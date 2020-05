Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"754280a3-1e37-41b3-92ba-c23642d66b9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábbinál sokkal kevesebb esetben kell elvégezni a PCR-tesztet.","shortLead":"A korábbinál sokkal kevesebb esetben kell elvégezni a PCR-tesztet.","id":"20200510_kasler_koronavirus_teszt_egeszsegugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=754280a3-1e37-41b3-92ba-c23642d66b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c157c6f-6ce1-41fa-b94a-23eee633caa5","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_kasler_koronavirus_teszt_egeszsegugy","timestamp":"2020. május. 10. 15:13","title":"Népszava: Kásler újra átírta a szabályt, milyen orvosi ellátások előtt kell koronavírusra tesztelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ember megsérült a balesetben.","shortLead":"Egy ember megsérült a balesetben.","id":"20200510_Felborult_egy_rendorauto_a_Varosmajorban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f8c8f2-1792-4c9a-8fcf-2a812870180a","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Felborult_egy_rendorauto_a_Varosmajorban","timestamp":"2020. május. 10. 10:46","title":"Felborult egy rendőrautó a Városmajorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf9b8f8-3cbc-4919-b3f4-ba802b41c061","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint egy hónapon keresztül állt az országban minden a vizsgáztatás a koronavírus-járvány miatt. ","shortLead":"Több mint egy hónapon keresztül állt az országban minden a vizsgáztatás a koronavírus-járvány miatt. ","id":"20200511_Kinyitottak_a_kozlekedesi_vizsgakozpontok_tobb_mint_3000_vizsgazo_lesz_a_heten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebf9b8f8-3cbc-4919-b3f4-ba802b41c061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d6cbf06-b676-4fe1-aae8-7d10881e22ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20200511_Kinyitottak_a_kozlekedesi_vizsgakozpontok_tobb_mint_3000_vizsgazo_lesz_a_heten","timestamp":"2020. május. 11. 16:31","title":"Újra lehet jogosítványt szerezni – több mint 3000 vizsgázó lesz a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852a0190-f614-4588-932a-41eba2f0f420","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Amikor Michelle Robinson 1989 nyarán elvállalja egy ígéretes jogászpalánta mentorálását, még sejtelme sincs róla, hogy ez a „szimpla igen” mennyi mindent változtat meg az életében. Részlet Michelle Obama önéletrajzi könyvéből. ","shortLead":"Amikor Michelle Robinson 1989 nyarán elvállalja egy ígéretes jogászpalánta mentorálását, még sejtelme sincs róla...","id":"20200511_Hogyan_talalkozott_egymassal_eloszor_Michelle_es_Barack_Obama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=852a0190-f614-4588-932a-41eba2f0f420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b194e7-eb4a-4de7-b3c4-8f4bddb0c107","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200511_Hogyan_talalkozott_egymassal_eloszor_Michelle_es_Barack_Obama","timestamp":"2020. május. 11. 19:15","title":"Hogyan találkozott egymással először Michelle és Barack Obama?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d92d84e-a5fe-48f1-8a98-418e95cc3876","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A koronavírus-járvány kezelésében is visszaköszönnek azok, a tudás és a hatalom egyedüli birtoklását kifejező gesztusok Donald Trumpnál, amiket abban a valóságshowban fejlesztett tökélyre, amely az önfényező New York-i ingatlanmágnást ráállította a Fehér Házig vezető útra.\r

\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány kezelésében is visszaköszönnek azok, a tudás és a hatalom egyedüli birtoklását kifejező gesztusok...","id":"20200510_Valosagshow_ropitette_a_Feher_Hazig_Trumpot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d92d84e-a5fe-48f1-8a98-418e95cc3876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e282fab-4de3-4e23-a1e2-83bad3f24205","keywords":null,"link":"/360/20200510_Valosagshow_ropitette_a_Feher_Hazig_Trumpot","timestamp":"2020. május. 10. 13:00","title":"Trump ma is azt használja, amit egy valóságshow-ban tanult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20200511_uzemanyag_benzin_gazolaj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff065765-dc93-470e-8e47-705260967831","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200511_uzemanyag_benzin_gazolaj","timestamp":"2020. május. 11. 16:17","title":"Ismét emelkedik az üzemanyagok ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aca4414-d77d-45da-ba7e-716b6678b7ac","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök optimistább mindenki másnál, szerinte annyira gyorsan visszapattan a gazdaságunk, hogy még pluszban is zárjuk ezt az évet.","shortLead":"A jegybankelnök optimistább mindenki másnál, szerinte annyira gyorsan visszapattan a gazdaságunk, hogy még pluszban is...","id":"20200510_Matolcsy_Nem_lesz_recesszio_koronavirus_mnb_novekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2aca4414-d77d-45da-ba7e-716b6678b7ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"519c6e06-63a4-4852-959a-104b35391a33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200510_Matolcsy_Nem_lesz_recesszio_koronavirus_mnb_novekedes","timestamp":"2020. május. 10. 09:57","title":"Matolcsy: Nem lesz recesszió idén sem Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"338b75f1-c9e6-4819-9f83-1a1bbc55d74d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Körülbelül 10 fokkal lehűl a levegő a jövő héten, a hét közepén helyenként tíz fok lesz a maximum hőmérséklet az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzése szerint. ","shortLead":"Körülbelül 10 fokkal lehűl a levegő a jövő héten, a hét közepén helyenként tíz fok lesz a maximum hőmérséklet...","id":"20200510_Tiz_fokos_lehules_jon_hetfotol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=338b75f1-c9e6-4819-9f83-1a1bbc55d74d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eba8d3e-250f-4ede-a6ab-6139ccc388bc","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Tiz_fokos_lehules_jon_hetfotol","timestamp":"2020. május. 10. 16:20","title":"Tíz fok is lehet a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]