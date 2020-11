Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b530f3e3-fe44-409f-89cb-1c7c77545501","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hazai listában téli és négy évszakos abroncsok egyaránt szerepelnek.","shortLead":"A hazai listában téli és négy évszakos abroncsok egyaránt szerepelnek.","id":"20201102_2020_magyar_teli_gumi_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b530f3e3-fe44-409f-89cb-1c7c77545501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e38c4d-a5f8-45c0-b941-1c7587202575","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_2020_magyar_teli_gumi_teszt","timestamp":"2020. november. 02. 16:21","title":"Húszféle abronccsal itt a 2020-as magyar téligumi-teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ba0997-a1e4-4a54-8f67-ae59825bd90f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év alatt” címmel. Kati írását közöljük.","shortLead":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év...","id":"20201101_Ez_az_egy_eletunk_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36ba0997-a1e4-4a54-8f67-ae59825bd90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cade4fd-966d-4330-8872-b61e4c0c33c8","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201101_Ez_az_egy_eletunk_van","timestamp":"2020. november. 01. 20:15","title":"Ez az egy életünk van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eac4aaf-8818-49a7-aa37-32af4b81a268","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyvalamire biztosan nem lesz alkalmas a Disney kísérleti jelleggel épített robotja: hogy esti mesét olvasson a kisebbeknek.","shortLead":"Egyvalamire biztosan nem lesz alkalmas a Disney kísérleti jelleggel épített robotja: hogy esti mesét olvasson...","id":"20201102_robot_disney_research_pislogas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5eac4aaf-8818-49a7-aa37-32af4b81a268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6115ef4e-124d-4bb2-b64a-409eb5f16f18","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_robot_disney_research_pislogas","timestamp":"2020. november. 02. 11:33","title":"Horrorisztikus robotot készített a Disney: a pislogása is félelmetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd4acbb-3ab6-460b-b936-d45862a9a53f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bertone által rajzolt négykerekűek láttán nemcsak az 50-es években, hanem 2020-ban is sokunknak leesik az álla.","shortLead":"A Bertone által rajzolt négykerekűek láttán nemcsak az 50-es években, hanem 2020-ban is sokunknak leesik az álla.","id":"20201103_47_milliard_forintert_cserelt_gazdat_harom_ikonikus_designauto_bertone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bd4acbb-3ab6-460b-b936-d45862a9a53f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b88a0f62-240d-473e-a4b1-763286ec6eb2","keywords":null,"link":"/cegauto/20201103_47_milliard_forintert_cserelt_gazdat_harom_ikonikus_designauto_bertone","timestamp":"2020. november. 03. 11:21","title":"4,7 milliárd forintért cserélt gazdát három ikonikus designautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0956022-bb8a-4573-8bfd-84c4107b9f21","c_author":"MTI","category":"elet","description":"25 évet kapott egy amerikai férfi, aki három templomot gyújtott fel.","shortLead":"25 évet kapott egy amerikai férfi, aki három templomot gyújtott fel.","id":"20201103_Templom_gyujtogatas_amerikai_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0956022-bb8a-4573-8bfd-84c4107b9f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57423d42-21e3-44b6-8838-b1450d8582da","keywords":null,"link":"/elet/20201103_Templom_gyujtogatas_amerikai_ferfi","timestamp":"2020. november. 03. 10:12","title":"Azért gyújtott fel templomokat, hogy blackmetálosként felvághasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f773564-c464-4de4-85ee-0f2e7403f47e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elhunyt Balogh Lajos emberi jogi aktivista, VIII. kerületi önkormányzati képviselő – írta a Roma Sajtóközpont. Balogh néhány nappal korábban maga írt arról, hogy koronavírusos lett, és kórházba került.","shortLead":"Elhunyt Balogh Lajos emberi jogi aktivista, VIII. kerületi önkormányzati képviselő – írta a Roma Sajtóközpont. Balogh...","id":"20201102_Balogh_Lajos_jozsefvaros_jarvany_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f773564-c464-4de4-85ee-0f2e7403f47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228f885d-b113-4e0a-8c1e-e82e446b6c27","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_Balogh_Lajos_jozsefvaros_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. november. 02. 15:44","title":"Koronavírusban 28 évesen elhunyt Balogh Lajos józsefvárosi képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7231b3-4018-4d96-9912-f4381e666368","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kincses Gyulát felkérték, hogy vegyen részt a bizottság munkájában, a szervezet szerint azonban most vannak ennél sürgetőbb feladatok.

","shortLead":"Kincses Gyulát felkérték, hogy vegyen részt a bizottság munkájában, a szervezet szerint azonban most vannak ennél...","id":"20201102_magyar_orvosi_kamara_kincses_gyula_korhazigazgato_kivalasztas_javaslattevo_bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a7231b3-4018-4d96-9912-f4381e666368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b282d3-d8f1-4298-9ffe-3abe6f2ba961","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_magyar_orvosi_kamara_kincses_gyula_korhazigazgato_kivalasztas_javaslattevo_bizottsag","timestamp":"2020. november. 02. 08:02","title":"Nem vesz részt az orvosi kamara elnöke az állami kórházak vezetőinek kiválasztásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0262609-455c-4853-afdc-8fcbb37ebf70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) mérnökei mintegy 200 ezer köhögés segítségével képezték ki azt az algoritmust, ami akkor is kiszűri a koronavírus-fertőzöttet, ha annak a köhögésen kívül semmilyen más tünete nincs.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) mérnökei mintegy 200 ezer köhögés segítségével képezték ki azt az algoritmust...","id":"20201102_koronavirus_jarvany_teszt_kohogesbol_app_mit_massachusettsi_muszaki_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0262609-455c-4853-afdc-8fcbb37ebf70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc5600c-5760-45ee-be72-4d3c08f7d964","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_koronavirus_jarvany_teszt_kohogesbol_app_mit_massachusettsi_muszaki_egyetem","timestamp":"2020. november. 02. 08:03","title":"Egyetlen köhögésből kimutathatja a koronavírust a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]