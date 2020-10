Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9bde6f75-1dcc-45db-8706-c5d4d61ca9e6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Imperial College London szakértőinek becslése szerint a napi fertőzések száma kilenc naponta megduplázódik.","shortLead":"Az Imperial College London szakértőinek becslése szerint a napi fertőzések száma kilenc naponta megduplázódik.","id":"20201029_koronavirus_jarvany_fertozes_anglia_becsles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bde6f75-1dcc-45db-8706-c5d4d61ca9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63899c5-097c-4c20-bf2f-d1e098fd589f","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_koronavirus_jarvany_fertozes_anglia_becsles","timestamp":"2020. október. 29. 05:29","title":"Naponta közel 100 ezren fertőződnek meg a koronavírussal csak Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"559a6c4d-ff28-48e3-ad6a-9e822e502b80","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ítélet lényegében azt jelenti, hogy Keith Raniere, a Nxivm vezetője élete végéig börtönben marad.","shortLead":"Az ítélet lényegében azt jelenti, hogy Keith Raniere, a Nxivm vezetője élete végéig börtönben marad.","id":"20201028_120_ev_bortonre_iteltek_az_amerikai_szexszekta_vezetojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=559a6c4d-ff28-48e3-ad6a-9e822e502b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31031e1-b7dc-4869-8855-4a62d0634f82","keywords":null,"link":"/elet/20201028_120_ev_bortonre_iteltek_az_amerikai_szexszekta_vezetojet","timestamp":"2020. október. 28. 09:49","title":"120 év börtönre ítélték az amerikai szexszekta vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d3b256-2380-4a4f-9949-08f3f74dcf55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borka-Szász Tamás október 16-án lépett ki az önkormányzatból és a Demokratikus Koalícióból, miután a rendőség áramlopási ügy miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen.","shortLead":"Borka-Szász Tamás október 16-án lépett ki az önkormányzatból és a Demokratikus Koalícióból, miután a rendőség...","id":"20201028_erzsebetvaros_borka_szasz_tamas_rendorseg_aramlopas_idokozi_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1d3b256-2380-4a4f-9949-08f3f74dcf55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d394225-970c-4cc8-b44a-395e89b24fdf","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_erzsebetvaros_borka_szasz_tamas_rendorseg_aramlopas_idokozi_valasztas","timestamp":"2020. október. 28. 12:01","title":"Januárban szavaznak az áramlopási ügy miatt lemondott erzsébetvárosi képviselő utódáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb40823-19d8-4c41-8afa-3bdffea2ba0b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Európai Unió összességében is még hatvan évre van attól, hogy megvalósítsa a nemek közötti teljes egyenlőséget.","shortLead":"Az Európai Unió összességében is még hatvan évre van attól, hogy megvalósítsa a nemek közötti teljes egyenlőséget.","id":"20201029_A_sereghajtok_kozott_van_Magyarorszag_a_nemek_kozotti_egyenloseg_teren_Europaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acb40823-19d8-4c41-8afa-3bdffea2ba0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"629e21ad-d863-4c82-a2cf-a39975390fe2","keywords":null,"link":"/elet/20201029_A_sereghajtok_kozott_van_Magyarorszag_a_nemek_kozotti_egyenloseg_teren_Europaban","timestamp":"2020. október. 29. 13:45","title":"A sereghajtók között van Magyarország a nemek közötti egyenlőség terén Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0870772-bc36-4134-a693-133f0ec5bb3c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A 2020-ra meghirdetett Open Up (Nyílj meg!) szlogent megtartva rendezik meg jövő májusban Rotterdamban az Eurovíziós Dalfesztivált, amelyet a koronavírus-járvány miatt fújtak le idén.



","shortLead":"A 2020-ra meghirdetett Open Up (Nyílj meg!) szlogent megtartva rendezik meg jövő májusban Rotterdamban az Eurovíziós...","id":"20201028_Jovore_nyilhatnak_meg_az_Eurovizios_Dalfesztival_resztvevoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0870772-bc36-4134-a693-133f0ec5bb3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43361a5-f02d-40c4-ba58-187c2d8fef16","keywords":null,"link":"/kultura/20201028_Jovore_nyilhatnak_meg_az_Eurovizios_Dalfesztival_resztvevoi","timestamp":"2020. október. 28. 09:10","title":"Jövőre „nyílhatnak meg” az Eurovíziós Dalfesztivál résztvevői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847aa873-61c5-4420-8764-5639e0dc9a87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az aneszteziológus szerint egy orvosnak 500-szor ki kell próbálnia a folyamatot, mire megfelelően el tudja végezni.","shortLead":"Az aneszteziológus szerint egy orvosnak 500-szor ki kell próbálnia a folyamatot, mire megfelelően el tudja végezni.","id":"20201028_Koronavirus_beteg_lelegeztetogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=847aa873-61c5-4420-8764-5639e0dc9a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03548c6-67d5-45be-ae9b-c6f569285bcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201028_Koronavirus_beteg_lelegeztetogep","timestamp":"2020. október. 28. 16:10","title":"\"Fájdalmas procedúra\" – Egy orvos bemutatta, hogyan kötik lélegeztetőgépre a beteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6cb136f-436a-45a5-b068-98388886cc67","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pápa a késes terrortámadás után nyilvánította ki részvétét a francia város polgárainak. ","shortLead":"A pápa a késes terrortámadás után nyilvánította ki részvétét a francia város polgárainak. ","id":"20201029_Ferenc_papa_Nizza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6cb136f-436a-45a5-b068-98388886cc67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1b2d40-bc07-477c-a36e-d9d448b3e367","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_Ferenc_papa_Nizza","timestamp":"2020. október. 29. 15:05","title":"Ferenc pápa is üzent a nizzai merénylet után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37dd3dfe-48fa-47a1-871c-74932bd6a7b0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Előbb csak vásárolták, később már maguk csempészték az országba a kábítószereket. A hatóságok végül 3,4 tonna kendernövényt, 1,4 tonna hasist, különféle fegyvereket és 11 ellopott járművet is lefoglaltak, amikor rajtaütöttek a bűnözői csoporton.","shortLead":"Előbb csak vásárolták, később már maguk csempészték az országba a kábítószereket. A hatóságok végül 3,4 tonna...","id":"20201027_fociultrak_csempesztek_15_tonna_fuvet_lengyelorszagba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37dd3dfe-48fa-47a1-871c-74932bd6a7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f246f70b-02e4-49d3-aa95-9c321951e7d4","keywords":null,"link":"/vilag/20201027_fociultrak_csempesztek_15_tonna_fuvet_lengyelorszagba","timestamp":"2020. október. 27. 20:38","title":"Fociultrák csempésztek 15 tonna marihuánát Lengyelországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]