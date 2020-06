Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eeeaea12-1724-4ae2-a529-a2a8806668b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész azért kampányol, hogy a brit iskolákban ne legyen kötelező a hús a menzákon.","shortLead":"A zenész azért kampányol, hogy a brit iskolákban ne legyen kötelező a hús a menzákon.","id":"20200623_Paul_McCartney_hadat_uzent_a_husos_menuknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eeeaea12-1724-4ae2-a529-a2a8806668b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52869ba0-e64f-4bcf-9754-072298baabe7","keywords":null,"link":"/elet/20200623_Paul_McCartney_hadat_uzent_a_husos_menuknek","timestamp":"2020. június. 23. 09:17","title":"Paul McCartney hadat üzent a húsos menüknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár április végétől elérhetők a bértámogatások, és éltek is vele sokan, mégis harminckétezren veszítették el a munkájukat májusban. Így a járvány alatt már nyolcvanezren maradtak állás nélkül.","shortLead":"Bár április végétől elérhetők a bértámogatások, és éltek is vele sokan, mégis harminckétezren veszítették el...","id":"20200622_Kevesebben_veszitettek_el_az_allasukat_de_meg_mindig_tizezrek_kerultek_az_utcara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253e3f74-0fae-4c09-8f44-92616f0c1cc0","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_Kevesebben_veszitettek_el_az_allasukat_de_meg_mindig_tizezrek_kerultek_az_utcara","timestamp":"2020. június. 22. 17:37","title":"Itt vannak a májusi adatok: újabb tízezrek kerültek az utcára a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a94c5fe-5b80-4f06-b9c1-2e4db9dc8c66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még idén bevezeti azt a címkét a számítógépes kiegészítőiről ismert Logitech, amely arról informálja majd a vásárlót, hogy az adott termék előállítása során érte-e veszteség a természetet.","shortLead":"Még idén bevezeti azt a címkét a számítógépes kiegészítőiről ismert Logitech, amely arról informálja majd a vásárlót...","id":"20200623_logitech_karbonlabnyom_cimke_karbonsemleges_termekek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a94c5fe-5b80-4f06-b9c1-2e4db9dc8c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83bad839-2106-4946-927b-f7d626e96290","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_logitech_karbonlabnyom_cimke_karbonsemleges_termekek","timestamp":"2020. június. 23. 10:03","title":"Egérre, billentyűzetre, mindenre – fontos címke kerül a Logitech termékek dobozára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc594d13-fb20-4f4a-8587-80826e047fcb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ez azt jelenti, hogy a nettó bérnél is több jár majd a csecsemő hat hónapos koráig. Az intézkedés jövő július 1-től érvényes.","shortLead":"Ez azt jelenti, hogy a nettó bérnél is több jár majd a csecsemő hat hónapos koráig. Az intézkedés jövő július 1-től...","id":"20200623_novak_katalin_csed_csecsemogondozasi_dij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc594d13-fb20-4f4a-8587-80826e047fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9a56c0-6ab5-4162-a688-acd8bffa5a4f","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_novak_katalin_csed_csecsemogondozasi_dij","timestamp":"2020. június. 23. 10:17","title":"A bruttó fizetés 100 százalékára emelkedik a csed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1c6967-14f6-41f2-a21c-aa2274d3e6b8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Hatezer munkahelyet szüntet meg a BMW, gyakorlatilag mindet Németországban. A leépítéseket a csökkenő eladásokkal indokolja a konszern.","shortLead":"Hatezer munkahelyet szüntet meg a BMW, gyakorlatilag mindet Németországban. A leépítéseket a csökkenő eladásokkal...","id":"20200622_leepites_bmw_munkahely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb1c6967-14f6-41f2-a21c-aa2274d3e6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90034f31-8ab7-4a96-b5d2-7e0034a70f17","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_leepites_bmw_munkahely","timestamp":"2020. június. 22. 13:45","title":"Komoly leépítést jelentett be a BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b94da33a-0efa-4a73-85c4-e95fe8f4e9c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pusztay András azonnali hatállyal távozott. Tudomásunk szerint a főszerkesztőt nem váltották le. ","shortLead":"Pusztay András azonnali hatállyal távozott. Tudomásunk szerint a főszerkesztőt nem váltották le. ","id":"20200623_Lemondott_az_Index_vezerigazgatoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b94da33a-0efa-4a73-85c4-e95fe8f4e9c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e35d451c-c599-421a-a6a8-71442ccda18c","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_Lemondott_az_Index_vezerigazgatoja","timestamp":"2020. június. 23. 14:40","title":"Lemondott az Index vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e701a3d-90cb-4c81-8faa-2881e789f02e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkéntes túlmunka tömeges felmondásával gyakorolna nyomást a kormányra a Magyar Orvosi Kamara, hogy jelentős béremelést érjenek el. A januári tárgyalások a járvány miatt megszakadtak, az Emmi korábban azt ígérte, a veszélyhelyzet elmúltával visszatérnek majd a kérdésre, csakhogy a kamara a jövő évi költségvetésben nem látja az emelés fedezetét. ","shortLead":"Az önkéntes túlmunka tömeges felmondásával gyakorolna nyomást a kormányra a Magyar Orvosi Kamara, hogy jelentős...","id":"20200623_onkentes_tulmunka_orvos_mok_kormany_beremeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e701a3d-90cb-4c81-8faa-2881e789f02e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8c9bc2-5ed2-49dd-b3cd-409e8842c4db","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_onkentes_tulmunka_orvos_mok_kormany_beremeles","timestamp":"2020. június. 23. 12:04","title":"Hónapokon belül megbénulhat a rendszer, ha az orvosok beváltják fenyegetésüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64dbb34f-5b20-466e-b552-660d21007db1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bálint György vasárnap este hunyt el, 100 évesen. ","shortLead":"Bálint György vasárnap este hunyt el, 100 évesen. ","id":"20200623_A_Fovaros_sajat_halottjanak_tekinti_Balint_Gyorgyot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64dbb34f-5b20-466e-b552-660d21007db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688a4880-b3d0-43cf-a465-bdd23bb44cdb","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_A_Fovaros_sajat_halottjanak_tekinti_Balint_Gyorgyot","timestamp":"2020. június. 23. 12:52","title":"A Főváros saját halottjának tekinti Bálint Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]