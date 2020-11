Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Ahogy arra számítani lehetett, nem közeledtek az álláspontok jogállamiság és költségvetés ügyében a tagállamok között az EU úgynevezett Általános Ügyek Tanácsában, amelyen az európaügyi miniszterek vettek részt. A vitában a jogállamisági feltételrendszer alkalmazása mellett 13, ellene pedig 2 tagállam érvelt. Varga Judit: Magyarországot ki akarják éheztetni Nagyon felháborította korábbi szerzőtársa Szörényi Leventét, ezúttal a színművészetisek melletti kiállása miatt. A zenész az SZFE-ügyet a taxisblokádhoz hasonlítja. Szörényi Bródyról: „Szégyent hozott magára és közös életművünk jó részére, beleértve az István, a királyt" A magyar álláspont elfogadása mellett érvelt a szlovén kormányfő abban a levélben, amelyet valamennyi tagállami vezető megkapott. Janez Jansa szerint ellenkező esetben azt kockáztatja az EU, hogy a következő állam is elhagyja az uniót. Jéghegy felé haladunk és az étlapon vitatkozunk – írta a szlovén miniszterelnök A zarándokok borzalmas dolgokat éltek meg addig, és nem kevésbé borzalmasak vártak rájuk a parton. Jelentős részük pár hónappal később már nem is élt. 400 évvel ezelőtt, az óceánon írták le az amerikai demokrácia alapértékeit A Berliner Ensemble után a drezdai színház sem hajlandó eljönni a MITEM-re. Így vállalnak szolidaritást a Színművészeti tanáraival és diákjaival. SZFE-ügy: újabb német társulat mondta le a szereplést Vidnyánszky fesztiválján Az Omega frontembere Benkő László utolsó napjairól beszélt a TV2 adásában. Kóbor János: Egy Benkő Laci nem tud meghalni Bankos Barnabás szerint a Blikk olyan mondatokat tulajdonít neki, amik nem tőle származnak. A Blikk közölte, hogy Bankos jóváhagyta a neki tulajdonított nyilatkozatot. Tagadja az egykori vírustagadó, hogy azt mondta volna, ötpercenként viszik a holtakat a kórházban Ha pedig a második hullám durvább az elsőnél, akkor Orbán is bedurvul.\r

Orbánnak van B-terve: ha az unió nem enged, Brüsszelből csinál kampánytölteléket