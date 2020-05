Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A munkaügyi hatóság több mint 4000 olyan embert talált, aki feketefoglalkoztatásban vett részt Magyarországon. A rajtakapottak lényegében védőháló nélkül dolgoznak a koronaválság idején.","shortLead":"A munkaügyi hatóság több mint 4000 olyan embert talált, aki feketefoglalkoztatásban vett részt Magyarországon...","id":"20200520_feketefoglalkoztatas_feketezes_zsebbe_fizetes_munkaugyi_hatosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57dc978c-c617-4eb7-b43a-ec58db5c5800","keywords":null,"link":"/kkv/20200520_feketefoglalkoztatas_feketezes_zsebbe_fizetes_munkaugyi_hatosag","timestamp":"2020. május. 20. 10:22","title":"Sok ezer, papírok nélkül dolgoztatott munkavállalót talált a hatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde432e7-37b4-4720-a1f0-6b8caea95d67","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus új korszakot hozott: Európa-szerte rászoktak az online vásárlásra az emberek, igaz, Magyarországon valamivel kevésbé. ","shortLead":"A koronavírus új korszakot hozott: Európa-szerte rászoktak az online vásárlásra az emberek, igaz, Magyarországon...","id":"20200518_online_magyar_koronavirus_jarvany_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fde432e7-37b4-4720-a1f0-6b8caea95d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5869d6bd-f373-40eb-888e-7635529e263f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200518_online_magyar_koronavirus_jarvany_felmeres","timestamp":"2020. május. 18. 14:46","title":"A magyarok 39 százaléka a járvány miatt bankolt először online","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420ca930-7cf3-4926-8db9-5a7125948c76","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gregory Tyree Boyce 30 éves volt. Meghalt a barátnője is.","shortLead":"Gregory Tyree Boyce 30 éves volt. Meghalt a barátnője is.","id":"20200519_Holtan_talaltak_az_elso_Alkonyatfilm_egyik_szineszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=420ca930-7cf3-4926-8db9-5a7125948c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"487e653c-26f8-4303-a2c0-a2a51c74c627","keywords":null,"link":"/kultura/20200519_Holtan_talaltak_az_elso_Alkonyatfilm_egyik_szineszet","timestamp":"2020. május. 19. 10:58","title":"Holtan találták az első Alkonyat-film egyik színészét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c850ee5-64a8-45ad-a2dc-c6840873b1e6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök kedden bejelentette, hogy a koronavírus-járvány miatt zárva marad az amerikai-kanadai határ, New York állam kormányzója pedig azt közölte, hogy engedélyezik a kis létszámú ünneplést a Hősök Napján.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök kedden bejelentette, hogy a koronavírus-járvány miatt zárva marad az amerikai-kanadai...","id":"20200519_New_Yorkban_lehet_unnepelni_a_Hosok_Napjan_de_tiz_fosnel_nem_lehet_nagyobb_a_tomeg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c850ee5-64a8-45ad-a2dc-c6840873b1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56639f0d-524d-45e1-94f8-45729c0cbc89","keywords":null,"link":"/vilag/20200519_New_Yorkban_lehet_unnepelni_a_Hosok_Napjan_de_tiz_fosnel_nem_lehet_nagyobb_a_tomeg","timestamp":"2020. május. 19. 21:39","title":"New Yorkban lehet ünnepelni a Hősök Napján, de tíz fősnél nem lehet nagyobb a \"tömeg\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91744ac5-1198-4cfd-92ae-727d7a47ad24","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy friss jelentés arra figyelmeztet, hogy akár a negyedével is csökkenhet a terméshozam a klímaváltozás miatt Etiópiában, a világ hetedik legnagyobb kávétermesztő országában. Emiatt pedig drágulhat a kávé. ","shortLead":"Egy friss jelentés arra figyelmeztet, hogy akár a negyedével is csökkenhet a terméshozam a klímaváltozás miatt...","id":"20200519_klimavaltozas_globalisfelmelegedes_kavetermesztes_afrika_etiopia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91744ac5-1198-4cfd-92ae-727d7a47ad24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af46c4aa-185c-4a7f-83b3-763fac0e6d61","keywords":null,"link":"/zhvg/20200519_klimavaltozas_globalisfelmelegedes_kavetermesztes_afrika_etiopia","timestamp":"2020. május. 19. 18:16","title":"A klímaváltozás miatt veszélyben a kávétermesztés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b271dfc-9f03-492c-a31d-b276ed3d7664","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Benjamin, az erészenyesfarkas utolsó élő példánya 1936 szeptemberében halt meg egy németországi állatkertben. Az eddig ismert utolsó videót 1935 márciusában készítették róla.","shortLead":"Benjamin, az erészenyesfarkas utolsó élő példánya 1936 szeptemberében halt meg egy németországi állatkertben. Az eddig...","id":"20200519_tasman_tigris_erszenyesfarkas_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b271dfc-9f03-492c-a31d-b276ed3d7664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c896eb-7808-440d-bc10-49f2fa24bbc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_tasman_tigris_erszenyesfarkas_video","timestamp":"2020. május. 19. 19:03","title":"Videó: 85 év után került elő egy felvétel a kihalt tasmán tigris utolsó élő példányáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7159ec23-cc1b-4386-bb1a-c1e299b31407","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google boszorkánykonyhájában néha furcsa eszközök is születnek. Az alábbi zsinór egy ilyen ötletelés eredménye.","shortLead":"A Google boszorkánykonyhájában néha furcsa eszközök is születnek. Az alábbi zsinór egy ilyen ötletelés eredménye.","id":"20200520_google_io_braid_fonal_zsineg_vezerlo_zenehallgatas_megallitas_lejatszas_erintes_alapu_vezerles_gesztusok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7159ec23-cc1b-4386-bb1a-c1e299b31407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b815a7-9cb2-4208-8164-c8f94c613d8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_google_io_braid_fonal_zsineg_vezerlo_zenehallgatas_megallitas_lejatszas_erintes_alapu_vezerles_gesztusok","timestamp":"2020. május. 20. 10:03","title":"A Google nagy ötlete az okoskábel, amit elég csak megérinteni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"659a5469-71c5-4790-b173-85e91853a055","c_author":"Jakab Péter","category":"itthon","description":"Sem a járványok, sem a populista diktatúrák kora nem múlt el. ","shortLead":"Sem a járványok, sem a populista diktatúrák kora nem múlt el. ","id":"20200519_Jakab_Peter_A_csalhatatlansag_a_csaszarok_betegsege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=659a5469-71c5-4790-b173-85e91853a055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2ddee1-21d2-451f-81a6-9eb592d93346","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_Jakab_Peter_A_csalhatatlansag_a_csaszarok_betegsege","timestamp":"2020. május. 19. 14:50","title":"Jakab Péter: A csalhatatlanság a császárok betegsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]