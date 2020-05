Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Franciaországban közel a 27 ezerhez a halottak száma.\r

","shortLead":"Franciaországban közel a 27 ezerhez a halottak száma.\r

","id":"20200513_60nal_is_tobben_tettek_feljelentest_a_francia_kormany_ellen_a_jarvany_kezelese_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53916ded-0e2d-4465-9c3f-9990cb46131e","keywords":null,"link":"/vilag/20200513_60nal_is_tobben_tettek_feljelentest_a_francia_kormany_ellen_a_jarvany_kezelese_miatt","timestamp":"2020. május. 13. 05:18","title":"60-nál is többen tettek feljelentést a francia kormány ellen a járvány kezelése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1068344c-21ef-4725-b29e-77f18e378145","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég vezetése szerint a munkavállalók teljesítményét nehéz helyzetben is értékelni kell.","shortLead":"A cég vezetése szerint a munkavállalók teljesítményét nehéz helyzetben is értékelni kell.","id":"20200512_magyar_suzuki_esztergom_bonusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1068344c-21ef-4725-b29e-77f18e378145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f79d4ac5-3031-474b-8771-22e6bf0c622b","keywords":null,"link":"/kkv/20200512_magyar_suzuki_esztergom_bonusz","timestamp":"2020. május. 12. 17:10","title":"A válság ellenére is bónuszt fizet a magyar Suzuki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4592fdc9-1adb-4338-b96c-cbe55d6df2e2","c_author":"Csányi Nikolett","category":"kkv","description":"A korlátozások kezdete óta szívesebben vásárolnak helyben az emberek, már ahol még megvan a bolt és napi friss áru – erről beszélt a hvg.hu-nak Tóth László, az Unió Coop vezetője. Miskolcon és Sajóecsegén jártunk, hogy megtudjuk, hogyan boldogulnak a kisboltok a járvány idején. Videó.","shortLead":"A korlátozások kezdete óta szívesebben vásárolnak helyben az emberek, már ahol még megvan a bolt és napi friss áru –...","id":"20200513_kistelepulesek_kiskereskedelem_koronavirus_coop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4592fdc9-1adb-4338-b96c-cbe55d6df2e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e703cacc-d532-4cb1-9c6c-11559f6fde00","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_kistelepulesek_kiskereskedelem_koronavirus_coop","timestamp":"2020. május. 13. 14:00","title":"Ha nem kapnak segítséget, eltűnhetnek a boltok a kistelepüléseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed4fb6d1-b720-4fda-9933-a63dd783c5d3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A meghirdetése óta eltelt kevesebb mint egy nap alatt mintegy 15 ezren jelentkeztek a gazdaságvédelmi akciótervhez kapcsolódó újratervezés programban elindult ingyenes, 8 hetes informatikai online oktatásra – mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára kedd este az M1-en.","shortLead":"A meghirdetése óta eltelt kevesebb mint egy nap alatt mintegy 15 ezren jelentkeztek a gazdaságvédelmi akciótervhez...","id":"20200512_ingyenes_allami_informatikai_kurzus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed4fb6d1-b720-4fda-9933-a63dd783c5d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83a21fbb-b933-4218-afd8-82ba9d91ee72","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_ingyenes_allami_informatikai_kurzus","timestamp":"2020. május. 12. 23:18","title":"Rászabadultak a magyarok, 15 ezren jelentkeztek egy nap alatt az ingyenes állami informatikai tanfolyamra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b174c9c-f85f-4eb0-af83-309c9222e337","c_author":"Babus Endre","category":"360","description":"Támadták azzal, hogy a pártállami titkosszolgálatot védi, volt kommunista vezetők politikai pereivel kellett foglalkoznia. A HVG 1990 augusztusában, legfőbb ügyésszé választása után készített vele portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.\r

","shortLead":"Támadták azzal, hogy a pártállami titkosszolgálatot védi, volt kommunista vezetők politikai pereivel kellett...","id":"20200513_gyorgyi_kalman_hvgportre_1990_augusztus_25","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b174c9c-f85f-4eb0-af83-309c9222e337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a8ddb5d-1bcc-49f0-ba49-3d2bcdc0ac45","keywords":null,"link":"/360/20200513_gyorgyi_kalman_hvgportre_1990_augusztus_25","timestamp":"2020. május. 13. 17:30","title":"Rendszerváltók30 – Györgyi Kálmán: Az ügyészség nem kvázi kegyelmi fórum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9921b1-eafd-4fad-b439-1edab63667a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy egyszerű operációsrendszer-váltás érdekes következménnyel járhat: egy próba során fényesebbé vált a MacBook Air kijelzője.","shortLead":"Egy egyszerű operációsrendszer-váltás érdekes következménnyel járhat: egy próba során fényesebbé vált a MacBook Air...","id":"20200512_apple_macbook_air_2020_kepernyo_fenyero_macos_helyett_windows10","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b9921b1-eafd-4fad-b439-1edab63667a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee6f0720-2f05-4dac-a5c8-85160c14ece3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_apple_macbook_air_2020_kepernyo_fenyero_macos_helyett_windows10","timestamp":"2020. május. 12. 13:38","title":"Jó kis trükk: ha Windows kerül a MacBookra, nagyobb lesz a képernyő fényereje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d7e9a93-0ba0-4aa8-9462-7a1dcc3751d2","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A különleges gazdasági övezetek kialakítása miatt egyes települések jelentős bevételeket veszítenek, azokat a megyék kapják. A kormány szerint az önkormányzatok nem veszítenek.","shortLead":"A különleges gazdasági övezetek kialakítása miatt egyes települések jelentős bevételeket veszítenek, azokat a megyék...","id":"20200513_A_kormany_csusztatva_magyarazza_az_onkormanyzatok_karara_letrehozando_ovezeteket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d7e9a93-0ba0-4aa8-9462-7a1dcc3751d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf363825-1918-463c-83cc-3dfeb92cb151","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_A_kormany_csusztatva_magyarazza_az_onkormanyzatok_karara_letrehozando_ovezeteket","timestamp":"2020. május. 13. 14:58","title":"A kormány csúsztatva magyarázza az önkormányzatok kárára létrehozandó övezeteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82bbb704-4eff-4c09-af2c-52aa5287f70d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerdai kormányülésen előkerülhet a fővárosi korlátozások ügye, viszont a főpolgármesterrel még nem vitatták meg a kérdést.","shortLead":"A szerdai kormányülésen előkerülhet a fővárosi korlátozások ügye, viszont a főpolgármesterrel még nem vitatták meg...","id":"20200512_budapest_nyitas_korlatozas_karacsony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82bbb704-4eff-4c09-af2c-52aa5287f70d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7477216e-dd69-46b1-b8cb-2127c8e7779b","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_budapest_nyitas_korlatozas_karacsony","timestamp":"2020. május. 12. 16:20","title":"Még nem tárgyalt a főváros a kormánnyal az újranyitásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]