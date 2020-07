Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1cef0dfc-ed97-45ad-a9e2-7a9cbb402d9d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lejjebb kerültek a ranglétrán, a csapat költségvetése azonban nem változik.","shortLead":"Lejjebb kerültek a ranglétrán, a csapat költségvetése azonban nem változik.","id":"20200706_dvsc_debrecen_loki_koltsegvetes_papp_laszlo_szima_gabor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cef0dfc-ed97-45ad-a9e2-7a9cbb402d9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4aec70-5add-406a-9841-baf7fe2acfa0","keywords":null,"link":"/kkv/20200706_dvsc_debrecen_loki_koltsegvetes_papp_laszlo_szima_gabor","timestamp":"2020. július. 06. 16:44","title":"1,2 milliárd forint marad az NB II.-be került DSVC költségvetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c898ae-c8b9-49e0-907a-06442910292a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nyomozó kutyák képesek egy szag molekuláris összetételéből kiszagolni a betegséget. ","shortLead":"A nyomozó kutyák képesek egy szag molekuláris összetételéből kiszagolni a betegséget. ","id":"20200706_Kutyakkal_szagoltatnak_ki_a_koronavirust_Nemetorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3c898ae-c8b9-49e0-907a-06442910292a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c27c0632-3a98-443b-81ac-0cc288c52754","keywords":null,"link":"/kultura/20200706_Kutyakkal_szagoltatnak_ki_a_koronavirust_Nemetorszagban","timestamp":"2020. július. 06. 10:08","title":"Kutyákkal szagoltatnák ki a koronavírust Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék után a kormányt is megmozgatta a pedofília miatt elítélt volt nagykövet ügye: azt közölték, hogy a gyermekek védelmét szolgáló törvények szigorítása már előkészület alatt áll.","shortLead":"Az ellenzék után a kormányt is megmozgatta a pedofília miatt elítélt volt nagykövet ügye: azt közölték...","id":"20200707_kaleta_gabor_torveny_szigoritas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580f773a-757a-4041-b2d2-cac2bb71f686","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_kaleta_gabor_torveny_szigoritas","timestamp":"2020. július. 07. 19:33","title":"Kaleta Gábor önkéntes orvosi kezelésre jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf3f5fb-a571-4b9d-935b-c63d14980b67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lengyel Róbert polgármester a kereskedelmi üzletek italárusítását is korlátozná.","shortLead":"Lengyel Róbert polgármester a kereskedelmi üzletek italárusítását is korlátozná.","id":"20200706_Alkoholfogyasztas_Siofok_Lengyel_Robert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cf3f5fb-a571-4b9d-935b-c63d14980b67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c986dbde-8e49-4293-bf7a-8331b8321aae","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_Alkoholfogyasztas_Siofok_Lengyel_Robert","timestamp":"2020. július. 06. 12:13","title":"Megtilthatják az utcai alkoholfogyasztást Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ab71e5-4da6-4bb3-a052-034192b22430","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mobilos applikációt is fejleszt az Emmi az iskolai őrséghez.","shortLead":"Mobilos applikációt is fejleszt az Emmi az iskolai őrséghez.","id":"20200706_iskolarendorok_mobil_app_toborzas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9ab71e5-4da6-4bb3-a052-034192b22430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b3fde9-6deb-4ca2-a091-624e2902513d","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_iskolarendorok_mobil_app_toborzas","timestamp":"2020. július. 06. 14:36","title":"Pánikgombbal riaszthatják a tanárok az iskolarendőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e950a375-2d24-4100-9da4-8f6e568d29a6","c_author":"Dobos Emese","category":"360","description":"Általánosságban ismert, hogy a zöldség, a gyümölcs, a vitaminok, a sok folyadék jótékony hatással vannak a szervezetre, most utánanéztünk, hogyan tehetik szebbé még a bőrünket is.","shortLead":"Általánosságban ismert, hogy a zöldség, a gyümölcs, a vitaminok, a sok folyadék jótékony hatással vannak a szervezetre...","id":"202026__szepseg_es_taplalkozas__repa_es_kollagen__nassolni_jo__beerik_agyumolcs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e950a375-2d24-4100-9da4-8f6e568d29a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1308fa-4fd4-4fcc-8b09-f54178a82e28","keywords":null,"link":"/360/202026__szepseg_es_taplalkozas__repa_es_kollagen__nassolni_jo__beerik_agyumolcs","timestamp":"2020. július. 06. 15:00","title":"Nem bűn nassolni, de ha túlzásba visszük, nem fogunk tetszeni magunknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 8516 koronavírus-fertőzöttet találtak Kaliforniában.","shortLead":"Egy nap alatt 8516 koronavírus-fertőzöttet találtak Kaliforniában.","id":"20200707_Kalifornia_jarvany_uj_koronavirus_usa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e964ad0-12df-49b7-a04e-fcc588cc07a0","keywords":null,"link":"/vilag/20200707_Kalifornia_jarvany_uj_koronavirus_usa","timestamp":"2020. július. 07. 06:27","title":"Kalifornia a járvány új nagy központja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c83ebf9-b2a1-497e-b814-61d0616c86d6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismét óvintézkedéseket vezetnek be Felső-Ausztriában: keddtől a hivatalokban szájmaszkot kell viselni, kerülni kell a nagyobb csoportosulásokat, valamint egy méteres távolságot kell tartani másoktól.","shortLead":"Ismét óvintézkedéseket vezetnek be Felső-Ausztriában: keddtől a hivatalokban szájmaszkot kell viselni, kerülni kell...","id":"20200706_ausztria_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c83ebf9-b2a1-497e-b814-61d0616c86d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70f288b7-d68c-4bf4-bbb5-fe63e9fc9e14","keywords":null,"link":"/vilag/20200706_ausztria_koronavirus","timestamp":"2020. július. 06. 18:52","title":"Újra szigorítanak Ausztriában a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]