[{"available":true,"c_guid":"93235936-bda0-45e0-8553-50ee2b59c0d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Heten meggyógyultak, tíz embernél mutatták ki a fertőzést.","shortLead":"Heten meggyógyultak, tíz embernél mutatták ki a fertőzést.","id":"20200630_koronavirus_covid_szamok_fertozottek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93235936-bda0-45e0-8553-50ee2b59c0d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e7a57e-e975-4ae8-a66a-ac8e557b8f62","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_koronavirus_covid_szamok_fertozottek","timestamp":"2020. június. 30. 08:44","title":"Hárommal nőtt az aktív koronavírus-fertőzöttek száma, senki nem halt meg hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d223f13-2753-49da-b550-1970b25d3752","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A betegség kezelés nélkül akár 24 órán belül halálos lehet.","shortLead":"A betegség kezelés nélkül akár 24 órán belül halálos lehet.","id":"20200701_Bubopestis_fertozott_meg_ket_embert_Mongoliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d223f13-2753-49da-b550-1970b25d3752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf54405-827d-48df-a7a1-be32558bb45b","keywords":null,"link":"/elet/20200701_Bubopestis_fertozott_meg_ket_embert_Mongoliaban","timestamp":"2020. július. 01. 10:37","title":"Bubópestis fertőzött meg két embert Mongóliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d513d9-f833-4038-89e7-d09b956af7b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatrészes sorozatot a Netflix szállítja majd.","shortLead":"A hatrészes sorozatot a Netflix szállítja majd.","id":"20200630_Colin_Kaepernick_addig_terdelt_amig_szamkivetett_lett_most_film_keszul_az_eletebol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8d513d9-f833-4038-89e7-d09b956af7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e3e292f-e7a2-4693-851b-42f1d7b8c7e4","keywords":null,"link":"/elet/20200630_Colin_Kaepernick_addig_terdelt_amig_szamkivetett_lett_most_film_keszul_az_eletebol","timestamp":"2020. június. 30. 09:47","title":"Colin Kaepernick addig térdelt, amíg számkivetett lett, most film készül az életéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d0ad3e-7878-41e2-b3af-11d2952ce69a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Moods néven érdemes keresni azt az új funkciót a Waze-ben, amivel saját hangulatunkhoz igazíthatjuk az autónk ikonját.","shortLead":"Moods néven érdemes keresni azt az új funkciót a Waze-ben, amivel saját hangulatunkhoz igazíthatjuk az autónk ikonját.","id":"20200629_waze_navigacio_rancfelvarras_moods_google","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07d0ad3e-7878-41e2-b3af-11d2952ce69a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d44d6a-5e64-451f-ab49-fe7d614dc1ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_waze_navigacio_rancfelvarras_moods_google","timestamp":"2020. június. 29. 17:03","title":"Használja a Waze-t? Frissítsen rá, már a hangulatát is beállíthatja az utazásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a26fd0-2fe3-437a-a2c1-ef204fe106cb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mészáros Lőrinc pénzét használó médiacég indíthatja el a Pesti TV-t.","shortLead":"A Mészáros Lőrinc pénzét használó médiacég indíthatja el a Pesti TV-t.","id":"20200629_Vaszily_Miklos_uj_cege_a_Pesti_Sracok_tevejebe_fektet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26a26fd0-2fe3-437a-a2c1-ef204fe106cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb2e1d3-c7ce-4287-b10e-1036180bbacb","keywords":null,"link":"/kkv/20200629_Vaszily_Miklos_uj_cege_a_Pesti_Sracok_tevejebe_fektet","timestamp":"2020. június. 29. 17:52","title":"Vaszily új cége a Pesti Srácok tévéjébe fektethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda91688-701a-47d9-9b01-1799167f056a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány kezdete óta megtízszereződött a készülékek száma az országban.","shortLead":"A koronavírus-járvány kezdete óta megtízszereződött a készülékek száma az országban.","id":"20200701_Magyarorszag_lelegeztetogep_Europa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eda91688-701a-47d9-9b01-1799167f056a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39af845c-b982-4e58-a3d8-971b2eb9582f","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_Magyarorszag_lelegeztetogep_Europa","timestamp":"2020. július. 01. 14:17","title":"Magyarországon lakosságarányosan több lélegeztetőgép van, mint az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f84ab7-5191-47c3-b5b3-eff060aca3c0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az elmúlt években többek között a George Clooney főszereplésével készült Ocean's Eleven-filmekben is szerepelt a legendás komikus.\r

\r

","shortLead":"Az elmúlt években többek között a George Clooney főszereplésével készült Ocean's Eleven-filmekben is szerepelt...","id":"20200630_Elhunyt_Carl_Reiner_szinesz_rendezo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98f84ab7-5191-47c3-b5b3-eff060aca3c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e50f03-f271-4fe3-ada9-e38b40202c12","keywords":null,"link":"/kultura/20200630_Elhunyt_Carl_Reiner_szinesz_rendezo","timestamp":"2020. június. 30. 20:11","title":"Elhunyt Carl Reiner színész, rendező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy éve és három hónapja lesz az Országos Atomenergia Hivatalnak arra, hogy átrágja magát a 283 ezer oldalas dokumentumon és döntsön róla.","shortLead":"Egy éve és három hónapja lesz az Országos Atomenergia Hivatalnak arra, hogy átrágja magát a 283 ezer oldalas...","id":"20200630_benyujtottak_az_uj_paksi_blokkok_engedelykerelmet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90899cef-0c43-405e-81b8-84758f2541b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200630_benyujtottak_az_uj_paksi_blokkok_engedelykerelmet","timestamp":"2020. június. 30. 17:43","title":"Benyújtották az új paksi blokkok engedélykérelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]