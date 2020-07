Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Bár már enyhített a kormányzat a Covid-19 vírus miatt bevezetett veszélyhelyzeten, valószínűleg nem vállalunk túlzott kockázatot azzal a megállapítással, hogy az elmúlt hónapok gyökeresen megváltoztatták az életet. A veszélyhelyzet miatti életmódváltás egyebek mellett abban is megmutatkozott, hogy sok más mellett a banki szolgáltatások használata – mint például a számlanyitás, a hitel és kölcsön igénylése, vagy a közüzemi díjak befizetése - is még inkább az online térbe terelődött.

2020. július. 02. 14:30 Bankba járni se fogunk már úgy, mint régen

2020. július. 03. 15:45 Életfogytiglani fegyházra ítélték az újhartyáni gyilkossággal vádolt volt rendőrt
A bíróság első fokon életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte azt a férfit, aki élve eltemetett egy nőt Újhartyán határában.

2020. július. 03. 10:35 A kormány szerint szebb lesz a Hajógyári-sziget a fakivágások után
Budapest előző vezetése négy nappal a tavalyi önkormányzati választások előtt adott engedélyt a munkálatokra. 2020. július. 02. 07:08 Novák Katalin gratulációja kiverte a biztosítékot a Néppártnál
A Fidesz alelnöke Andrzej Dudának gratulált a lengyel elnökválasztás első fordulója után, azonban ő nem a Polgári Platform jelöltje. Az Európai Néppárt frakcióülésén ezt többen is szóvá tették.

2020. július. 03. 15:03 Ha újabb Huawei telefonja van és taxizna: már letöltheti a Bolt alkalmazást A Bolt az első személyszállítást kínáló szolgáltatás, amelynek alkalmazása letölthető a Huawei újabb telefonjaira is. Igaz, van még rajta mit csiszolni.

2020. július. 02. 20:13 Erdélyi Superman Zsolt: Kilenc hónapja még ők hívtak, most sem akarom megölni az Indexet Az Est FM alapításának huszadik évfordulója alkalmából beszélgetett Erdélyi Zsolt Supermannel Veiszer Alinda és László Pál a karantén ideje alatt indult Kanapén című műsorukban, és a nosztalgiázáson túl aktuális kérdések is szóba kerültek. A műsorvezetők az Index.hu körüli helyzetről is kérdezték a reklámszakembert.

2020. július. 01. 20:47 Már csak terápiás javallat nélkül forgalmazhatók homeopátiás készítmények Július 1-től csak akkor lehet terápiás javallattal forgalmazni homeopátiás gyógyszert, ha a kezelés hatásosságát klinikai vizsgálatokkal is alátámasztották. Jelenleg azonban nincs ilyen készítmény Magyarországon.

2020. július. 02. 14:03 Megmutatta az átalakított Start menüt a Microsoft, ilyen lesz az új verzió
A Microsoft egyelőre csak az Insider programban résztvevőknek tette elérhetővé a Windows 10 új frissítését, amelynek része az átalakított Start menü is.