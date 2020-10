Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf8affec-f56a-4169-9c38-239e0f4894e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jeff Katzenberg és Meg Whitman, a Quibi alapítója és vezetője 2020 áprilisában indította útjára a szolgáltatást, ami mobilra optimalizált, 5-10 perces tartalmakkal akart nagyot dobni. Azt is elmondták, mi állhat a bukás hátterében.","shortLead":"Jeff Katzenberg és Meg Whitman, a Quibi alapítója és vezetője 2020 áprilisában indította útjára a szolgáltatást, ami...","id":"20201022_quibi_streaming_szolgaltato_video_streaming_szolgaltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf8affec-f56a-4169-9c38-239e0f4894e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dbfb571-a55a-4a2b-8064-60218eddc5c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201022_quibi_streaming_szolgaltato_video_streaming_szolgaltas","timestamp":"2020. október. 22. 19:03","title":"Nem jött be az ötlet: fél év után lehúzza a rolót a mobilos Netflix, a Quibi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408e1bf0-f443-4d5e-acdb-d5c071a9878c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az általuk követelt autonómia nem csak létkérdés, de az ország legalapvetőbb érdeke is - mondta Hegedűs Zsuzsa.\r

\r

","shortLead":"Az általuk követelt autonómia nem csak létkérdés, de az ország legalapvetőbb érdeke is - mondta Hegedűs Zsuzsa.\r

\r

","id":"20201022_szfe_hegedus_zsuzsa_orban_viktor_fotanacsadoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=408e1bf0-f443-4d5e-acdb-d5c071a9878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a43d23-50b7-447b-8525-8a581dd20b33","keywords":null,"link":"/elet/20201022_szfe_hegedus_zsuzsa_orban_viktor_fotanacsadoja","timestamp":"2020. október. 22. 21:30","title":"Kiállt az SZFE mellett Orbán Viktor főtanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1e1863-51db-4f11-8582-ca5475d6c3b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De előny sem, ha mégis az lenne, az helytelen.","shortLead":"De előny sem, ha mégis az lenne, az helytelen.","id":"20201022_gulyas_gergely_szaszfalvi_farkas_lenke_genfi_konzul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b1e1863-51db-4f11-8582-ca5475d6c3b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a01400-eb57-471c-85db-ced2874529d5","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_gulyas_gergely_szaszfalvi_farkas_lenke_genfi_konzul","timestamp":"2020. október. 22. 12:46","title":"Gulyás a genfi konzulról: Nem lehet hátrány, hogy valaki egy képviselő lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a251695-f6e8-4669-890b-69954f948729","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Visszaszámlálás címmel mutatkoznak be a macedón irodalmat forradalmasító írók október 28-án a Magvető Caféban.\r

\r

","shortLead":"Visszaszámlálás címmel mutatkoznak be a macedón irodalmat forradalmasító írók október 28-án a Magvető Caféban.\r

\r

","id":"20201022_Bemutatkoznak_a_macedon_irok_akik_szerint_az_irodalom_az_ellenallas_egyik_formaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a251695-f6e8-4669-890b-69954f948729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f0c459-cc99-4007-ab91-0f380283400b","keywords":null,"link":"/kultura/20201022_Bemutatkoznak_a_macedon_irok_akik_szerint_az_irodalom_az_ellenallas_egyik_formaja","timestamp":"2020. október. 22. 14:15","title":"Bemutatkoznak a macedón írók, akik szerint az irodalom az ellenállás egyik formája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"188c50a8-d40d-495b-bf4b-f816247925f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Dézsi Csaba András a magasba emelkedett, és leszedett egy lenines háznévtáblát.","shortLead":"Dézsi Csaba András a magasba emelkedett, és leszedett egy lenines háznévtáblát.","id":"20201023_dezsi_csaba_andras_gyor_oktober_23_megemlekezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=188c50a8-d40d-495b-bf4b-f816247925f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c28c97-07a5-45c3-b7ab-0180f8b91d47","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201023_dezsi_csaba_andras_gyor_oktober_23_megemlekezes","timestamp":"2020. október. 23. 16:24","title":"Győr fideszes polgármestere nem mindennapi módon zárta az ‘56-os műsort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e12e9350-fa63-4433-9c6b-99daaf0d49bf","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Mindezt egy most, október 23-án, azaz ünnep és munkaszüneti napon kiadott kormányhatározatból tudni.","shortLead":"Mindezt egy most, október 23-án, azaz ünnep és munkaszüneti napon kiadott kormányhatározatból tudni.","id":"20201023_beregszasz_vizmuvek_kover_laszlo_karpatalja_vizugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e12e9350-fa63-4433-9c6b-99daaf0d49bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ccc15a8-f0c4-452c-af2f-3416b14757b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201023_beregszasz_vizmuvek_kover_laszlo_karpatalja_vizugy","timestamp":"2020. október. 23. 20:30","title":"1,4 milliárdot költ a kormány Beregszász vízügyi támogatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66e328d8-f91f-478b-8a0f-2f342be9ee39","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Pécs is megkapja a maga stadionját.","shortLead":"Pécs is megkapja a maga stadionját.","id":"20201022_orban_viktor_stadion_pecs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66e328d8-f91f-478b-8a0f-2f342be9ee39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0a312fe-5e2f-4988-a103-b54b1fb091ac","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201022_orban_viktor_stadion_pecs","timestamp":"2020. október. 22. 12:36","title":"A kormány döntött, tényleg új stadiont kap Pécs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc3992d4-6eb4-47c7-a0e3-d0aba5dbc7d4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A biztos információiról ismert szivárogtató, Ice Universe arról írt a Twitteren, tudomása szerint a három Galaxy S21-ből kettő sík kijelzőt kap majd.","shortLead":"A biztos információiról ismert szivárogtató, Ice Universe arról írt a Twitteren, tudomása szerint a három Galaxy...","id":"20201022_samsung_galaxy_s21_kijelzo_pletyka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc3992d4-6eb4-47c7-a0e3-d0aba5dbc7d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740eacd1-3c24-4199-90fe-c5920b0e345c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201022_samsung_galaxy_s21_kijelzo_pletyka","timestamp":"2020. október. 22. 16:03","title":"Már arról is pletykálnak, milyen lesz a kijelző kialakítása a Samsung Galaxy S21-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]