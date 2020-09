Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagyobb intézményekben indokolt lehet ilyen eszközöket elhelyezni a köznevelési államtitkár szerint. ","shortLead":"A nagyobb intézményekben indokolt lehet ilyen eszközöket elhelyezni a köznevelési államtitkár szerint. ","id":"20200915_koronavirus_jarvany_iskola_oktatas_maruzsa_zoltan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b85df7-2fb6-4721-9475-0657177f4bca","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_koronavirus_jarvany_iskola_oktatas_maruzsa_zoltan","timestamp":"2020. szeptember. 15. 12:23","title":"Hőkamerával is szűrhetik a koronavírus-gyanús diákokat az iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f8a02b-34aa-4b2d-a835-490a950540a4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A nyolcvanas évek óta először előzte meg a vinyl (bakelit) lemezeladás a CD-eladást Amerikában.","shortLead":"A nyolcvanas évek óta először előzte meg a vinyl (bakelit) lemezeladás a CD-eladást Amerikában.","id":"20200914_Visszafordult_az_ido_kereke_Amerikaban_gyozedelmeskedett_a_bakelit_a_CD_felett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46f8a02b-34aa-4b2d-a835-490a950540a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfddf3bb-d79b-4964-9e37-153de0dbb142","keywords":null,"link":"/elet/20200914_Visszafordult_az_ido_kereke_Amerikaban_gyozedelmeskedett_a_bakelit_a_CD_felett","timestamp":"2020. szeptember. 14. 13:28","title":"Visszafordult az idő kereke: Amerikában győzedelmeskedett a bakelit a CD felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f7bafb-f971-4190-b4de-4fae88b4660d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 13 ezer beazonosított esetről tudni már Magyarországon.","shortLead":"Több mint 13 ezer beazonosított esetről tudni már Magyarországon.","id":"20200914_Koronavirus_beteg_fertozottet_regisztralt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44f7bafb-f971-4190-b4de-4fae88b4660d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"962c7f2a-a42f-4880-adfd-9099dd81ecc4","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_Koronavirus_beteg_fertozottet_regisztralt","timestamp":"2020. szeptember. 14. 09:24","title":"Meghalt öt koronavírusos beteg, 844 új fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34501b67-240b-4be0-91ad-b5b001951871","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"75 évesen, koronavírusban hunyt el Momcilo Krajisnik, a boszniai szerb parlament volt házelnöke. Krajisnikot korábban a 90-es években elkövetett háborús és emberiesség elleni bűntettek miatt ítélték el. ","shortLead":"75 évesen, koronavírusban hunyt el Momcilo Krajisnik, a boszniai szerb parlament volt házelnöke. Krajisnikot korábban...","id":"20200915_Koronavirusban_halt_meg_a_haborus_bunokert_elitelt_volt_boszniai_szerb_hazelnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34501b67-240b-4be0-91ad-b5b001951871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97406257-dcbf-472b-b55b-316599225217","keywords":null,"link":"/vilag/20200915_Koronavirusban_halt_meg_a_haborus_bunokert_elitelt_volt_boszniai_szerb_hazelnok","timestamp":"2020. szeptember. 15. 13:19","title":"Koronavírusban halt meg a háborús bűnökért elítélt volt boszniai szerb házelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba59de65-f74f-4228-a23d-ac00d26ca0cc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Súlyos állapotban került kórházba a sértett, de nem meglőtték. Egy férfit őrizetbe vettek.","shortLead":"Súlyos állapotban került kórházba a sértett, de nem meglőtték. Egy férfit őrizetbe vettek.","id":"20200915_lovoldozes_berlinben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba59de65-f74f-4228-a23d-ac00d26ca0cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a05cfb7-ccd1-46be-8833-035f37b5715a","keywords":null,"link":"/vilag/20200915_lovoldozes_berlinben","timestamp":"2020. szeptember. 15. 07:45","title":"Lövöldözés volt Berlinben, egy ember kórházba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53f69026-935e-4eb7-9a38-393717128c80","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész nagyon büszke rá, hogy őrséget állhatott az előtetőn. ","shortLead":"A színész nagyon büszke rá, hogy őrséget állhatott az előtetőn. ","id":"20200915_Mucsi_Zoltan_SZFE","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53f69026-935e-4eb7-9a38-393717128c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71b7dc0a-e622-41a4-90a4-1df8b575448e","keywords":null,"link":"/elet/20200915_Mucsi_Zoltan_SZFE","timestamp":"2020. szeptember. 15. 12:04","title":"Mucsi Zoltán: Vidnyánszkynak is nagyon szomorú és kellemetlen lesz az az eszmélés, hogy mennyi kárt okozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"661d8a92-25ac-4171-b43b-e19263423ec1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple az Apple Watch-nál látottakhoz hasonló módon érné el, hogy távozzon a víz az iPhone-okból és iPadekből.","shortLead":"Az Apple az Apple Watch-nál látottakhoz hasonló módon érné el, hogy távozzon a víz az iPhone-okból és iPadekből.","id":"20200914_apple_iphone_ipad_water_lock_vizallo_iphone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=661d8a92-25ac-4171-b43b-e19263423ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bced464-ff21-41e5-8b18-3c27c0413f6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_apple_iphone_ipad_water_lock_vizallo_iphone","timestamp":"2020. szeptember. 14. 18:03","title":"Az iPhone is megkaphatja az érdekes megoldást, amelytől vízálló az Apple Watch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb5885c-f5a0-42d5-ad8c-f146f88aba8d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Extrém szárazság és hőség sújtja Brazília közép-nyugati részét, ami nagyban könnyíti az erdőtüzek terjedését.","shortLead":"Extrém szárazság és hőség sújtja Brazília közép-nyugati részét, ami nagyban könnyíti az erdőtüzek terjedését.","id":"20200915_brazilia_erdotuz_veszhelyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bb5885c-f5a0-42d5-ad8c-f146f88aba8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c68c66-2cb2-428b-b506-29a3ccd5bee9","keywords":null,"link":"/zhvg/20200915_brazilia_erdotuz_veszhelyzet","timestamp":"2020. szeptember. 15. 09:25","title":"1,4 millió hektár égett már le Brazíliában, vészhelyzetet rendeltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]