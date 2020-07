Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc674a53-8339-44f8-8861-77649be89024","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Újszerű formanyelv, egyedi ajtókialakítás, szintetikus motorhang, zéró károsanyag-kibocsátás és 200 kilométeres hatótáv. Így vág neki a japán gyártó az elektromos-világnak – hazai utakon hajtottuk meg a Mazda MX-30-at. ","shortLead":"Újszerű formanyelv, egyedi ajtókialakítás, szintetikus motorhang, zéró károsanyag-kibocsátás és 200 kilométeres...","id":"20200715_az_elso_elektromos_mazda_kiprobaltuk_az_mx30at","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc674a53-8339-44f8-8861-77649be89024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665b76fd-6f79-4d4a-a93b-4c210f31db36","keywords":null,"link":"/cegauto/20200715_az_elso_elektromos_mazda_kiprobaltuk_az_mx30at","timestamp":"2020. július. 15. 18:01","title":"Az első elektromos Mazda: kipróbáltuk az MX-30-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"526bc0fb-072d-4db1-89f2-f3a2a2208d0c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavalyi 153 úti célból jelenleg 92 érhető el.","shortLead":"A tavalyi 153 úti célból jelenleg 92 érhető el.","id":"20200715_ferihegy_utasforgalom_valentinyi_katalin_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=526bc0fb-072d-4db1-89f2-f3a2a2208d0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4945b0d-bfa4-4a84-b276-80e8043ef85b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200715_ferihegy_utasforgalom_valentinyi_katalin_koronavirus","timestamp":"2020. július. 15. 11:14","title":"94 százalékkal esett vissza Ferihegy utasforgalma a tavalyihoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9911e850-9395-46ce-bc74-0ce76e486db9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Már most bebiztosíthatja 34. bajnoki serlegét a Real Madrid a spanyol élvonalban.","shortLead":"Már most bebiztosíthatja 34. bajnoki serlegét a Real Madrid a spanyol élvonalban.","id":"20200715_Csutortokon_bajnok_lehet_a_Real_Madrid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9911e850-9395-46ce-bc74-0ce76e486db9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9b83c3-e0a4-4e55-9878-869f66d3c779","keywords":null,"link":"/sport/20200715_Csutortokon_bajnok_lehet_a_Real_Madrid","timestamp":"2020. július. 15. 16:43","title":"Csütörtökön bajnok lehet a Real Madrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49f988a-0fa1-4642-831d-052be48cd57e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez egy 6500 éves agyagszobor. Az MTI tudósítása szerint szobrocska.","shortLead":"Ez egy 6500 éves agyagszobor. Az MTI tudósítása szerint szobrocska.","id":"20200716_Bemutattak_a_Egerszegi_Venuszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e49f988a-0fa1-4642-831d-052be48cd57e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61fceb41-602a-4dd6-b4c0-2257d3a91884","keywords":null,"link":"/kultura/20200716_Bemutattak_a_Egerszegi_Venuszt","timestamp":"2020. július. 16. 14:50","title":"Bemutatták az Egerszegi Vénuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74bfd7b-96d0-41be-a88d-cbc3b172efc1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Főként az igazán apró részecskéket viszi messzire a szél.","shortLead":"Főként az igazán apró részecskéket viszi messzire a szél.","id":"20200716_mikromuanyag_szel_oceanok_muanyagszennyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b74bfd7b-96d0-41be-a88d-cbc3b172efc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b35ac2b5-3a20-4d30-97ca-bbad36d0b8de","keywords":null,"link":"/zhvg/20200716_mikromuanyag_szel_oceanok_muanyagszennyezes","timestamp":"2020. július. 16. 10:44","title":"Többtonnányi mikroműanyagot sodor a szél az óceánokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6312d18a-68ea-4cbc-858b-6928c07323de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha zenei klipek, akkor YouTube – ennek szeretne véget vetni a Facebook.","shortLead":"Ha zenei klipek, akkor YouTube – ennek szeretne véget vetni a Facebook.","id":"20200716_facebook_zenei_videok_videoklip_zenekar_youtube","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6312d18a-68ea-4cbc-858b-6928c07323de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab877201-0a2b-46bb-93f8-151477536f54","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_facebook_zenei_videok_videoklip_zenekar_youtube","timestamp":"2020. július. 16. 11:33","title":"A Facebook levadászná a YouTube nézőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f16cc1-2444-4934-982f-d2aaee3bbad2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Emellett még 5 államközi kereset és körülbelül 7000 egyedi kérelem van az EJEB előtt a Krím félszigeten és Kelet-Ukrajnában történtek miatt.","shortLead":"Emellett még 5 államközi kereset és körülbelül 7000 egyedi kérelem van az EJEB előtt a Krím félszigeten és...","id":"20200715_hollandia_oroszorszag_mh17_ejeb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7f16cc1-2444-4934-982f-d2aaee3bbad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fcf31b5-451f-40bc-9aef-e1b66699a67b","keywords":null,"link":"/vilag/20200715_hollandia_oroszorszag_mh17_ejeb","timestamp":"2020. július. 15. 20:30","title":"Lelőtt maláj gép: Hollandia keresetet nyújtott be Oroszország ellen az Emberi Jogok Európai Bíróságán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779f4279-6bee-47a0-a695-7a2832012abe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A pontversenyt vezető Mercedes-pilóta a Magyar Nagydíj előtt hazautazott Monacóba.","shortLead":"A pontversenyt vezető Mercedes-pilóta a Magyar Nagydíj előtt hazautazott Monacóba.","id":"20200716_Hungaroring_elotti_koronavirus_teszteleserol_posztolt_fotot_Bottas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=779f4279-6bee-47a0-a695-7a2832012abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f4bc72-da7e-4d3e-a175-d8b8a20011ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20200716_Hungaroring_elotti_koronavirus_teszteleserol_posztolt_fotot_Bottas","timestamp":"2020. július. 16. 12:08","title":"A Magyar Nagydíj előtti koronavírus-teszteléséről posztolt Bottas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]