Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2bf3f008-7627-4365-8cdc-2ae9a263dd3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivatar és felhőszakadás miatt is figyelmeztetést adtak ki.","shortLead":"Zivatar és felhőszakadás miatt is figyelmeztetést adtak ki.","id":"20200609_vihar_idojaras_felhoszakadas_zivatar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bf3f008-7627-4365-8cdc-2ae9a263dd3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0871c4-2505-4c57-b452-60c8e047ae41","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_vihar_idojaras_felhoszakadas_zivatar","timestamp":"2020. június. 09. 05:13","title":"Marad a viharos időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a872679-8e09-4356-964a-143401ab5f35","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jégesővel és viharos széllel is számolni kell.","shortLead":"Jégesővel és viharos széllel is számolni kell.","id":"20200608_A_fel_orszagra_kiadtak_a_figyelmeztetest_felhoszakadas_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a872679-8e09-4356-964a-143401ab5f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8094c94f-aada-451c-bae5-070aef1944a6","keywords":null,"link":"/elet/20200608_A_fel_orszagra_kiadtak_a_figyelmeztetest_felhoszakadas_miatt","timestamp":"2020. június. 08. 05:33","title":"A fél országra kiadták a figyelmeztetést felhőszakadás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1137bac-5655-4550-ad76-0d941009cb8a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Világszerte több mint félmilliárd ember azért nem kapta el a betegséget kutatók szerint, mert működnek a járvánnyal szemben a korlátozások.","shortLead":"Világszerte több mint félmilliárd ember azért nem kapta el a betegséget kutatók szerint, mert működnek a járvánnyal...","id":"20200608_koronavirus_lezarasok_eletmentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1137bac-5655-4550-ad76-0d941009cb8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0ee5ec-42a5-4440-8697-1c3c4849dd37","keywords":null,"link":"/vilag/20200608_koronavirus_lezarasok_eletmentes","timestamp":"2020. június. 08. 16:51","title":"3,1 millió ember életét menthették meg Európában a koronavírus elleni lezárásokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383ff8bf-c77c-4a10-9d5d-ae7b68f8d2f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy földön fekvő, epilepsziás férfi állapotát stabilizálták a mentő megérkezéséig.","shortLead":"Egy földön fekvő, epilepsziás férfi állapotát stabilizálták a mentő megérkezéséig.","id":"20200609_Eletet_mentettek_a_penzugyorok_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=383ff8bf-c77c-4a10-9d5d-ae7b68f8d2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11153ce9-9da2-43f9-b8eb-e9c9291db70c","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_Eletet_mentettek_a_penzugyorok_Budapesten","timestamp":"2020. június. 09. 11:49","title":"Életet mentettek a pénzügyőrök egy pesti buszmegállóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf9de37a-b3c7-418d-a6e6-f1bc974187ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktornál a miniszterei közül csak Varga Judit vitt haza kevesebbet tavaly.","shortLead":"Orbán Viktornál a miniszterei közül csak Varga Judit vitt haza kevesebbet tavaly.","id":"20200608_Rogan_Antal_Orban_Viktor_adobevallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf9de37a-b3c7-418d-a6e6-f1bc974187ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ecbf2a-5290-4dbf-8f1d-c3409d92d3c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200608_Rogan_Antal_Orban_Viktor_adobevallas","timestamp":"2020. június. 08. 16:27","title":"Rogán közel kilencszer annyit keresett tavaly, mint Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f007186d-109c-4bba-94a5-aa755661d3d9","c_author":"Stemler Miklós","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligencia által vezérelt, „öntanuló” művégtagon dolgozik a Pécsi Tudományegyetem 3D Központja és a szakmai támogatást nyújtó Corvus-Med kft. kutató-mérnök csapata. A felsővégtagi protézis elsajátítja viselője gyakori mozdulatait és gesztusait, és a remények szerint a jövőben tb-támogatás révén a leginkább rászorulókhoz is eljuthat. Szemrevételeztük a már működő prototípust.","shortLead":"Mesterséges intelligencia által vezérelt, „öntanuló” művégtagon dolgozik a Pécsi Tudományegyetem 3D Központja és...","id":"20200607_ember_arm_pte_ontanulo_muvegtag_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f007186d-109c-4bba-94a5-aa755661d3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d2d4af-b2b9-4e8b-bd59-9cca3aaa2c48","keywords":null,"link":"/tudomany/20200607_ember_arm_pte_ontanulo_muvegtag_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. június. 07. 20:00","title":"Itt az Ember Arm – tanulékony művégtagot fejlesztenek pécsi kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8eb3e82-e582-4a88-bc1f-834d62783f3a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadók egyenruhában voltak.","shortLead":"A támadók egyenruhában voltak.","id":"20200608_Lemeszaroltak_ket_falu_lakoit_Maliban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8eb3e82-e582-4a88-bc1f-834d62783f3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c6ba07-367a-41d7-b13d-605987ed378a","keywords":null,"link":"/vilag/20200608_Lemeszaroltak_ket_falu_lakoit_Maliban","timestamp":"2020. június. 08. 05:52","title":"Lemészárolták két falu lakóit Maliban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az értelmi sérült, figyelemhiányos hiperaktivitás zavarral küzdő fiatalt csak azért hatszor bírságolták meg, mert nem volt nála személyi igazolvány.","shortLead":"Az értelmi sérült, figyelemhiányos hiperaktivitás zavarral küzdő fiatalt csak azért hatszor bírságolták meg, mert nem...","id":"20200607_borton_szabalysertes_fogyatekkal_elo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c09b59b1-a1fe-40d7-b8ff-59445edb457b","keywords":null,"link":"/itthon/20200607_borton_szabalysertes_fogyatekkal_elo","timestamp":"2020. június. 07. 16:25","title":"Hónapokra lecsuktak egy értelmi sérült fiatalt, pedig szabálysértésért nem kerülhetett volna börtönbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]