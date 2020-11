Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c904ef93-a59d-4361-a419-ceca81eb2efe","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mit jelent a két lábon járás, és hogyan lépkedtek az ember 6-7 millió évvel ezelőtt élt ősei? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre keresik a választ a francia Nemzeti Tudományos Kutatási Központ (CNRS) tudósai. A munka eredménye napjainkban is hasznosítható lehet.","shortLead":"Mit jelent a két lábon járás, és hogyan lépkedtek az ember 6-7 millió évvel ezelőtt élt ősei? Egyebek mellett ezekre...","id":"202047_az_osember_jarasa_robottal_uthetik_anyomukat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c904ef93-a59d-4361-a419-ceca81eb2efe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d421bae5-fe7b-4245-9272-f8ab542ba048","keywords":null,"link":"/360/202047_az_osember_jarasa_robottal_uthetik_anyomukat","timestamp":"2020. november. 24. 14:00","title":"Robottal ütjük a nyomukat: hogyan is jártak az ősemberek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00eb998b-1797-42cf-a764-da457e12abeb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fél év elég volt a felkészülésre, egyébként is több megoldás van, hogy minden üzlet bevezesse január 1-jétől az elektronikus fizetést – írta a Pénzügyminisztérium a halasztást kérő kereskedőknek.","shortLead":"Fél év elég volt a felkészülésre, egyébként is több megoldás van, hogy minden üzlet bevezesse január 1-jétől...","id":"20201125_kereskedok_fizetes_vasarlas_elektronikus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00eb998b-1797-42cf-a764-da457e12abeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14be6495-b5a1-4754-875f-cde6ae52470c","keywords":null,"link":"/kkv/20201125_kereskedok_fizetes_vasarlas_elektronikus","timestamp":"2020. november. 25. 14:22","title":"Hiába kérték a kereskedők, nem halaszt a kormány, kötelező lesz bevezetni az elektronikus fizetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c19fb9b-ea97-4ccd-b074-48e95e0985ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ghislaine Maxwell még karanténban is van az egyik dolgozó pozitív koronavírustesztje miatt.","shortLead":"Ghislaine Maxwell még karanténban is van az egyik dolgozó pozitív koronavírustesztje miatt.","id":"20201126_Jeffrey_Epstein_Ghislaine_Maxwell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c19fb9b-ea97-4ccd-b074-48e95e0985ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32eb2c99-5e9d-4b1d-a73c-2d366b84d80b","keywords":null,"link":"/elet/20201126_Jeffrey_Epstein_Ghislaine_Maxwell","timestamp":"2020. november. 26. 10:39","title":"Óránként többször felébresztik Epstein volt barátnőjét a börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85ee672f-e8a8-4f07-811e-a774c8674f79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon elsőként sikerült több mint 1000 km/h-s végsebességet kicsikarni egy szupervonatból. A dél-koreai szerelvény egy csőben haladt.","shortLead":"A világon elsőként sikerült több mint 1000 km/h-s végsebességet kicsikarni egy szupervonatból. A dél-koreai szerelvény...","id":"20201125_del_korea_szupervonat_csovonat_hyperloop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85ee672f-e8a8-4f07-811e-a774c8674f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc9ada72-3418-4921-abb9-62becb9cf1fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_del_korea_szupervonat_csovonat_hyperloop","timestamp":"2020. november. 25. 08:33","title":"1019 km/h-val száguldott egy vonat Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"234d8c86-244e-47cc-851b-e23ad8350d25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Nem éri meg senkit bántalmazni, mert annak nem csak büntetőjogi, de súlyos anyagi következményei lehetnek\" – mondta az elsőfokú bírósági döntés után Bene Krisztián áldozata, Renner Erika.","shortLead":"\"Nem éri meg senkit bántalmazni, mert annak nem csak büntetőjogi, de súlyos anyagi következményei lehetnek\" – mondta...","id":"20201125_lugos_orvos_renner_erika_karterites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=234d8c86-244e-47cc-851b-e23ad8350d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71178434-0f6a-4bbe-9e49-291750352de0","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_lugos_orvos_renner_erika_karterites","timestamp":"2020. november. 25. 18:09","title":"25 milliós kártérítést kell fizetnie a lúgos orvosnak áldozata számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9720352-26b2-4fcb-996d-7ca85323ade5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szülinapi köszöntés Snoop Dogg-tól kilencszáz dollárért vagy meccs előtti biztatás Mike Tysontól ötszázért. Amerikában már óriási üzlet épül a hírességek személyre szóló üzeneteire, és a modell Európában is működni látszik.","shortLead":"Szülinapi köszöntés Snoop Dogg-tól kilencszáz dollárért vagy meccs előtti biztatás Mike Tysontól ötszázért. Amerikában...","id":"202047_celeb_kuldi_szivnek_szivesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9720352-26b2-4fcb-996d-7ca85323ade5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d5d167-e95a-4ba0-ad8f-75f582071044","keywords":null,"link":"/360/202047_celeb_kuldi_szivnek_szivesen","timestamp":"2020. november. 24. 16:00","title":"Celeb küldi szívnek szívesen – Európát is meghódítja a legújabb startup-őrület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ab1553-de64-43e8-bc8e-a2d9a7befa1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai tudósok vizsgálták a Curiosity marsjáró által készített felvételeket a Gale-kráter kőzeteiről, ami alapján arra jutottak, a közeli Sharp-hegyről lezúduló víz elárasztotta a területet. A szakembereknek egy elméletük is van arra, miként nézett ki mindez.","shortLead":"Amerikai tudósok vizsgálták a Curiosity marsjáró által készített felvételeket a Gale-kráter kőzeteiről, ami alapján...","id":"20201124_mars_felszine_arviz_uledek_kozet_gale_krater_sharp_hegy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8ab1553-de64-43e8-bc8e-a2d9a7befa1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f29e80c-b77f-4443-a2e9-f22051219169","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_mars_felszine_arviz_uledek_kozet_gale_krater_sharp_hegy","timestamp":"2020. november. 24. 15:03","title":"Bizonyítékot találtak a tudósok, hogy árvizek voltak a Mars felszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit jegybank által végeztetett új tudományos kísérlet szerint nagyon kicsi az esélye, hogy készpénzhasználat útján fertőzzön meg valakit a koronavírus.","shortLead":"A brit jegybank által végeztetett új tudományos kísérlet szerint nagyon kicsi az esélye, hogy készpénzhasználat útján...","id":"20201125_koronavirus_jarvany_keszpenz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02bcf617-56cc-4967-ba5d-53a09901a4f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_koronavirus_jarvany_keszpenz","timestamp":"2020. november. 25. 15:03","title":"Tényleg veszélyes készpénzt használni járvány idején? Itt a legújabb válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]