédban, Magyarországon is érezni lehetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b7ddb5-346e-49a3-90cc-5918f690de07","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az esemény július 24-én kezdődne. ","shortLead":"Az esemény július 24-én kezdődne. ","id":"20200322_A_NOB_negy_heten_belul_dont_az_olimpiarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69b7ddb5-346e-49a3-90cc-5918f690de07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbf689b-9d58-4fa6-bb84-522f5d7c0eb1","keywords":null,"link":"/sport/20200322_A_NOB_negy_heten_belul_dont_az_olimpiarol","timestamp":"2020. március. 22. 19:58","title":"A NOB négy héten belül dönt az olimpiáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ihász Sándor nem adott át a nyomozóknak több, a gyilkossággal kapcsolatos bizonyítékot.","shortLead":"Ihász Sándor nem adott át a nyomozóknak több, a gyilkossággal kapcsolatos bizonyítékot.","id":"20200323_Fenyougy_vadat_emeltek_a_volt_fougyesz_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1df3eaa-7c23-46a9-9bd0-eb308a2ab352","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_Fenyougy_vadat_emeltek_a_volt_fougyesz_ellen","timestamp":"2020. március. 23. 10:23","title":"Fenyő-ügy: vádat emeltek a volt fővárosi főügyész ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0cac49-f24f-431e-8575-72777604dae9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"Közel háborús helyzet van, de olyan békés háborús\" - vallja Győr alig két hónapja Borkai Zsolt helyére megválasztott polgármestere. Dr. Dézsi Csaba András egyebek mellett beszél arról, kap-e információt, hogy pontosan hány fertőzött ember van a városában és honnan lesz elegendő védőfelszerelés.","shortLead":"\"Közel háborús helyzet van, de olyan békés háborús\" - vallja Győr alig két hónapja Borkai Zsolt helyére megválasztott...","id":"20200322_Dezsi_Csaba_Andras_a_Home_officeban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e0cac49-f24f-431e-8575-72777604dae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5e52f7-6b0a-4ab9-993b-e9905155fa71","keywords":null,"link":"/360/20200322_Dezsi_Csaba_Andras_a_Home_officeban","timestamp":"2020. március. 22. 18:00","title":"Dézsi Csaba András a Home office-ban: \"Hány maszkos eladót láttál?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d13c200-1da2-4471-81aa-ed56d305409b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora szerint nem is fertőzött körzetben volt, ezért ment be dolgozni. Miközben a magyar kormány már február végétől otthon maradásra kérte az Észak-Olaszországból érkezőket. Azt mondja, a többi szegedi fertőzötthöz nincs köze.","shortLead":"Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora szerint nem is fertőzött körzetben volt, ezért ment be dolgozni...","id":"20200322_A_kozlemenyt_adott_ki_a_szegedi_rektor_aki_megfertozodott_a_koronavirussal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d13c200-1da2-4471-81aa-ed56d305409b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e17a403b-c574-42f8-a1b7-9ab2c3a37bc2","keywords":null,"link":"/itthon/20200322_A_kozlemenyt_adott_ki_a_szegedi_rektor_aki_megfertozodott_a_koronavirussal","timestamp":"2020. március. 22. 13:28","title":"A koronavírusos orvos Észak-Olaszországból jött haza, de nem tartotta fontosnak, hogy otthon maradjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]