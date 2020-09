Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0063e6e-6467-45f1-ae20-811bcf2194a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az androidos telefonok bizonyos országokban már azt is elárulhatják, miért keresnek bennünket egy telefonszámról.","shortLead":"Az androidos telefonok bizonyos országokban már azt is elárulhatják, miért keresnek bennünket egy telefonszámról.","id":"20200928_google_telefon_google_phone_spamszures_hivasazonositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0063e6e-6467-45f1-ae20-811bcf2194a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a527e23c-efdc-4209-881b-508342ec4b09","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_google_telefon_google_phone_spamszures_hivasazonositas","timestamp":"2020. szeptember. 28. 00:03","title":"Mit meg nem adnánk, ha Magyarországon is elérhető lenne ez az androidos funkció ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf71fa08-d5ae-4ac3-8634-6db355634089","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A tárca szerint ezrelékben mérhető az átvezényelt szakemberek aránya.","shortLead":"A tárca szerint ezrelékben mérhető az átvezényelt szakemberek aránya.","id":"20200928_Emmi_Van_agy_van_eszkoz_es_van_szakember","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf71fa08-d5ae-4ac3-8634-6db355634089&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269a6cc0-477f-42e7-9df2-82acd5396ed4","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_Emmi_Van_agy_van_eszkoz_es_van_szakember","timestamp":"2020. szeptember. 28. 20:42","title":"Emmi: \"Van ágy, van eszköz és van szakember\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d132f8ef-cd23-441f-a118-f5eafe29300d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Urológiai klinikára kell majd menni a járóbetegeknek. ","shortLead":"Az Urológiai klinikára kell majd menni a járóbetegeknek. ","id":"20200927_Atkoltoztetik_a_Semmelweis_Egyetem_onkologiai_jarobeteg_reszleget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d132f8ef-cd23-441f-a118-f5eafe29300d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa89ca6f-ff81-4213-ac0f-131dae75c0a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200927_Atkoltoztetik_a_Semmelweis_Egyetem_onkologiai_jarobeteg_reszleget","timestamp":"2020. szeptember. 27. 19:59","title":"Átköltöztetik a Semmelweis Egyetem onkológiai járóbeteg részlegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aa77356-9130-42c6-b157-7af58762c4ee","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Jó nagyot rúgott a kormány egy egyébként is padlón lévő szektorba, amikor elrendelte a szórakozóhelyek este 11 órai kötelező bezárását.","shortLead":"Jó nagyot rúgott a kormány egy egyébként is padlón lévő szektorba, amikor elrendelte a szórakozóhelyek este 11 órai...","id":"202039_bezar_abazar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5aa77356-9130-42c6-b157-7af58762c4ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e66989e-3501-43d9-815d-2cc224c2b553","keywords":null,"link":"/360/202039_bezar_abazar","timestamp":"2020. szeptember. 29. 13:00","title":"Nem ördögtől való, de sokan nem fogják túlélni a kocsmazárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden magyarra nézve sértőnek véli az igazságügyi miniszter a kritikát, amit Orbánról mondott Vera Jurová.","shortLead":"Minden magyarra nézve sértőnek véli az igazságügyi miniszter a kritikát, amit Orbánról mondott Vera Jurová.","id":"20200928_vera_jurova_varga_judit_mondjon_le","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"522155c4-2b86-4a79-8bc9-88c5145246eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_vera_jurova_varga_judit_mondjon_le","timestamp":"2020. szeptember. 28. 20:09","title":"Varga Judit: Azonnal mondjon le az Európai Bizottság alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"731c2e93-697e-486c-8291-e315dbe98930","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Köszönjük, legenda!","shortLead":"Köszönjük, legenda!","id":"20200927_Benedek_Tiborrol_szolo_emlekvideoval_indult_a_magyar_kupa_dontoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=731c2e93-697e-486c-8291-e315dbe98930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a2b08e-0612-4364-ba42-5e202182debe","keywords":null,"link":"/sport/20200927_Benedek_Tiborrol_szolo_emlekvideoval_indult_a_magyar_kupa_dontoje","timestamp":"2020. szeptember. 27. 20:52","title":"Benedek Tiborról szóló emlékvideóval indult a magyar kupa döntője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f0a0681-1451-4e9d-b78e-a88679ade781","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 39. hétre sikerült egy közelébe szorítani a koronavírus reprodukciós rátáját, ami a vírus terjedési üteme szempontjából fontos mutató. Ezért egyelőre nincs szükség sem szigorúbb járványügyi intézkedésekre, sem az elektív műtétek elhalasztására – mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos. ","shortLead":"A 39. hétre sikerült egy közelébe szorítani a koronavírus reprodukciós rátáját, ami a vírus terjedési üteme...","id":"20200929_koronavirus_operativ_torzs_tajekoztatoja_szeptember_29en_muller_cecilia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f0a0681-1451-4e9d-b78e-a88679ade781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d15f803-e970-477c-9fa6-5d7474f59c80","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_koronavirus_operativ_torzs_tajekoztatoja_szeptember_29en_muller_cecilia","timestamp":"2020. szeptember. 29. 12:29","title":"Müller Cecília: Kedvezően alakul a járvány, nem halasztanak el műtéteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef48899-b374-4423-b70b-b33b008dfd9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Webes API-kat fejleszt a Microsoft, hogy ne kelljen választanuk a fejlesztőknek az összehajtható és összecsukható telefonok között, a webtartalmak pedig felismerjék az újdonságokban rejlő lehetőségeket.","shortLead":"Webes API-kat fejleszt a Microsoft, hogy ne kelljen választanuk a fejlesztőknek az összehajtható és összecsukható...","id":"20200927_uj_microsoft_api_osszehajthato_es_osszecsukhato_eszkozokre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fef48899-b374-4423-b70b-b33b008dfd9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f1e43d-9f61-45c9-87cc-4b94c6c769a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200927_uj_microsoft_api_osszehajthato_es_osszecsukhato_eszkozokre","timestamp":"2020. szeptember. 27. 14:03","title":"Lépett a Microsoft, végre értelmes dolgok jöhetnek az összecsukható és összehajtható telefonokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]