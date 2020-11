Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84534303-b012-4bf9-a87f-ce44ac64d6a2","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Karácsony felé közeledve különösen aktuális a kérdés: honnan tudhatjuk, hogy valóban jutányos áron vásárolunk, vagy épp ravasz marketinggel húznak csőbe? A viselkedési közgazdaságtan betekintést nyújt a fogyasztói pszichológiába és a cégek módszereibe. Ennek tudatában jobban megérthetjük vásárlási szokásainkat, és megtanulhatjuk, miként kössünk előnyösebb üzletet.","shortLead":"Karácsony felé közeledve különösen aktuális a kérdés: honnan tudhatjuk, hogy valóban jutányos áron vásárolunk, vagy épp...","id":"20201122_Hogyan_vasaroljunk_igazan_jutanyos_aron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84534303-b012-4bf9-a87f-ce44ac64d6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74e0392c-095e-4cb1-ae61-455c0251428b","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201122_Hogyan_vasaroljunk_igazan_jutanyos_aron","timestamp":"2020. november. 22. 19:15","title":"Hogyan vásároljunk igazán jutányos áron?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1a0c6f-4e41-4254-ba4c-3a2d74c06837","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A város vezetése szeretne kapcsolatba kerülni a nehéz sorsú emberekkel, hogy hosszú távon is segíthessen nekik.","shortLead":"A város vezetése szeretne kapcsolatba kerülni a nehéz sorsú emberekkel, hogy hosszú távon is segíthessen nekik.","id":"20201122_hajlektalanok_hamburg_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f1a0c6f-4e41-4254-ba4c-3a2d74c06837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759327ff-1b8c-4c02-8071-27e4eb57c50f","keywords":null,"link":"/vilag/20201122_hajlektalanok_hamburg_koronavirus","timestamp":"2020. november. 22. 15:46","title":"A koronavírus miatt zárva lévő koncerttermet bérel hajléktalanok számára Hamburg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e5175f-d348-48bb-bb5b-a3127594e6c1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"November 23-án ünnepli nyolcvanötödik születésnapját Törőcsik Mari Kossuth-nagydíjas, kétszeres Kossuth-díjas színművész, a nemzet színésze, a nemzet művésze. ","shortLead":"November 23-án ünnepli nyolcvanötödik születésnapját Törőcsik Mari Kossuth-nagydíjas, kétszeres Kossuth-díjas...","id":"20201123_Torocsik_Mari_85","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59e5175f-d348-48bb-bb5b-a3127594e6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"563d37c1-811d-4de7-acbc-0cb98a62794b","keywords":null,"link":"/kultura/20201123_Torocsik_Mari_85","timestamp":"2020. november. 23. 09:55","title":"\"Ami volt, annak így vagy úgy nyoma marad\" – 85 éves Törőcsik Mari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2587067e-f8c1-4192-822f-2902e4bbafb5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Döntött az Oscar-díjra nevező bizottság: Horvát Lili Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmje képviseli Magyarországot a 93. Oscar-versenyben a „nemzetközi film” kategóriában. ","shortLead":"Döntött az Oscar-díjra nevező bizottság: Horvát Lili Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmje...","id":"20201123_Az_idei_legszebb_magyar_szerelmes_filmet_nevezzuk_be_az_Oscarra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2587067e-f8c1-4192-822f-2902e4bbafb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e890252c-6225-450d-ab5c-a4cfede11636","keywords":null,"link":"/kultura/20201123_Az_idei_legszebb_magyar_szerelmes_filmet_nevezzuk_be_az_Oscarra","timestamp":"2020. november. 23. 15:18","title":"Az idei legszebb magyar szerelmes filmet nevezzük be az Oscarra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Első körben csak négy napig lehet pályázni az állami ekerékpár-vásárlási támogatásra, de az egymilliárd forintos keretet a minisztérium ígérete szerint havonta újranyitják majd.","shortLead":"Első körben csak négy napig lehet pályázni az állami ekerékpár-vásárlási támogatásra, de az egymilliárd forintos...","id":"20201122_Mar_csak_egyet_kell_aludni_es_lehet_jelentkezni_az_ebringas_ingyenpenzert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75e79648-6bda-4ca1-bc2d-21aba2978ce9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201122_Mar_csak_egyet_kell_aludni_es_lehet_jelentkezni_az_ebringas_ingyenpenzert","timestamp":"2020. november. 22. 08:14","title":"Már csak egyet kell aludni, és lehet jelentkezni az e-bringás ingyenpénzért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb096af9-f391-403f-b963-be0b01ba6a2d","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Emberévekben mérve 70 éves a fővárosi tömegközlekedés ernyőszervezete. Túlélte a Tarlós-Vitézy-viszályt, elért sok szép eredményt és néhány nagy kudarcot, folyamatosan túl kevés pénzből tengődve.","shortLead":"Emberévekben mérve 70 éves a fővárosi tömegközlekedés ernyőszervezete. Túlélte a Tarlós-Vitézy-viszályt, elért sok szép...","id":"20201122_Tiz_eves_a_BKK_elvalt_szulok_megkinzott_eheztetett_gyermeke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb096af9-f391-403f-b963-be0b01ba6a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c832e08-4785-4954-ba93-52a90ed4ac62","keywords":null,"link":"/kkv/20201122_Tiz_eves_a_BKK_elvalt_szulok_megkinzott_eheztetett_gyermeke","timestamp":"2020. november. 22. 11:00","title":"Tíz éves a BKK, az elvált szülők meggyötört, éheztetett gyermeke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak az építőipari cégek optimisták, de még ez is messze van a járvány előtti derűlátástól.","shortLead":"Csak az építőipari cégek optimisták, de még ez is messze van a járvány előtti derűlátástól.","id":"20201123_GKI_dramai_modon_romlottak_novemberben_a_cegek_kilatasai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa850faa-3ff6-43ad-ad89-6b84de83c8b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201123_GKI_dramai_modon_romlottak_novemberben_a_cegek_kilatasai","timestamp":"2020. november. 23. 06:05","title":"GKI: Drámai módon romlottak novemberben a cégek kilátásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb43fb1f-5b7e-4b89-a207-af14aa3aefb0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ahmedabad városa három napig teljes kijárási tilalommal kénytelen élni. Úgy tűnik, komolyan veszik.","shortLead":"Ahmedabad városa három napig teljes kijárási tilalommal kénytelen élni. Úgy tűnik, komolyan veszik.","id":"20201122_ahmedabad_india_kijarasi_tilalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb43fb1f-5b7e-4b89-a207-af14aa3aefb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44e5f121-fa3a-40da-9c0b-9a87c36d2ff2","keywords":null,"link":"/vilag/20201122_ahmedabad_india_kijarasi_tilalom","timestamp":"2020. november. 22. 21:22","title":"Ennyire üresen talán még soha nem láthatta Indiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]