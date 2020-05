Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e59515b3-a1a3-4bd0-b612-70c817881167","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az USS Nevada Pearl Harbornál és Okinavánál is komoly szerepet kapott. 1948-ban süllyedt el, de a roncsaira most, hosszú kutatás után sikerült csak rábukkanni.","shortLead":"Az USS Nevada Pearl Harbornál és Okinavánál is komoly szerepet kapott. 1948-ban süllyedt el, de a roncsaira most...","id":"20200514_uss_nevada_hadihajo_roncs_hajoroncs_csendes_ocean_pearl_harbor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e59515b3-a1a3-4bd0-b612-70c817881167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c0ae9a-9087-48d5-a468-56c2019af648","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_uss_nevada_hadihajo_roncs_hajoroncs_csendes_ocean_pearl_harbor","timestamp":"2020. május. 14. 09:33","title":"4700 méter mélyen bukkantak rá egy legendás hajóroncsra a Csendes-óceánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd210877-fcc3-45b0-b22a-f01a96820243","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint itt az ideje annak, hogy a kormány összeszedje a bátorságát ,és végre a nyitás mellett döntsön Budapesten is. Karácsony arról beszélt a sajtónak, hogy politikailag motivált felelőtlenség az, hogy a kormány ül a kórházi fertőzöttséget bizonyító adatokon.","shortLead":"A főpolgármester szerint itt az ideje annak, hogy a kormány összeszedje a bátorságát ,és végre a nyitás mellett döntsön...","id":"20200514_Karacsony_gulyas_korlatozas_koronavirus_korhazi_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd210877-fcc3-45b0-b22a-f01a96820243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2011ecd6-fad5-49e0-b9d6-67b74f475009","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_Karacsony_gulyas_korlatozas_koronavirus_korhazi_fertozes","timestamp":"2020. május. 14. 15:36","title":"Karácsony: Hétvégén lezárják a pesti alsó rakpartot az autósok elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6088e457-cef2-417f-8d14-417c47471805","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar szupermodell egy Instagram-interjúban jelentette be, hogy elkapta a kórt.","shortLead":"A magyar szupermodell egy Instagram-interjúban jelentette be, hogy elkapta a kórt.","id":"20200515_mihalik_eniko_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6088e457-cef2-417f-8d14-417c47471805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f78a49-7380-49ed-8339-5f1fafb9e596","keywords":null,"link":"/elet/20200515_mihalik_eniko_koronavirus","timestamp":"2020. május. 15. 11:38","title":"Mihalik Enikő is átesett a koronavírus-fertőzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ed657fe-eba0-4e7a-b947-1e70a7a12c84","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Abban is megállapodtak, hogy a kormány mindenképp kifizeti a bajor autógyárnak az állami támogatást.","shortLead":"Abban is megállapodtak, hogy a kormány mindenképp kifizeti a bajor autógyárnak az állami támogatást.","id":"20200515_Atadta_a_kormany_a_BMWnek_a_debreceni_gyar_teruletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ed657fe-eba0-4e7a-b947-1e70a7a12c84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2414b791-96ba-4e49-9a95-eac30606df19","keywords":null,"link":"/kkv/20200515_Atadta_a_kormany_a_BMWnek_a_debreceni_gyar_teruletet","timestamp":"2020. május. 15. 11:02","title":"Átadta a kormány a BMW-nek a debreceni gyár területét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd983bc-c144-4be5-8b40-54d55a7ee69c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Unitree Robotics nevű startup cég azt szeretné, ha az A1 nevű robotkutyájuk lenne az ember új legjobb barátja.","shortLead":"A kínai Unitree Robotics nevű startup cég azt szeretné, ha az A1 nevű robotkutyájuk lenne az ember új legjobb barátja.","id":"20200514_unitree_robotics_a1_kinai_robotkutya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acd983bc-c144-4be5-8b40-54d55a7ee69c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703185b3-8d64-4d73-9bf7-2af442f990e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_unitree_robotics_a1_kinai_robotkutya","timestamp":"2020. május. 14. 15:03","title":"Kínának is van már saját robotkutyája, háziállatnak szánják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester visszaszólt Gulyás Gergelynek.","shortLead":"A főpolgármester visszaszólt Gulyás Gergelynek.","id":"20200514_karacsony_gergely_fopolgarmester_gulyas_gergely_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a94986d1-d570-49b9-8431-68b3c442b057","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_karacsony_gergely_fopolgarmester_gulyas_gergely_budapest","timestamp":"2020. május. 14. 13:31","title":"Karácsony: A kormány vagy töketlen, vagy politikai alapon bünteti a budapestieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9ac7668-8e2b-460a-a6a2-5388675a11f4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A dugók és a főnök távolléte is vonzerőt jelent.","shortLead":"A dugók és a főnök távolléte is vonzerőt jelent.","id":"20200513_A_franciak_belejottek_az_otthoni_munkaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9ac7668-8e2b-460a-a6a2-5388675a11f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61408f0a-8f66-4a80-ade9-473e9ef66f20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_A_franciak_belejottek_az_otthoni_munkaba","timestamp":"2020. május. 13. 19:19","title":"A franciák belejöttek az otthoni munkába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6435061b-00df-4a91-b13b-c9ec4f4f47e3","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Hat cég jelezte, hogy újraindítaná a járatait.","shortLead":"Hat cég jelezte, hogy újraindítaná a járatait.","id":"20200514_koronavirus_budapest_repulojarat_legitarsasag_legi_kozlekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6435061b-00df-4a91-b13b-c9ec4f4f47e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e28d2c-92a7-4935-b1bb-1ce968be8645","keywords":null,"link":"/kkv/20200514_koronavirus_budapest_repulojarat_legitarsasag_legi_kozlekedes","timestamp":"2020. május. 14. 16:19","title":"Júniustól több légitársaság is visszatér Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]