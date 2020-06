Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15225591-6ad2-4e64-a7f6-1875b78192e0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai konzervgyártót is elérte a George Floyd halála nyomán elkezdődött folyamat, amely a rabszolgatartó múlt nyomait igyekszik eltüntetni.","shortLead":"Az amerikai konzervgyártót is elérte a George Floyd halála nyomán elkezdődött folyamat, amely a rabszolgatartó múlt...","id":"20200621_Az_Uncle_Bens_csomagolasat_is_megvaltoztatjak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15225591-6ad2-4e64-a7f6-1875b78192e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1039102-6010-4b81-a22f-ab88e106a6b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200621_Az_Uncle_Bens_csomagolasat_is_megvaltoztatjak","timestamp":"2020. június. 21. 14:50","title":"Megváltoztatják az Uncle Ben’s csomagolását és nevét, most már rasszistának tartják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"247e5eec-3abd-45f9-b3fe-3566d87dcf79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már jókora felirat is hirdeti, min háborodott fel a főváros vezetése.","shortLead":"Már jókora felirat is hirdeti, min háborodott fel a főváros vezetése.","id":"20200621_Karacsony_beszelgetni_hivta_kovetoit_aztan_rajzoltak_egyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=247e5eec-3abd-45f9-b3fe-3566d87dcf79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da4c7748-1b77-47ed-83b1-a55fc28108ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Karacsony_beszelgetni_hivta_kovetoit_aztan_rajzoltak_egyet","timestamp":"2020. június. 21. 09:51","title":"Karácsony beszélgetni hívta követőit, aztán rajzoltak egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9817d12e-1f31-4126-b13f-f8a21f080a9f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 200 rendőr és több óra elteltével tudta csak megfékezni a tombolókat, akik rendőrautókat is megrongáltak és kirakatokat zúztak be.","shortLead":"Több mint 200 rendőr és több óra elteltével tudta csak megfékezni a tombolókat, akik rendőrautókat is megrongáltak és...","id":"20200621_Komoly_zavargasok_voltak_szombat_ejjel_Stuttgartban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9817d12e-1f31-4126-b13f-f8a21f080a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7686850-2cad-47f4-98ae-6de9ffd2775e","keywords":null,"link":"/vilag/20200621_Komoly_zavargasok_voltak_szombat_ejjel_Stuttgartban","timestamp":"2020. június. 21. 10:47","title":"Komoly zavargások voltak szombat éjjel Stuttgartban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cdd9607-007a-44ea-8e11-c33e70b73316","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes szerint a bizonyítékai azt mutatják, hogy a vádak nem lehetnek igazak.","shortLead":"Az énekes szerint a bizonyítékai azt mutatják, hogy a vádak nem lehetnek igazak.","id":"20200622_Justin_Biebert_szexualis_zaklatassal_vadoljak_o_jogi_lepeseket_fontolgat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cdd9607-007a-44ea-8e11-c33e70b73316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d27bb35-be4f-4599-977d-c5edf906ce46","keywords":null,"link":"/elet/20200622_Justin_Biebert_szexualis_zaklatassal_vadoljak_o_jogi_lepeseket_fontolgat","timestamp":"2020. június. 22. 09:25","title":"Justin Biebert szexuális zaklatással vádolják, ő jogi lépéseket fontolgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da1f1fc9-4a2f-4057-82f6-face929ed5a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az űrvállalatok térnyerésével hamarosan egyre több cég szervezhet magánutakat a sztratoszférába. Egy startup hatalmas léggömbjével luxus körülmények közt hozná-vinné az érdeklődőket.","shortLead":"Az űrvállalatok térnyerésével hamarosan egyre több cég szervezhet magánutakat a sztratoszférába. Egy startup hatalmas...","id":"20200622_space_perspective_sztratoszfera_urturizmus_urutazas_leggomb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da1f1fc9-4a2f-4057-82f6-face929ed5a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4332d702-4792-4e87-aedb-0f3f3544ca09","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_space_perspective_sztratoszfera_urturizmus_urutazas_leggomb","timestamp":"2020. június. 22. 08:33","title":"Óriási léggömbbel, 38 milliós jegyáron vinne embereket az űr kapujáig egy magáncég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9445807-2e92-492c-bc3c-17e78315d24a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vasárnap volt az év harmadik fogyatkozása, amikor a Hold korongja egy rövid ideig eltakarta a Napot. A gyűrűs napfogyatkozást Magyarországról nem nagyon lehetett látni, de a világ számos tájáról érkeztek felvételek a jelenségről.","shortLead":"Vasárnap volt az év harmadik fogyatkozása, amikor a Hold korongja egy rövid ideig eltakarta a Napot. A gyűrűs...","id":"20200621_gyurus_napfogyatkozas_2020_junius_21_fotok_eszleles_csillagaszat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9445807-2e92-492c-bc3c-17e78315d24a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd441e6f-cae6-41c4-a8d5-0385e933646f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200621_gyurus_napfogyatkozas_2020_junius_21_fotok_eszleles_csillagaszat","timestamp":"2020. június. 21. 14:52","title":"Gyönyörű felvételek érkeztek a vasárnapi napfogyatkozásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9add72e4-d93d-4194-8a3b-d2aed47f2373","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Július elsejétől mindenki számára kötelező a rendszer.","shortLead":"Július elsejétől mindenki számára kötelező a rendszer.","id":"20200622_Nem_vart_kovetkezmenye_is_lehet_ha_valaki_megfeledkezik_az_online_szamlarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9add72e4-d93d-4194-8a3b-d2aed47f2373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e7d7714-bd0c-4c01-ba44-a752cf50a1c8","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_Nem_vart_kovetkezmenye_is_lehet_ha_valaki_megfeledkezik_az_online_szamlarol","timestamp":"2020. június. 22. 16:09","title":"Nem várt következménye is lehet, ha valaki megfeledkezik az online számláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3219733-ce8f-41d2-85a1-24a40a5f37a8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200621_A_herceg_is_csak_apa_plane_ha_meg_szulinapja_is_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3219733-ce8f-41d2-85a1-24a40a5f37a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb37d4c-816f-4bf8-88c2-59ce513b09d2","keywords":null,"link":"/elet/20200621_A_herceg_is_csak_apa_plane_ha_meg_szulinapja_is_van","timestamp":"2020. június. 21. 13:21","title":"A herceg is csak apa, pláne ha még szülinapja is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]