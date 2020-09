Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Lackfi Jánosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: dacminiszter, frekvenciabüntetés, tesztpolitika, sztrájk, horror. Az én hetem: Lackfi János valódi híreket mond a Háttérhatalomról

Pécsen egy hétre járványügyi megfigyelés alá kerülnek a diákok és több pedagógus is. Hét osztályt hazaküldtek Pécsen egy iskolából egy fertőzött tanár miatt

A rendkívüli idők jellempróbát jelentenek az egyes országok vezetői számára. A legnagyobb német napilapnál ismét nem a pozitív példák között említik a magyar kormányfőt. Süddeutsche Zeitung: Merkel nem egy Orbán, de még csak nem is Kurz

Csak a videó 150 millió forintba kerülhetett az "Igazság, erő, felemelkedés" kampányban. És ez csak egy csepp a tengerben, hiszen a kormány több tízmilliárdot költött az utóbbi időszakban olyan hirdetésekre, amelyeknek az értelmét nagyítóval kell keresni. Az Alapjogokért Központ sem tudja még, mennyibe kerül a kampánya Magyarország külügyminisztere az állami közbeszerzések egyik legnagyobb nyertesének jachtján nyaralt, de továbbra sincs itt semmi látnivaló. Szijjártót a jachtozásról kérdezték, azt felelte, hogy "soha nem engedtem magam köré korrupt szándékokat" Négy év alatt 14 milliárd forint osztalékot fizetett tulajdonosainak az állami koncesszióban működő dohányboltellátó, eközben az államnak 2 milliárd forint koncessziós díjat juttatott. A nemzeti trafikokat felügyelő állami cég némi nyereséget tudott produkálni a dohánykövető rendszernek köszönhetően. Hatalmas dohány van az államosított dohánykereskedelemben, csak nem az államnak

Három megyében dolgoztatták a fiatal lányokat. A TEK is segített elfogni a nőket prostitúcióra kényszerítő mindszenti társaságot

A tervek szerint a következő 18 hónapban egyesül majd az Nvidia és az ARM Holdings, ám erre előbb az amerikai, az európai, a brit és a kínai versenyhatóságnak is rá kell bólintania. Az Nvidia felvásárolja az ARM-et