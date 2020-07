Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a91d4899-5835-4029-94ac-f10894b0ed50","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Amerikaiak, kínaiak, arabok is kihasználnák a most kínálkozó időablakot egy-egy robotokra bízott Mars-expedícióra.","shortLead":"Amerikaiak, kínaiak, arabok is kihasználnák a most kínálkozó időablakot egy-egy robotokra bízott Mars-expedícióra.","id":"202030__jaratok_amarsra__energiatakarekos_utazas__mintavetel__tudomanyos_elet_amarson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a91d4899-5835-4029-94ac-f10894b0ed50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ccdfcf7-4c38-43d7-b101-80b3bd07f799","keywords":null,"link":"/360/202030__jaratok_amarsra__energiatakarekos_utazas__mintavetel__tudomanyos_elet_amarson","timestamp":"2020. július. 26. 08:15","title":"Nincs megállás, ha van élet a Marson, azt most már meg fogjuk találni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem nyilatkozik, amíg az Index nem független.","shortLead":"Nem nyilatkozik, amíg az Index nem független.","id":"20200725_Baranyi_Krisztina_Indexbojkottot_hirdet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb306740-d9fe-404a-8eb6-f1fa01d65fe6","keywords":null,"link":"/itthon/20200725_Baranyi_Krisztina_Indexbojkottot_hirdet","timestamp":"2020. július. 25. 13:49","title":"Baranyi Krisztina Index-bojkottot hirdet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f21863-8d14-4647-9885-f1b97d8bcacf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index-szerkesztőség távozó tagjainak hétfőn egy ügyvéddel kell letárgyalniuk a felmondásukat. Többen keménykedéstől tartanak az ügyvéd és a cégvezető részéről, de Bodolai László azt üzente, nem lesz tárgyalás, csak lepapírozás, és az egyértelműségi kérdéseket tisztázzák.","shortLead":"Az Index-szerkesztőség távozó tagjainak hétfőn egy ügyvéddel kell letárgyalniuk a felmondásukat. Többen keménykedéstől...","id":"20200727_index_felmondas_targyalas_dull_Bodolai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13f21863-8d14-4647-9885-f1b97d8bcacf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eeefb26-3a36-4f17-82c1-67c6b3ccc62b","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_index_felmondas_targyalas_dull_Bodolai","timestamp":"2020. július. 27. 11:51","title":"Most tárgyalják le az indexesek a felmondásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jair Bolsonaro brazil elnök szombaton világgá kürtölte, hogy három pozitív koronavírus-teszt után végre negatív eredményt kapott.","shortLead":"Jair Bolsonaro brazil elnök szombaton világgá kürtölte, hogy három pozitív koronavírus-teszt után végre negatív...","id":"20200725_Bolsonaro_addig_tesztelt_mig_negativ_nem_lett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71771960-e420-4c9a-bfa3-c0ed76da2678","keywords":null,"link":"/vilag/20200725_Bolsonaro_addig_tesztelt_mig_negativ_nem_lett","timestamp":"2020. július. 25. 20:03","title":"Bolsonaro addig tesztelt, míg negatív nem lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5412baa6-3c01-4f4b-bd8a-465b49a8d1a9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Branislav Ivanovic, a Zenit csapatkapitánya ejtette le a labdarúgó Orosz Kupa trófeáját a szombati döntő után.\r

","shortLead":"Branislav Ivanovic, a Zenit csapatkapitánya ejtette le a labdarúgó Orosz Kupa trófeáját a szombati döntő után.\r

","id":"20200726_zenit_orosz_kupa_trofea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5412baa6-3c01-4f4b-bd8a-465b49a8d1a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193227ee-10cf-4d0a-8a17-ce462ff8ff6e","keywords":null,"link":"/sport/20200726_zenit_orosz_kupa_trofea","timestamp":"2020. július. 26. 12:57","title":"Alighogy megnyerték, rögtön összetörték a trófeát a Zenit focistái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27cf06bd-6ebc-4ed9-8b47-da6f0034fd20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A motor a Chevy izomautójából a Carmaroból érkezik. ","shortLead":"A motor a Chevy izomautójából a Carmaroból érkezik. ","id":"20200726_Bemutatkozott_az_egyik_legerosebb_amerikai_pickup_a_800_lovas_Chevrolet_Silverado_Yenko","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27cf06bd-6ebc-4ed9-8b47-da6f0034fd20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93040772-5358-4812-ba1e-79474c0dd733","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_Bemutatkozott_az_egyik_legerosebb_amerikai_pickup_a_800_lovas_Chevrolet_Silverado_Yenko","timestamp":"2020. július. 27. 04:26","title":"Bemutatkozott az egyik legerősebb pickup, a 812 lovas Chevrolet Silverado Yenko","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Balatonszentgyörgy-Tapolca vonalon, valamint a déli parton közlekedő, Keszthelyről induló távolsági vonatoknál késésekre kell számítani.","shortLead":"A Balatonszentgyörgy-Tapolca vonalon, valamint a déli parton közlekedő, Keszthelyről induló távolsági vonatoknál...","id":"20200726_autonak_utkozott_egy_szemelyvonat_keszthelyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd696565-6ab9-4d64-9d67-633b07698a16","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_autonak_utkozott_egy_szemelyvonat_keszthelyen","timestamp":"2020. július. 26. 17:42","title":"Autónak ütközött egy személyvonat Keszthelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d1bc6de-8aee-4ece-b257-723abb410672","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Órákig nem járt miatta az 1-es villamos","shortLead":"Órákig nem járt miatta az 1-es villamos","id":"20200726_hungaria_korut_baleset_lezaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d1bc6de-8aee-4ece-b257-723abb410672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6075e821-cb7a-417a-b615-e4c88fa6a8b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_hungaria_korut_baleset_lezaras","timestamp":"2020. július. 26. 20:59","title":"A villamosvágányon kötött ki a balesetező autós a Hungária körúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]