Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"530d40bc-78b4-4261-b8e1-8b3cb153b6d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az előrejelzések szerint a hőhullámot még napokig megszenvedi az ország, csak péntektől várhatóak viharok. ","shortLead":"Az előrejelzések szerint a hőhullámot még napokig megszenvedi az ország, csak péntektől várhatóak viharok. ","id":"20200526_india_hoseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=530d40bc-78b4-4261-b8e1-8b3cb153b6d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d578f8a-f653-40e4-9d1f-b45c96f19ff2","keywords":null,"link":"/zhvg/20200526_india_hoseg","timestamp":"2020. május. 26. 20:10","title":"Ötven fokos hőség pusztít Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a351c30f-8965-43f7-b09c-89dca0d60917","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az Országos Roma Önkormányzat azt kéri, senki se üljön fel a provokációnak, és maradjon távol a tüntetéstől.","shortLead":"Az Országos Roma Önkormányzat azt kéri, senki se üljön fel a provokációnak, és maradjon távol a tüntetéstől.","id":"20200528_Ures_szekhaz_es_rendorsegi_furgonok_varjak_a_Mi_Hazankat_a_roma_onkormanyzat_szekhazanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a351c30f-8965-43f7-b09c-89dca0d60917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c3488a8-83ab-4dc0-b007-fc9ac9b38136","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_Ures_szekhaz_es_rendorsegi_furgonok_varjak_a_Mi_Hazankat_a_roma_onkormanyzat_szekhazanal","timestamp":"2020. május. 28. 11:59","title":"Üres székház és rendőrségi furgonok várják a Mi Hazánkat a roma önkormányzat székházánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3c64f8b-3b8d-40c2-8d22-0d941f6f9a0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebben az új német terepjáróban minden körülmények mellett igen jók a túlélési esélyeink.","shortLead":"Ebben az új német terepjáróban minden körülmények mellett igen jók a túlélési esélyeink.","id":"20200527_robbantasok_ellen_is_ved_a_pancelozott_uj_mercedes_gosztaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3c64f8b-3b8d-40c2-8d22-0d941f6f9a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e218aa-a1ed-468e-a785-bf49673a1fe0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200527_robbantasok_ellen_is_ved_a_pancelozott_uj_mercedes_gosztaly","timestamp":"2020. május. 27. 07:59","title":"Robbantások ellen is véd a páncélozott új Mercedes G-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy munkahelyi tárgyalásra ment be fegyverrel a vállalat egy felfüggesztett dolgozója, három embert meggyilkolt, egy negyediket megsebesített. A rendőrség még keresi a támadás okát.","shortLead":"Egy munkahelyi tárgyalásra ment be fegyverrel a vállalat egy felfüggesztett dolgozója, három embert meggyilkolt...","id":"20200528_lovoldozes_gyilkossag_franciaorszag_targyalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0190355-f014-4f88-a6b3-ca3af8b9b7d7","keywords":null,"link":"/vilag/20200528_lovoldozes_gyilkossag_franciaorszag_targyalo","timestamp":"2020. május. 28. 06:00","title":"Lövöldözni kezdett egy dolgozó egy francia cég tárgyalótermében, három embert megölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1c10517-4331-4615-ad26-54ecac675fb1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több NER-közeli vállalkozó szállodai érdekeltségét is kitömték pénzzel a Kisfaludy-programban.","shortLead":"Több NER-közeli vállalkozó szállodai érdekeltségét is kitömték pénzzel a Kisfaludy-programban.","id":"20200528_Meszarosek_kirugtak_tobb_szaz_embert_mielott_milliardos_tamogatast_kaptak_volna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1c10517-4331-4615-ad26-54ecac675fb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa20d0b-ebde-466d-ad27-589fceff2226","keywords":null,"link":"/kkv/20200528_Meszarosek_kirugtak_tobb_szaz_embert_mielott_milliardos_tamogatast_kaptak_volna","timestamp":"2020. május. 28. 11:17","title":"Mészárosék kirúgtak több száz embert, mielőtt milliárdos támogatást kaptak volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36fa67d-8287-4482-853c-8a07ed8f07fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minél tovább tart a koronavírus-járványt követő válság, annál nagyobb az esély arra, hogy újabb adófajtákat vezetnek be. ","shortLead":"Minél tovább tart a koronavírus-járványt követő válság, annál nagyobb az esély arra, hogy újabb adófajtákat vezetnek...","id":"20200526_Ismet_egyre_tobb_adofajta_lehet_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e36fa67d-8287-4482-853c-8a07ed8f07fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db1e161d-8812-4729-9c8e-403fca830940","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_Ismet_egyre_tobb_adofajta_lehet_Magyarorszagon","timestamp":"2020. május. 26. 16:06","title":"Egyre több adót vezetnek be itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2cd50e-5d0d-4948-8533-0182abb8b34b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedd éjjel került fel a Parlament honlapjára a szöveg. Az általános indoklásban kiosztották az ellenzéket és az Európai Uniót is.","shortLead":"Kedd éjjel került fel a Parlament honlapjára a szöveg. Az általános indoklásban kiosztották az ellenzéket és az Európai...","id":"20200527_Benyujtotta_a_veszelyhelyzet_megszunteteserol_szolo_javaslatot_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd2cd50e-5d0d-4948-8533-0182abb8b34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f2b4b43-cd78-42e2-86f7-30e10c2ccc78","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_Benyujtotta_a_veszelyhelyzet_megszunteteserol_szolo_javaslatot_a_kormany","timestamp":"2020. május. 27. 00:46","title":"Benyújtotta a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló javaslatot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már több mint 144 ezren felgyógyultak a betegségből.","shortLead":"Már több mint 144 ezren felgyógyultak a betegségből.","id":"20200526_Az_olaszorszagi_tartomanyok_egynegyedeben_nem_diagnosztizaltak_uj_fertozottet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c726b2-1fa1-4a99-b96f-4c0307318552","keywords":null,"link":"/vilag/20200526_Az_olaszorszagi_tartomanyok_egynegyedeben_nem_diagnosztizaltak_uj_fertozottet","timestamp":"2020. május. 26. 20:29","title":"Az olaszországi tartományok egynegyedében nem diagnosztizáltak új fertőzöttet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]