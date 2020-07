Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e063f56-4cd5-45fd-9faf-932509d315e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az áprilisinál kisebb volt az ipar visszaesése májusban, de az egy évvel korábbi termelés több, mint negyede így is eltűnt.","shortLead":"Az áprilisinál kisebb volt az ipar visszaesése májusban, de az egy évvel korábbi termelés több, mint negyede így is...","id":"20200707_magyar_ipar_majus_valsag_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e063f56-4cd5-45fd-9faf-932509d315e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204a4e7c-eed4-4516-81ec-4abe0fe8735d","keywords":null,"link":"/kkv/20200707_magyar_ipar_majus_valsag_koronavirus","timestamp":"2020. július. 07. 09:02","title":"Egy kicsit javult a magyar ipar helyzete, már csak 27,6 százalékot zuhant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c19fb9b-ea97-4ccd-b074-48e95e0985ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csodálatos adalék egy szövevényes történethez.","shortLead":"Csodálatos adalék egy szövevényes történethez.","id":"20200705_II_Erzsebet_tronjan_pozolt_Jeffrey_Epstein_baratnoje_es_Kevin_Spacey","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c19fb9b-ea97-4ccd-b074-48e95e0985ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab434ab-98a0-4c40-b68e-976dbdb07e3e","keywords":null,"link":"/elet/20200705_II_Erzsebet_tronjan_pozolt_Jeffrey_Epstein_baratnoje_es_Kevin_Spacey","timestamp":"2020. július. 05. 17:08","title":"II. Erzsébet trónján pózolt Jeffrey Epstein barátnője és Kevin Spacey","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ab71e5-4da6-4bb3-a052-034192b22430","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mobilos applikációt is fejleszt az Emmi az iskolai őrséghez.","shortLead":"Mobilos applikációt is fejleszt az Emmi az iskolai őrséghez.","id":"20200706_iskolarendorok_mobil_app_toborzas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9ab71e5-4da6-4bb3-a052-034192b22430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b3fde9-6deb-4ca2-a091-624e2902513d","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_iskolarendorok_mobil_app_toborzas","timestamp":"2020. július. 06. 14:36","title":"Pánikgombbal riaszthatják a tanárok az iskolarendőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A filmmogul özvegye egy évet tervezett kint tölteni, hogy megkapja az amerikai állampolgárságot. A filmmogul özvegye egy évet tervezett kint tölteni, hogy megkapja az amerikai állampolgárságot. De előbb visszajött.","id":"20200707_vajna_timea_los_angeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b476631e-73ad-43dd-95c3-05d5d797ac3d","keywords":null,"link":"/elet/20200707_vajna_timea_los_angeles","timestamp":"2020. július. 07. 09:13","title":"Vajna Tímea titokban Magyarországra utazott, hogy új szerelmével legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55bacbed-8e0c-4871-94d1-51f3a0ff68fb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Előrehozott premierdátumot kapott a nyár első nagy mozifilmje.","shortLead":"Előrehozott premierdátumot kapott a nyár első nagy mozifilmje.","id":"20200707_Eszement_rablas_magyar_modra__kijott_a_Pesti_balhe_elozetese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55bacbed-8e0c-4871-94d1-51f3a0ff68fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f62bca-3e8e-49bd-82dd-f6ca3a55af2d","keywords":null,"link":"/kultura/20200707_Eszement_rablas_magyar_modra__kijott_a_Pesti_balhe_elozetese","timestamp":"2020. július. 07. 09:58","title":"Eszement rablás magyar módra – kijött a Pesti balhé előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63a60ed0-5340-43f3-912d-d6b0c8a63dd4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 150 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma, 122 ezren viszont meggyógyultak.","shortLead":"Egy nap alatt 150 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma, 122 ezren viszont meggyógyultak.","id":"20200707_koronavirus_fertozott_globalis_szamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63a60ed0-5340-43f3-912d-d6b0c8a63dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72f3b8e9-0037-45bf-a2ec-0e331cb32771","keywords":null,"link":"/vilag/20200707_koronavirus_fertozott_globalis_szamok","timestamp":"2020. július. 07. 07:21","title":"11,5 millió koronavírus-fertőzött van a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Publicus kutatásában megkérdezett többsége szerint ősszel jöhet a koronavírus-járvány második hulláma.","shortLead":"A Publicus kutatásában megkérdezett többsége szerint ősszel jöhet a koronavírus-járvány második hulláma.","id":"20200706_koronavirus_anyagi_Publicus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba6f42c-1343-410c-a93f-4f1682a79cc6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200706_koronavirus_anyagi_Publicus","timestamp":"2020. július. 06. 07:47","title":"A koronavírus anyagilag is megviselte a magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3714db-8a1c-4e21-842d-0b2a1b77d1df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van, ahol azzal védekeznek a boltosok, hogy nem kapnak levegőt. Holott kötelező a védőeszköz használata mindenkinek, aki elmúlt már hat éves.","shortLead":"Van, ahol azzal védekeznek a boltosok, hogy nem kapnak levegőt. Holott kötelező a védőeszköz használata mindenkinek...","id":"20200706_maszk_boltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d3714db-8a1c-4e21-842d-0b2a1b77d1df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a5dc7b1-d059-4870-a785-3a85ca7e6663","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_maszk_boltok","timestamp":"2020. július. 06. 20:05","title":"Hiába kötelező, aki maszkban megy boltba, az is szinte biztosan rosszul hordja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]